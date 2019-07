Holiday hightech: neem deze onmisbare gadgets en apps mee op vakantie Ik ga op reis en ik neem mee... Een extra koffer voor de volgende gadgets en apps, tiens! Michel Van Der Ven

27 juli 2019

12u02

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Gedaan met sleuren met kaarten, zware reisgidsen en woordenboeken. Dankzij onze smartphone en andere technologische snufjes kunnen we in een wip en een gauw de weg vinden in een vreemde stad en meebabbelen met de locals. Deze 5 gadgets en apps maken je vakantie een tikje makkelijker.

Ik zie, ik zie ...

De ultieme reisapp die je in elke vreemde stad ter wereld langs de leukste plekjes en mooiste bezienswaardigheden voert, die moet helaas nog worden uitgevonden. Maar met Google Lens kom je gelukkig al een heel eind. Deze app maakt het mogelijk om via de camera van je smartphone informatie op te vragen over de objecten die je in het vizier neemt. Dat kunnen gebouwen, monumenten en kunstwerken zijn, maar evengoed planten of dieren. Google Lens zou intussen ruim een miljard objecten kunnen identificeren, en is gratis beschikbaar voor Android-telefoons en (via de app Google Foto’s) bepaalde iPhones.

• Gratis download

Waar is die koffer? Daar is die koffer!

De Invoxia GPS Tracker, een gadget om spullen en eventueel ook mensen te lokaliseren, lijkt zo uit een James Bond-film te komen. Toch zijn er ook genoeg handige alledaagse toepassingen voor te bedenken. Stop het stickje tijdens je vakantie bijvoorbeeld in je reiskoffer of tas met dure camera-apparatuur. Mocht je de spullen onverhoopt kwijtraken of even uit het oog verliezen, dan kan je ze via de bijbehorende app op elk moment opsporen, volgen en weer terugvinden. Beter nog: wanneer iemand met jouw bezittingen aan de haal gaat, ontvang je meteen een waarschuwing op je smartphone.

• Richtprijs: € 99

Selfies vanuit de hoogte

Je kijkt niet op een zelfportret meer of minder? Dan is een selfie-drone deze zomer misschien wel iets voor jou. Met zo’n ‘vliegende camera’ schiet je vanuit de lucht de meest originele beelden, van onvergetelijke kiekjes van jezelf in een al even onvergetelijke omgeving tot een unieke groepsfoto. De nieuwe AirSelfie 2 laat zich eenvoudig bedienen via de smartphone en kan fotograferen én filmen tot op een afstand van zo’n achttien meter. De ingebouwde camera staat garant voor een beeldkwaliteit van twaalf megapixels en de oplaadbare accu kan het gadget telkens zo’n vijf minuten in de lucht houden.

• Richtprijs: € 220

Voorkom spraakverwarringen

Een mondje Engels en Frans, dat lukt wellicht nog wel. Maar wat als je in de vakantie naar Roemenië, China of Finland afzakt? Travis de Translator, een kleine vertaalcomputer van Nederlandse makelij, kan dan uitkomst bieden. De Travis Touch Plus, het meest geavanceerde model met aanraakscherm, ‘spreekt’ ondertussen meer dan honderd talen. Met één druk op de knop vertaalt dit gadget in een handomdraai elke boodschap die je inspreekt. Uiteraard bestaan er ook smartphone-apps die je kunnen helpen om je in het buitenland verstaanbaar te maken. Een aanrader blijft Google Translate, en die app is vooralsnog gewoon gratis – zowel voor Android als iOS.

• Richtprijs: € 199

Reizen zonder stress

De naam zegt het al: App in the Air is een mobiele applicatie voor wie bij voorkeur per vliegtuig reist. De app houdt zo ongeveer alles bij wat met je volgende vlucht te maken heeft: van het reisschema over de boardingtijden tot een digitale versie van je instapkaart en de gegevens van je getrouwheidsprogramma’s. App in the Air informeert je ook over de actuele wachttijden bij de veiligheidscontrole en douane op de luchthaven, maar bevat ook volop tips van andere gebruikers. Zo ontdek je bijvoorbeeld waar je om 5 uur ’s ochtends een koffie kan scoren op die luchthaven in Verweggistan of vind je snel een plek waar je je smartphone kan opladen.

• Gratis basisversie