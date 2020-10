Hoe krijg je mollen uit je gazon? Onze tuinexperte vertelt wat werkt en wat zeker niet

Daar zijn de molshopen weer! Vooral nu, in de winter en het vroege voorjaar, zijn mollen erg actief. Vervelend voor je gazon, maar verder is de mol zo onschuldig als wat. Al kun je hem wel vriendelijk aanporren om te verhuizen. Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit hoe je dat het best doet.

Mollen zijn onschuldige dieren, dood ze niet. Op ontsierende molshopen in het gazon na, valt er namelijk geen slecht woord over de mol te zeggen. Een mol is een carnivoor en brengt geen schade toe aan je planten, tenzij door ze per ongeluk omhoog te duwen. Hij knaagt niet aan wortels en groenten, en jaagt op plaagdieren die aan planten en gazonwortels knagen, zoals emelten, engerlingen en ritnaalden. En boven de grond eten mollen slakken. Al eten ze toch vooral regenwormen, wat 90% van hun dieet uitmaakt. Mollengangen helpen de bodem draineren bij teveel aan water.

De enige manier om nooit molshopen in je gazon te hebben, is mollennetten rond en onder je gazon laten aanbrengen Tuinexperte Laurence Machiels

De enige manier om nooit molshopen in je gazon te hebben, is mollennetten rond en onder je gazon laten aanbrengen. Zo’n mollengaas heeft kleine mazen (max. 2 cm, genre volièregaas) waar een mol onmogelijk door kan, en dus ook geen hopen vormt. In Duitsland, waar de mol een beschermd dier is, zijn mollennetten heel populair. Schakel hiervoor wel een tuinaannemer in, want het is specialistenwerk.

Heb je al een mol in je gazon, dan kun je hem tot verhuizen dwingen door geurbolletjes in de gangen te stoppen. Maar je moet ze slim plaatsen, te beginnen aan je huis, en systematisch naar de buitengrenzen toe werken. Elk jaar herhalen is zeker nodig. Maak niet de fout om de bolletjes aan de rand van je gazon te plaatsen, zo geraakt de mol natuurlijk nooit uit je tuin. Let op, de kans dat de mol naar het gazon van je buren verhuist, is groot.

Een mol doden, bijvoorbeeld met een val, lost het probleem van de molshopen alleen tijdelijk op Tuinexperte Laurence Machiels

Een mol doden, bijvoorbeeld met een val, lost het probleem van de molshopen alleen tijdelijk op: binnen de kortste keren wordt het gangenstelsel ingenomen door een andere mol. Of door een woelmuis of -rat, wat een pak erger is, want die eten je hele moestuin leeg, en knagen de wortels van jonge (fruit)bomen en (bessen)struiken helemaal af. Terwijl de mol alleen maar vlees eet.

Als je veel tijd en geduld hebt, kun je de mol vangen met de spade. Duw alle hopen open (de mol zal die dan weer omhoog willen duwen) en vat post op het gazon. Mollen zijn het meest actief rond 8u ’s ochtends, 13u en tussen 18u en 19u. Wacht tot je een hoop ziet bewegen en schep diep in de hoop de mol op. Draag sterke handschoenen en houd de mol achter z’n voorpoten vast – een bange mol kan stevig bijten. Breng hem zo snel mogelijk naar een plek enkele kilometers verder. Die afstand is echt wel nodig want een mol heeft een excellent oriëntatievermogen en vindt z’n oude territorium snel terug. Op katten, honden en reigers na heeft de mol amper natuurlijke vijanden. Eigenaars van grote tuinen, sportvelden en golfterreinen schakelen een professionele mollenvanger in.

Dit werkt niet

Het bulkt van de fabeltjes en mythen, in mollenland. Flessen op een stok of windmolentjes veroorzaken trillingen en fluitgeluiden, die de mol zouden irriteren en hem verjagen. Hooguit helpen deze middeltjes voor even. Dat de bollen van keizerskroon (Fritillaria) stinken, klopt, maar door ze te planten zul je er de mollen niet mee verjagen. Idem dito met de kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia lathyris), met look, ui of de sierui Allium moly. Rookbommen, uitlaatgassen, … kunnen gevaarlijk zijn en verlossen je echt niet van de mol, daarvoor is zijn gangenstelsel veel te uitgebreid. En neen, een robotmaaier schrikt mollen ook niet af. Het is ook niet omdat je geen verse molshopen meer ziet, dat de mol verdwenen is. Eens het diertje z’n territorium heeft vastgelegd en er voldoende voedsel aanwezig is, zal hij z’n gangenstelsel niet echt meer vergroten. Het is aan het begin van de winter, dat hij weer actief aan het graven slaat. Tien of twintig molshopen betekent niet dat je tuin vol mollen zit, het gaat meestal maar om één dier.

Een molshoop is ook de gedroomde plek om wilde bloemen te zaaien Tuinexperte Laurence Machiels

En wat met de molshopen? Hark ze systematisch open, voor de regen er een harde bult van maakt. Stamp er niet op, zo krijg je alleen maar meer putten. Haal de aarde ook niet weg, ze is nodig om de verzakkingen op te vullen. Heeft een mol oppervlakkige gangen gegraven, net onder de grasmat, duw die dan met je voet dicht, anders drogen de wortels uit en komen er gele strepen in je gazon. Een molshoop is ook de gedroomde plek om wilde bloemen te zaaien. Hark open, zaai (oktober is een excellente zaaimand!) en duw aan met je voet. Je hebt speciale mengsels met lage bloemen, voor in het gazon, zoals het biodivers gazon van www.ecoflora.be, met madeliefjes, klavers, maartse viooltjes en brunel.

5 mollenweetjes

- In februari maak je de meeste kans om een mol in levende lijve te zien, dan gaan de mannetjes op zoek naar een vrouwtje, via bestaande tunnels én bovengronds. Bij een lange droogte, wanneer de regenwormen in zomerslaap gaan, komen mollen ook bovengronds om slakken te vangen. Of in juni, wanneer de jonge mollen het nest verlaten, en ze via oppervlakkige gangen en bovengronds een nieuw territorium zoeken.

- Ook al doet hij niet anders dan in de aarde graven, een mol wordt nooit vuil. Zijn haren kun je naar alle kanten strijken, want er zit geen weerstand in, waardoor vuil er niet in blijft hangen. Hij heeft ook geen oorschelpen, die zouden alleen maar in de weg zitten.

- Een mol is verbazingwekkend snel. Boven de grond haalt hij 4 tot 5 km per uur, ondergronds 6 tot 7 km per uur. En hij kan ook heel goed zwemmen.

- Het gangenstelsel van één mol kan tot 200 meter lang zijn!

- Mollen eten veel regenwormen, en hebben altijd een voorraadje achter de hand. Door een beet in de kop, kan hij de worm verlammen en die opslaan voor later. Wetenschappers hebben voorraadkamers met meer dan 1000 regenwormen gevonden. Zo’n voorraad herken je aan een extra grote molshoop in je gazon.

