Hoera, de musea gaan weer open! Deze 10 toppers moeten op je lijstje

Vrije tijd Hoera! Deze week gaan de musea weer open. Maar wat eerst gezien? We selecteren tien expo’s om nu te zien voor ze weer sluiten. Omdat ze bijna aflopen, of wanneer er een tweede lockdown zou plaatsvinden.

1. ‘Kleureyck: Van Eycks kleuren in design’ in Design Museum Gent

Voor Van Eyck moet je jammer genoeg niet meer in het MSK zijn. Ondanks alle pogingen konden de stukken in bruikleen niet verlengd worden. Wel verlengd: het Van Eyck-jaar in Gent, met meteen een nieuwe expo in het Design Museum, opgevat als een wandeling door de acht kleurgroepen van de meester. Kleureyck laat zien wat kleur betekent voor heden­daagse designers. Tot 21/2 in Design Museum Gent, designmuseumgent.be.

2. Z33 – Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt)

Donderdag opent eindelijk Z33, het nieuwe tentoonstellingsgebouw in Hasselt dat door Covid-19 zijn feestelijke lancering niet door zag gaan. Bij de start horen ook drie tentoonstellingen: The Time of Work, The Work of Time en Birds of a Feather. Currents #7. In een eerste fase zal je de tentoonstellingen enkel op afspraak kunnen boeken, de capaciteit is beperkt. Tot 29/8 in Z33 (Hasselt), z33.be.

3. ‘Ah, Quelle Aventure!’ in Bozar (Brussel)

Voor de heropening pakt Bozar uit met de eerste grote tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Jacqueline Mesmaeker. Noem het toeval, maar minister van Cultuur Jan Jambon kocht vorig jaar nog aquarellen van haar hand, namens de Vlaamse Gemeenschap. Ah, Quelle Aventure! is opgevat als ‘een poëtische wandeling’. En tegelijk is de Keith Haring-expo verlengd, allebei open tot 21/7, bozar.be.

4. ‘Cool Japan’ in MAS (Antwerpen)

Cool Japan brengt de fascinatie voor Japanse beeldcultuur samen, maar doet méér dan teren op Hello Kitty en Pikachu. Het verzamelt ook keramiek en kimono’s, traditionele samoeraiharnassen en tattoo’s van de oude strijders. Kortom, een lange traditie waaruit de hedendaagse Japanse popcultuur is gegroeid. De expo is verlengd tot 10/8 in MAS (Antwerpen), mas.be.

5. ‘Victor Papanek: The Politics of Design’ in C-Mine in (Genk)

Design kan ook activistisch zijn. In 1970 schreef de Oostenrijkse Amerikaan Victor Papanek het boek Design for the Real World, waarin hij pleitte voor ontwerpen die rekening houden met sociale gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Iets wat bijna vijftig jaar later nog even actueel is. De expo liep eerst in het toonaangevende Vitra Design Museum, en nog tot 12/7 in C-Mine (Genk), c-mine.be.

6. ‘Wolfgang Tillmans: Today Is The First Day’ in WIELS (Brussel)

Hij heeft een expo in Tate Modern, een Afrikaanse tournee en een retrospectieve in het MoMA. Maar tussendoor maakte Wolfgang Tillmans ook tijd voor Brussel. Today Is the First Day toont een selectie uit de laatste dertig jaar van het oeuvre van de wereldberoemde Duitse kunstenaar. De rode draad door zijn werk? Wat is zichtbaar, wat blijft verborgen? Nog tot 18/8 in WIELS (Brussel), wiels.org.

7. ‘Rodin, Meunier & Minne’ in M Leuven

Auguste Rodin, Constantin Meunier en George Minne hebben de beeldhouwkunst helemaal herdacht. Maar wat weinig gedocumenteerd is: ze haalden de mosterd bij de middeleeuwen. Deze expo zet hun werken naast de religieuze iconografie, tot 30/8 in M Leuven, mleuven.be. En als je toch in Leuven bent, loop even langs de Sint-Pieterskerk voor de nieuwe scenografie rond het ‘Laatste avondmaal’ van Dirk Bouts.

8. ‘Paul Delvaux. De man die van treinen hield’ in Train World (Brussel)

Paul Delvaux liet zich meer dan eens inspireren door de wereld van de spoorwegen. Dus welke plek is er beter om zijn werk te herontdekken, dan het treinmuseum dat zijn favoriete, mechanische modellen huisvest. Train World greep het 25-jarig overlijden van de kunstenaar aan om zijn surrealistische werken te laten overvloeien in de locomotieven van weleer. Verlengd tot 30/6 in Train World (Schaarbeek), trainworld.be.

9. ‘EXIT’ van Kris Martin in het S.M.A.K. (Gent)

Kunstenaar Kris Martin hoopte dat vele mensen zijn werk in het S.M.A.K. zouden ontdekken in de slipstream van de grote Van Eyck-tentoonstelling aan de overkant van de straat. Die laatste is er ondertussen niet meer, maar het SMAK verlengde Exit, de solovoorstelling waarin Martin naar het werk van de gebroeders Van Eyck kijkt, wel tot eind augustus. Nog even tijd dus om het te ontdekken.

10. ‘Van Eyck in Bruges’ in het Groeningemuseum (Brugge)

Een alternatief voor de afgelopen topexpo in Gent is het niet. Maar ook Brugge pikt een graantje mee van de Jan Van Eyck-hype, met de focus op zijn werk in Brugge. Musea Brugge heeft immers twee bekende werken van de meester in de collectie: De ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ en het ‘Portret van Margareta van Eyck’. Nog tot 6/9 in het Groeningemuseum, museabrugge.be.