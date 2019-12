Holidays are coming: de mooiste kerstmarkten in binnen- en buitenland Valérie Wauters

10 december 2019

16u47 2 Vrije tijd It’s the most wonderful time of the year, en al helemaal wanneer je tijdens de komende weken een kerstmarkt kunt bezoeken. Wij maakten een overzicht van de allermooiste kerstmarkten in binnen- en buitenland, zodat jij alleen nog maar hoeft te beslissen wanneer je ze een bezoekje brengt.

6 x kerstpret in eigen land

1. Winter in Antwerpen

Van zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari 2020 verwelkomt Antwerpen je in een feeëriek decor. Een ijspiste met sterrenhemel, een magisch winterbos … you name it, Antwerpen heeft het. Op de kerstmarkt haal je lekkers en cadeautjes bij een hele reeks kraampjes. Naast winterklassiekers als chocomelk en glühwein vind je er ook heel wat lekkernijen uit andere landen, zoals fish & chips, pho en pulled meat. Daarnaast heeft de kerstmarkt voor vegetariërs ook heel wat lekkers achter de hand.



De kerstmarkt vind je op de Grote Markt, Suikerrui, Steenplein en Groenplaats in Antwerpen. Het Magisch winterbos strijkt neer op de Handschoenmarkt en een tourtje schaatsen kan je op de ijspiste op de Groenplaats. Meer info vind je hier.

2. Winterpret in Brussel

Van 29 november tot en met 5 januari 2020 beleef je winterpret à volonté in Brussel. Naast de traditionele kerstmarkt is Winterpret in Brussel vooral bekend door de gigantische kerstboom op de Grote Markt, en de spectaculaire klank- en lichtshow die je er dagelijks vanaf 17u om het uur (of om het halfuur tijdens de weekends) kan bewonderen.

De kerstmarkt vind je aan het Sint-Katelijneplein, de kerstboom en de lichtshow spot je op de Grote Markt. Meer info vind je hier.

3. Gentse winterfeesten

Of je nu op zoek bent naar adrenaline, ontspanning, ambachtelijke lekkernijen of kerstkledij: je vindt het allemaal op de Gentse Winterfeesten, die doorgaan van 6 december tot en met 5 januari. In Gent kan je deze winter niet alleen de kerstmarkt bezoeken, je kan er ook een tourtje maken in het reuzenrad of je schaatsbenen bovenhalen op de ijspiste.

De kerstmarkt in Gent vind je in de binnenstad. Meer info vind je hier.

4. Winterland in Hasselt

Winterland is de Hasseltse wintersensatie. Van 23 november tot en met 5 januari dompelt de stad je onder in een gezellige Kerstsfeer. Je kan er niet alleen je kerstinkopen doen, maar ook feesten in de Spiegeltent of het Grand Café en deelnemen aan een ludieke kerstjogging.

Winterland vind je op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Meer info vind je hier.

5. Wintertijd in Leuven

Tijdens koude winterdagen kan je je opwarmen in de gezelligheid van de Leuvense binnenstad en diens kerstmarkt. Wintertijd staat elk jaar garant voor een programma om volop van te genieten. Denk daarbij aan een sfeervolle wintertuin, concerten in de stad, het feeërieke Begijnhof bij kaarslicht en natuurlijk ook de kerstmarkt.

De kerstmarkt vindt van 11 december tot 22 december plaats op het Herbert Hooverplein en Ladeuzeplein. Wegdromen in de wintertuin kan op de Grote Markt, en op 14 december kan je het Begijnhof bij kaarslicht bewonderen. Meer info vind je hier.

6. Village de Noël in Luik

De kerstmarkt van Luik is de oudste van heel België en tevens ook een van de grootste. Reden te meer om ze dit jaar een bezoekje te brengen. De kerstmarkt telt maar liefst 200 kraampjes waar je alles van hapjes tot cadeautjes kunt kopen én kunt sleeën op de sleepiste. Naast de kerstmarkt vind je in Luik tussen 12 december en 5 januari ook het Europese Circusfestival en het unieke spektakel van Noël des Cathedrales.

De kerstmarkt vind je op Place du Marché en Place Saint-Lambert in luik. De gigantische sleepiste bevindt zich op Place Saint-Lambert. Meer info vind je hier.

5 x de mooiste kerstmarkten over de grens

1. Winter Wonderland in Londen (UK)

De grootste kerstmarkt van Londen, Winter Wonderland, vind je elk jaar in Hyde Park. Een feestelijke adrenalinekick krijg je op de kermis, je kunt er ook een bezoekje brengen aan de kerstman, een ijssculptuur maken of gewoonweg tussen de vele kraampjes in Duitse stijl slenteren en je cadeautjes inslaan onder het genot van een glaasje glühwein.

Winter Wonderland vind je in Hyde Park in Londen tussen 21 november en 5 januari. Meer info vind je hier.

2. Striezelmarkt in Dresden (Duitsland)



De kerstmarkt van Dresden is de oudste kerstmarkt in Duitsland en bestaat al sinds 1434. Naast het klassieke kerstmarktgebeuren worden er in de stad ook nog tal van festivalletjes georganiseerd zoals het Dresden Stollenfest en het Pfefferkuchenfest.

De kerstmarkt vind je van 27 november tot 24 december op de Neumarkt in Dresden. Meer info vind je hier.

3. Kerstmarkt in Keulen (Duitsland)

Een van de meest bekende kerstmarkten in Duitsland is hoogstwaarschijnlijk die van Keulen. Naast de vele kraampjes met leuke hebbedingen is het vooral het prachtige decor dat deze kerstmarkt zo bijzonder maakt. De kerstmarkt ligt prachtig rond de grootste en meest imposante Dom van Duitsland.

De kerstmarkt van Keulen vind je om de Dom tussen 25 november en 24 december. Meer info vind je hier.

4. Kerstmarkt in de Fluweelengrot (Nederland)

Ook dit jaar wordt de Fluweelengrot in Valkenburg weer omgetoverd tot een unieke, sfeervolle en internationaal bekende kerstmarkt. In deze eeuwenoude, sprookjesachtige omgeving vind je vele in kerstsfeer versierde stands die voor ieder wat wils te bieden hebben.

De ondergrondse kerstbeleving vind je tussen 15 november en 29 december aan de Daalhemerweg 27 in Valkenburg. Meer info vind je hier.

5. Village de Noël in Rijsel (Frankrijk)



In het centrum van Rijsel staan ook dit jaar weer meer dan 80 chalets opgesteld. Verwacht je aan een ontspannen omgeving waar je 7 dagen per week de kerstsfeer kan opsnuiven. Naast een kerstmarkt met standhouders uit alle Franse regio’s en landen als Rusland, Polen, Canada en Duitsland vind je er ook een reuzenrad van maar liefst 50 meter hoog.

De kerstmarkt vind je op de Grote Markt tussen 22 november en 29 december. Meer info vind je hier.