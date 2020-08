Hoe maak je leuke foto’s van je kinderen? Populaire mamafotograaf geeft tips

Maxine Stevens is al vijf jaar aan de slag als professionele fotograaf. Eerst in bijberoep, de laatste drie jaar in hoofdberoep. “Of ik ooit fotografie gestudeerd heb? Nee hoor. Ik heb alles online geleerd: hoe een camera werkt en hoe je de manuele stand het best gebruikt”, vertelt ze ons.

“In eerste instantie was ik een hobbyfotograaf en werkte ik als studiebegeleider op een universiteit. In 2015 kwam daar verandering in: ik was bevallen van mijn oudste zoon, Oliver, en was gechoqueerd door hoe snel de tijd ging. De eerste weken en maanden waren in een wip voorbij. Ik droomde van een pauzeknop, dat alles wat trager zou gaan om iets langer te kunnen genieten van zijn kleine teentjes en schattige lach. Ik begon steeds meer foto’s te maken, zodat ik tastbare herinneringen had. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Ondertussen heb ik twee zonen, Oliver (5) en Charlie (2), en ben ik gespecialiseerd in het maken van baby- en kinderfoto’s.”

Hoe je zelf originele plaatjes maakt van je kroost? Maxine legt uit:

1. Ga door de knieën

“We zijn geneigd om een foto te maken vanuit rechtstaande positie. Begrijpelijk, maar het is beter om op je hurken te zitten. Zo ben je op ooghoogte met je kind, dat geeft een toffer beeld. En durf te experimenteren met camerastandpunten: door op de grond te gaan liggen en te fotograferen vanuit kikvorsperspectief krijg je ook originele plaatjes.”

Je mag gerust met tegenlicht werken. Vroeger was dat not done, maar tegenwoordig kunnen camera’s en smartphones daarop inspelen Mamafotograaf Maxine Stevens

2. Let op het licht

“Een goede foto staat of valt met de juiste belichting. In huis doe je beter nooit het licht aan, want dat geeft je foto’s een gele gloed. Natuurlijk daglicht is het mooist. Sta bij een venster of ga naar buiten. De beste momenten om te fotograferen is bij opkomende of ondergaande zon. Weet wel: in de zomer is dat ofwel héél vroeg, ofwel redelijk laat op de dag. Niet ideaal om dan met je kleintje een shoot te houden. Overdag ga je het best in de schaduw staan. Zit je op een plek waar geen schaduw is, bijvoorbeeld op het strand? Werk dan met tegenlicht! Vroeger was dat not done. Als de zon recht in je analoge cameralens scheen, moest je allerlei instellingen aanpassen. Een heel gedoe. Maar tegenwoordig kunnen camera’s en smartphones daarop inspelen. Richt je smartphone op je kind en op de zon, en tik op het scherm op je kind. Op die manier zal de camera zich scherpstellen én is je kind niet langer een donker silhouet.”

3. Je kind is geen fotomodel, dus laat het een kind zijn

“Ouders die hun kroost willen fotograferen, zeggen vaak: ‘Lach eens’. Of: ‘Sta eens stil’. Daar is op zich niets mis mee, maar als je spontane, eerlijke foto’s wilt, moet je spelen met je kind. Zelf ren ik vaak achter mijn zonen aan en zeg ik dat ik hen ga ‘vangen met mijn foto’. Nog een tip: laat hen gekke bekken trekken. Tussen die malle gezichtjes zit sowieso een superschattige glimlach. Gewoon omdat ze het leuk vinden dat ze zichzelf kunnen zijn."

4. Originaliteit vraagt wat denkwerk

“Heb je het gevoel dat je steeds dezelfde foto’s maakt? Daag jezelf dan uit en probeer te variëren met attributen. Een ijsje, houten speelgoed, confetti, ballonnen,... Het kan van alles zijn. Of leg witte lakens op bed en laat je kinderen ravotten onder die lakens. Dat levert speelse kiekjes op. Ook een winner is om je kind met verf of schmink te laten spelen. Doe je kind een onderlijfje aan en veeg enkele strepen op het gezicht, zoals bij een indiaan. Dan heb je meteen een leuk portretje."

5. Kijk naar kleur

“Attributen of outfits in neutrale tinten of pastelkleuren zijn Instagramworthy. Stem de kleuren ook goed op elkaar af. Geef je kind bijvoorbeeld een aardbei-ijsje en een roze zonnebril. Als je matchende kleuren hebt, ziet je foto er meteen professioneel uit. Maar wees realistisch: als je een kind mooie kleren aandoet, is de kans groot dat de kleine deugniet een halfuur later volhangt met choco. (lacht) Ach, dat gebeurt. Daar kan je ook een foto van maken, en dan heb je ineens een grappige herinnering.”

6. Let op de lijnen

“Een detail, maar check dat de lijnen altijd recht staan. Bijvoorbeeld als je kind voor een strandcabine zit aan zee. Scheve lijnen zien er niet zo best uit."

7. Zoek naar inspiratie, en leer er ook iets uit

“Het is een goed idee om posts te zoeken op Instagram ter inspiratie. Hou het niet bij kijken alleen: ontleed de foto en ga na wat je er goed aan vindt. Welke kleren hebben de kinderen aan? Wat voor stijl heeft de fotograaf gebruikt? Welke achtergrond zie je? Door na te gaan hoe een beeld in elkaar zit, kan je veel bijleren."

Het zou een reflex moeten zijn om de camera af en toe in de handen van je partner te duwen, zodat je ook zelf op de foto’s staat Mamafotograaf Maxine Stevens

8. Wat als je kind niet op de foto wil?

“Als je een kind dwingt om te poseren, krijg je niet de juiste sfeer. Het enige wat je kan doen, is die keuze respecteren of even wachten en in interactie gaan. Begin te babbelen, speel met je kind, of geef je kind ownership over de foto. Dat vinden ze ook plezant. Overleg: waar zullen we de foto maken, wat voor een foto zullen we maken, wat ga je aandoen,...”

9. Vergeet jezelf niet

“Vaak is het steeds dezelfde ouder die de foto’s maakt. Het zou een reflex moeten zijn om de camera af en toe in de handen van je partner te duwen, zodat je ook zelf op de foto’s staat.”

10. Gebruik eventueel presets om je foto te bewerken

“Naast fotograferen is bewerken ook belangrijk. Denk: het aanpassen van contrasten, schaduwen, de belichting, de verzadiging,... Als je dit moeilijk vindt, kan je online zoeken naar ‘presets’. Dat zijn fotobewerkingen samengesteld door een professionele fotograaf, die je in één klik kunt toepassen. Vergelijk het met een filter, maar het resultaat is veel subtieler.”

