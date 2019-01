Hoeveel kost je nieuwe tuin en waarop kan je besparen? Onze experte geeft advies Laurence Machiels

20 januari 2019

08u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vrije tijd Als je deze zomer wil genieten van een nieuwe tuin, moet je nu aan de slag. Maar welk budget moet je ervoor uittrekken? Wij maken samen met jou de rekening en geven je tips waarop je kan besparen.

1. Plan

Gemiddelde kost: € 1.500

Een nieuwe tuin begint bij een goed ontwerp en beplantingsplan. Laat het door een gediplomeerd tuinarchitect tekenen. Die beschikt over een grondige technische kennis en is onafhankelijk in de materiaalkeuzes. Een tuin kost ongeveer zoveel als een auto, maar net zoals de prijs daar afhangt van het merk en model, bepaalt de keuze van de materialen grotendeels hoeveel jouw nieuwe tuin zal kosten. Let dus op: een kleine tuin is niet automatisch goedkoper! Los van de kostenposten hiernaast zijn een zwembad of zwemvijver, poolhouse en buitenkeuken extra opties die het prijskaartje de hoogte injagen. Reken voor een uitgewerkt plan inclusief opmeting, beplantingsplan en meetstaat voor de uitvoering van de werken op gemiddeld 1.500 euro, afhankelijk van de grootte en complexiteit van je stuk grond.

