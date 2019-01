Hoe moderne fotografie onze herinneringen verandert Margo Verhasselt

16 januari 2019

09u04

'Wacht ik heb een foto van het eten!', hoor ik mezelf zeggen terwijl ik naar mijn gsm grijp wanneer een collega naar dat leuk Marokkaans restaurantje vraagt. Nog voor we ons het gerecht goed en wel herinneren, scrollen we vaak terug naar de foto's die we namen van gerechten. Hoe onschuldig dat ook mag lijken, het kan zo z'n gevolgen hebben.

Onlangs was ik in het Louvre in Parijs, zonder twijfel een van de bekendste museums in de wereld. Terwijl ik gewoon naar de kunst wou kijken, werd mijn zicht continue geblokkeerd door een muur van smartphones die foto’s namen van de schilderijen. De plekjes waar wat plaats overbleef, werden al snel opgevuld door mensen die selfies probeerden te nemen om zo hun bezoek te vereeuwigen. Voor veel mensen horen honderden, al dan niet duizenden, foto’s er gewoon bij wanneer ze op reis gaan. Elk detail wordt gedeeld op sociale media, maar welk effect heeft dat op ons geheugen en onze herinneringen?

Het is op zich niets nieuws: mensen gebruiken hun gsm als een opslagplaats voor van alles en nog wat. We rekenen amper nog op ons eigen geheugen, veel meer op ‘the cloud’. Maar dat heeft wel consequenties. Een foto nemen van een moment in de plaats van het effectief volledig te beleven, zorgt ervoor dat je het je later minder goed herinnert. We zijn te afgeleid.

Een sterke afhankelijkheid van sociale media kan dan ook een grote impact hebben op hoe je je herinneringen opslaat, ontdekten onderzoekers. Een studie uit 2018 bevestigde dat deelnemers objecten die ze fotografeerden minder goed gingen onthouden dan objecten die ze gewoon bestudeerden. Een effect dat ook wel de naam ‘photo taking impairment effect’ krijgt, of simpelweg: het ‘foto nemend verslechterings’-effect, iets dat voor het eerst ontdekt werd in 2014.

Informatie overzetten

Wanneer we de realiteit waarnemen door de lens van een camera op een scherm, maken we maar een deel van de echte beleving mee. We zijn voor een deel betrokken, maar missen een groot deel van de belangrijke informatie die volgens de onderzoekers verduisterd wordt. Daarnaast kan fotograferen ook een vorm van cognitieve ‘overzetting’ zijn, waarbij het toestel al het harde werk doet. De camera verwerkt als het ware alle informatie. “Jij moet je niets herinneren, want de camera doet dat voor jou”, legt hoofdauteur Jennifer Soares, doctoraat student van UC Santa Cruz, uit aan techwebsite Medium. “Het is wat vergelijkbaar met een foto nemen van je parkeerplaats. Je doet dan geen moeite om ook maar iets te onthouden.” En ook al is dat iets dat we allemaal wel eens doen, we nemen vaak geen foto’s van belangrijkere momenten om details te onthouden.

En toch is het resultaat van deze nieuwe trend nog wat onverwacht: we willen onze herinneringen voor altijd vastleggen, maar door de grote hoeveelheid hebben we geen overzicht meer waardoor we ze eigenlijk opnieuw gemakkelijker vergeten. Snap, share, scroll, repeat. Foto’s maken deel uit van het dagelijks leven. We surfen dagelijks door een oneindige stroom van kiekjes, waardoor een opvallende foto zomaar plots terug onopvallend wordt.

Hoewel die stroom foto’s je soms kan helpen om een herinnering opnieuw te doen aanwakkeren, is de kwaliteit van die herinnering vaak gelimiteerd. We weten vaak dankzij de foto exact nog hoe dat boeket bloemen eruitzag, maar niet in welke straat de bloemist zich bijvoorbeeld juist bevond. Daarnaast toont ander onderzoek aan dat te veel foto’s ons soms een vertekend beeld van het verleden geeft: ze blokkeren als het ware andere herinneringen. Het is dan ook niet ongewoon dat je eerste herinneringen gebaseerd worden op foto’s in plaats van op de echte gebeurtenissen.

Cheese!

We leven daarnaast ook in het tijdperk van de selfie. En ook daarbij knelt het schoentje. In het bijzonder bij het gebrek aan spontaniteit bij een selfie. Ze zijn gepland, te geposeerd en het beeld van de persoon in de foto is niet echt. We worden er narcistisch van en verplichten onszelf om een onnatuurlijke mimiek op te zetten: een getuite mond, gesloten ogen, een vreemde blik. Kortom, we spelen in op trends en tonen wat we willen dat anderen zien. Wat kan maken dat wanneer we terugkijken naar foto’s we een beeld zien van onszelf dat niet klopt.