Hoe richt je een (extra) terras koel in? Laurence Machiels geeft tips

Het is niet omdat je al een terras hebt, dat je er tijdens de zomer geen tweede kunt bij verzinnen. Op hete dagen is een frisse plek onder een boom of onder een pergola met klimplanten zoveel aangenamer dan dat zonneterras bij de keuken. Hoe meer planten en groen om je heen, des te frisser je nieuwe, tijdelijke terrasplek. Op hete dagen kun je veel beter met je voeten in het gras zitten, dan op een terras van tegels of klinkers. Alleen lastig als je stoelpoot ineens in de aarde schiet, of de tafel continu staat te wiebelen.

Zonder wiebelen

Zware houten meubelen met brede poten lenen zich veel beter voor een tijdelijk terras in het gras dan metalen klapstoeltjes en bistrotafeltjes. Een bank zit lekkerder dan individuele stoelen, schaf je desnoods een goedkope biertafel met banken aan, die kun je na de zomer opklappen en makkelijk stockeren tot volgende zomer. De poten van zo’n tafel en banken zitten met een dwarslat onderaan aan elkaar vast, waardoor het draagvlak op de grond breed genoeg is om niet in de aarde weg te zakken, zoals bij individuele poten bijna altijd het geval is. Vind je zo’n biertafel te smal, zet er dan twee tegen elkaar, dan zit je royaal én op veilige corona-afstand van elkaar. Maar weinig plaats? Een ronde tafel neemt minder plaats in beslag dan een rechte. Kriebelt het gras je teveel onder de voeten? Met een partyvloer of steenschotten heb je in een wip een tijdelijke terrasvloer. Let wel op, daaronder zal het gras bij gebrek aan licht, afsterven. Je kunt het in september terug inzaaien.

Low budget lounge bank

Liever lekker lui loungen in de schaduw? Met 3 palletten en een boormachine heb je al een loungebank. Bevestig twee pallets op elkaar met een schroefboormachine en stevige roestvrije schroeven voor hout. Zet een derde pallet rechtop en bevestig ze tegen de dubbele pallet, als rugleuning. Wil je een royale loungehoek, maak dan 4 zo’n banken, en zet ze haaks op elkaar. Schroef de afzonderlijke banken niet aan elkaar vast, dat maakt het lastig om ze nog verplaatsen (en na de zomer eventueel opnieuw te demonteren). Schilder de pallets eventueel in een kleurtje, met natuurbeits of verf voor buitenhoutwerk, en zorg voor genoeg dikke kussens. Mis je nog een tafeltje? Koop een extra pallet en 4 stevige zwenkwielen met bijbehorende schroeven, schroef de 4 wielen op de pallet, en draai ze om: daar is je outdoor salontafel!

