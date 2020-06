Hoe kan je samen maar toch ‘apart’ feesten? Eventplanners delen hun creatieve oplossingen

De polonaise is verboden. Tooghangen ook. Honderd mensen op de dansvloer, het lijkt haast heiligschennis. In de feest- en eventsector werkt iedereen aan alternatieven, zodat de kreet: ‘Waar is dat feestje?’ niet hoeft te betekenen dat het zo klein en onbenullig is dat je het amper ziet. Enkele eventplanners delen hoe zij in tijden van corona een feest plannen.

“Wij zijn de vergeten sector”, zegt Sophie Ickmans (Art of Events). “Iedereen heeft het over hoe erg restaurants en cafés afzien — en dat zal ik niet ontkennen — maar wij zitten in hetzelfde schuitje. Bijna alle grote trouwpartijen of bedrijfsfeesten zijn naar volgend jaar verplaatst. En los van het financiële verlies doet het emotioneel pijn om niet te kunnen werken. Wij zijn feestenbouwers, dat is onze natuur. Wij zijn gewend om omringd te zijn door gelukkige, feestende mensen. Niet om alleen thuis te zitten.”

Voor tien, twintig of dertig mensen kan je net zo goed een bijzonder, verfijnd en mooi event in elkaar steken Philippe Verschueren (RSLP Event Designers)

Doffe tijden dus voor trouwers en barbecueliefhebbers, partyplanners en evenementenbureaus, die met de mooie zomerdagen ook de kans op tuinfeesten zien voorbijgaan. Maar met de versoepeling van de coronamaatregelen borrelen weer creatieve ideeën op, al worden feestjes in het nieuwe normaal wellicht wat kleiner en intiemer. Dat hoeft echter niet te betekenen dat ze niet groots en spraakmakend zijn. “Natuurlijk is een feest van grote omvang meteen indrukwekkend, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook op kleinere schaal memorabele events kunnen organiseren”, zegt Philippe Verschueren (RSLP Event Designers). “Voor tien, twintig of dertig mensen kan je net zo goed een bijzonder, verfijnd en mooi event in elkaar steken. Dat zal vaak in eigen tuin of huis gebeuren, maar het kan net zo goed in het Sportpaleis. In die grote zaal, aan een tafel met een klein orkest, subtiele belichting en een gastronomisch menu: dat is een avond die je nooit meer vergeet.”

Denk groots

Regel één voor kleinere feesten: denk groots – in de zin van uitgekiend, bijzonder en spraakmakend. Verschueren: “Muziek en bloemen zijn voor mij essentieel voor elke feestelijke gelegenheid. Dus zelfs als je tien mensen in de tuin ontvangt: kleed die tafel aan met een bijzonder servies en mooie stoelen. Leg een lange lijn bloemen, fruit en kruiden, in de Italiaanse stijl, in het midden. Kortom: zorg voor voldoende decoratie. Het is niet omdat het thuis gebeurt dat het ‘gewoontjes’ moet zijn. Doe ook een inspanning wat kleding betreft. Het gaat dan misschien om twintig gasten, maar onderschat het effect van een dresscode niet. Alle gasten in het wit, of — waarom niet — in black tie: dat tilt je etentje op. Iedereen heeft trouwens weer zin om zich op te kleden na dat rondlummelen thuis in vrijetijdskleding.”

Vergeet ook de muziek niet. “Maak van je huis een hotelbar, serveer cocktails en laat een pianist en zangeres voor een geweldige sfeer zorgen. Waarom geen dj? Je kan met z’n vijftienen ook dansen, als elk maar in zijn eigen bubbel blijft.”

Bubbeldenken

Voor alle duidelijkheid: tot eind juni wordt er niet gefeest. No party, nada, noppes, nergens. Pas op 1 juli mogen de receptiezalen weer open, maar er mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn. Het personeel draagt een masker of scherm, bedient met handschoenen aan, en gasten moeten afstand houden. Al hoeft dat niet noodzakelijk van iedereen te zijn. Organisatoren denken in bubbels. Je mag wel dicht bij je partner en kinderen zitten of bij je gekozen medebubbelaars. Maar je blijft anderhalve meter weg van de andere gasten. Ook in de keuken werkt het personeel op anderhalve meter van elkaar.

In het nieuwe normaal word je aan tafel bediend, is er van elkaar knuffelen en omhelzen geen sprake, en vloeit er misschien wel evenveel handgel als champagne Sophie Ickmans (Art of Events)

Sophie Ickmans: “Onder het motto ‘safe is the new sexy’ is voor ons de belangrijke vraag: hoe kunnen we mensen samenbrengen en toch veilig apart zetten? We willen geen verschillende ‘units’ mengen, en zeker de oudste en jongste generatie bij elkaar vandaan houden, maar toch wil je voor verbinding zorgen. We hebben letterlijk onze tafels en zitmogelijkheden hertekend, om te kunnen voldoen aan de normen van social distancing. We hebben die nieuwe structuur net uitgeprobeerd. Luxe glampingtenten, hangende lampjes, leuke barbecue, kaarsen en goede muziek: alles voor een mooie zomeravond. Een beetje verlof in je eigen tuin. Het leverde ons een soort van blauwdruk voor wat feesten in de nieuwe realiteit zou kunnen zijn: niet minder plezant, maar gewoon anders. Je kan niet meer zomaar aan de bar blijven hangen of van het ene tafeltje naar het andere wandelen. In het nieuwe normaal word je aan tafel bediend, is er van elkaar knuffelen en omhelzen geen sprake, en vloeit er misschien wel evenveel handgel als champagne. (lacht) Maar je zal nog altijd lekker kunnen eten en drinken, en misschien dansen met de mensen uit je eigen bubbel.”

Buffet, wat is dat?

Sommige formules zijn uitgesloten. Dicht bij elkaar aanschuiven, dezelfde scheplepel gebruiken, eventueel voedsel kunnen aanraken wat door een andere gast al werd aangeraakt... Zeg maar dag tegen de walking lunch. “Bomma, wat was dat: een buffet?” Maar binnen de bubbel zijn er best wel gezellige mogelijkheden. “Perfect voor zonnige dagen zoals nu: een déjeuner sur l’herbe met plaids, kussens en parasols”, vindt Jan Verhelle (Diner Privé). “Wij organiseerden een reuzenpicknick. Elke bubbel zijn eigen dekentje en mand met drank en aperohapjes, en wij reden er doorheen met een bakfiets vol eten. Het idee is in de smaak gevallen. Voorlopig denken we in concepten voor kleine groepen. Voor grote groepen willen we in timeslots werken. Stel dat je 150 gasten wil uitnodigen, dan laat je er vijftig komen van 11 tot 2 uur voor een brunch, nog eens hetzelfde aantal voor een afternoon tea van 14 tot 18 uur, en de laatste vijftig voor een diner van 18 tot 23 uur. Creatief denken is de boodschap.”

Serredineren

Julie Wauters (hospitality consultant BelgoCatering) is al druk op zoek naar bubbelmogelijkheden. “Wij zijn sterk in private dining: de gastronomische topervaring bij mensen thuis brengen. Dat concept werkt vandaag natuurlijk uitstekend. Het lijkt ‘simpel’ en makkelijk te organiseren: ik inviteer een kleine groep vrienden en zet ze ver genoeg van elkaar. Maar verkijk je niet op de complexiteit van de flow. Als je niets regelt, zullen mensen tegen elkaar botsen in de hal of garderobe, te dicht bij elkaar aanschuiven voor het toilet... Zelfs voor een kleine groep vraagt het voorbereiding om dat vlot en veilig te krijgen. Wat ook leuk kan zijn, is een foodtruck: je eigen mini-foodfestivalletje buiten. Als mensen gedisciplineerd aanschuiven en de zitplaatsen juist zijn opgesteld, werkt dat prima.”

Met dertig mensen kan je op een coronaveilige manier trouwen, maar je hebt wel plaats nodig. Denk niet te snel: dat doen we wel even in de tuin Alexander Coumnas (Your Time to Smile)

“Een mooie manier om apart en toch samen te eten, heb ik in Amsterdam gezien”, zegt Wauters. “Serre-dineren. Gasten die met twee of vier in zo’n schattig glazen huisje zaten, veilig afgezonderd, maar door het glas toch niet volledig afgesloten. Je zit in je eigen bubbel en je ziet toch de anderen.”

Alexander Coumnas (Your Time to Smile) testte het al uit: een coronaproof trouwfeest met dertig genodigden in landelijke stijl, met veel hout en hooi. Het is even schrikken als je de opstelling ziet: anderhalve meter lijkt ver, zelfs als de bubbels gezellig zijn. “We wilden tonen dat het kan: een mooi en sfeervol event, in een veilige en correcte omgeving”, zegt hij. “Met dertig mensen kan je op een coronaveilige manier trouwen, maar je hebt wel plaats nodig. Denk niet te snel: dat doen we wel even in de tuin. Het is wat puzzelen om die bubbels uit te werken, maar dat heb je met een tafelschikking en zitplan sowieso.”

“Ook de catering verloopt per bubbel, zodat er geen kruisbestuiving mogelijk is met andere gasten. Aansluitend aan de ceremonie bieden we een glampingtent aan waar het paar in het groen kan overnachten en wakker worden met een luxe-ontbijt of zo... Als je zoiets zelf wil organiseren, zorg dan voor genoeg ruimte. En bedenk dat gasten natuurlijk niet de hele tijd op hun stoel zitten. Er komt wel wat geregel bij kijken om de stroom van gasten in veilige banen te leiden, ook wat parkeergelegenheid en toiletten betreft.”

Unieke beleving

“Het blijft afwachten wat het nieuwe normaal zal zijn, maar ik denk dat we een feest voor 200 mensen niet zo snel nog zullen meemaken”, zegt Sophie Naze (KonseptS). “Het geeft ons een kans om de zaken eens anders te bekijken. Moet je dicht op elkaar gepakt zitten om van een feest te kunnen spreken? Natuurlijk niet. Ook op kleinere schaal kan je gaan voor 200 procent beleving.”

Niemand wil het op zijn geweten hebben een kleine coronagolf te veroorzaken. Maar de mens is vindingrijk. Samen komen we er wel uit Sophie Ickmans (Art of Events)

Sophie gelooft in unieke ervaringen binnen de veilige comfortzone van de eigen bubbel. “Omring je met je gezin, familie en dichte vrienden; want we hebben nu behoefte aan echte verbondenheid. Voor de kinderen kan je Tiktok-workshops organiseren, de volwassenen kunnen genieten van kookles van een sterrenchef, een wijnproeverij...”

“Leg een microfoon op elke tafel en maak er een karaokenamiddag van. Applaudisseren, elkaar aanmoedigen, dansen.... Zelfs vanop anderhalve meter afstand is dit nog fun. Stop een thema in je feestje, zoals Great Gatsby (jaren 20, red.). Vraag een dj in de tuin die het gevoel oproept van je geannuleerde vakantie in Ibiza en laat de gasten zich in die sfeer aankleden. Het is zoeken naar manieren om het feestgevoel te vervangen. In alle veiligheid, want niemand wil het op zijn geweten hebben een kleine coronagolf te veroorzaken. Maar de mens is vindingrijk. Samen komen we er wel uit.”

Zo vier je veilig:

• Zelfs als je in bubbels denkt, moet je afstand houden van de andere bubbels, of tussenschotten plaatsen. Ook als de gasten tussen de tafels door naar het toilet gaan, moet dat op 1,5 meter afstand kunnen.

• Gebruik papieren tafel­lakens, servietten en placemats die nadien kunnen worden weggegooid. Stof moet op 60° gewassen kunnen worden.

• Tafels en stoelen moeten voor en na het feest ontsmet worden.

• Boterschaaltjes, broodmandjes, zout– en pepervaatjes, olie en azijn, ketchup... op tafel: ban alles wat door meerdere gasten kan worden aangeraakt of doorgegeven. Ga voor individuele porties.

• Tafeldecoratie moet ontsmet kunnen worden of nadien weggegooid.

• Zorg voor genoeg handgel of ontsmettende zeep al van bij het binnenkomen.

• Ontsmet de klinken regelmatig of laat de deuren openstaan zodat gasten ze niet moeten aanraken.

• Gebruik geen handdoeken op het toilet, maar papier of een luchtstroomhanddroger.

Uit de raadgevingen van Horeca Magazine, www.horecamagazine.be

Meer info:

• Philippe Verschueren van RSLP, www.rslp.be

• Sophie Ickmans van Art of events, www.artofevents.be

• Alexander Coumnas van Your Time to Smile, www.yourtimetosmile.be

• Sophie Naze van KonseptS, www.konsepts.be

• Julie Wauters van BelgoCatering, www.belgocatering.be

• Jan Verhelle van Diner Privé, www.diner-prive.be

