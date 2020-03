Hoe kan je het best je huis schoonmaken? Poetscoaches geven prijs welke methodes en producten zij gebruiken

‘Poetsen is plezant’ is het motto van Marta Oczkowska en Elsie Minne. Zo plezant zelfs dat de dames er beiden hun beroep van maakten. Als poetscoaches van Partena Hulp in huis brengen ze startende huishoudhulpen de kneepjes van het schoonmaakvak bij. Welke poetsproducten werken het best? En h

Vrije tijd ‘Poetsen is plezant’ is het motto van Marta Oczkowska en Elsie Minne. Zo plezant zelfs dat de dames er beiden hun beroep van maakten. Als poetscoaches van Partena Hulp in huis brengen ze startende huishoudhulpen de kneepjes van het schoonmaakvak bij. Welke poetsproducten werken het best? En h oe hou je je rug, knieën en polsen gezond? Onze experten geven praktisch advies.

Wat heb je nodig?

1. Het basismateriaal: grote en kleine emmer, trekker met telescopische steel, microvezeldoeken en -dweilen, borstel, stoffer en blik, spons en trekkertje voor de ramen, een stabiel trapje met enkele treden.

2. Investeer in een krachtige stofzuiger. Als je huisdieren hebt, kies dan een stofzuiger die geschikt is om huisdierharen op te zuigen. Zorg dat deze niet te zwaar is en het snoer onbeschadigd is.

3. Wringemmer of gewone emmer maakt niet zoveel uit. Doe vooral wat jij het makkelijkst vindt. Ook met een gewone emmer kan je perfect poetsen! Als je rugklachten hebt, is het wellicht nuttig om een dweilsysteem met bijvoorbeeld een pedaal te nemen.

4. Kies voor een microvezeldweil in plaats van een katoenen dweil. Dan moet je minder wringen en kun je je polsen sparen.

5. Microvezeldoeken kun je voor vanalles en nog wat gebruiken. Om te poetsen, af te stoffen of af te drogen. Belangrijk is dat je ze wast zonder wasverzachter. Doe je dat wel, dan zullen je doeken niet langer elektrostatisch geladen zijn en stof aantrekken.

Je werkblad en dampkap van inox blinken terug als nieuw als je ze inwrijft met slaolie of baby-olie

Hoe begin je eraan?

6. Werk van boven naar beneden, van binnen naar buiten en van droog naar nat.

7. Badkamer, toilet en keuken zijn de ruimtes die de meeste aandacht verdienen.

8. Deel je ruimtes in blokken in. Sommige mensen nemen eerst overal stof af, gaan dan overal rond met de stofzuiger, etc. Slimmer is het om per blok te werken en alles binnen één blok aan te pakken voor je naar een volgend blok gaat. Zo moet je minder kilometers afleggen en breng je meer afwisseling in je bewegingen.

9. Opruimen, afstoffen, stofzuigen en dweilen is de enige logische schoonmaakvolgorde.

10. Maak er geen race van. Je hoeft niet op één dag je hele huis te dweilen, de ramen te lappen en tien wasmanden te strijken. Maak een realistische planning.

Het toilet poetsen doe je bij voorkeur met soda. In combinatie met bicarbonaat kun je er heel goed bruinaanslag mee weg krijgen

Welke producten gebruik je?

11. Wat je echt nodig hebt, is een ontkalker, een allesreiniger en een ontvetter. Meer niet. Laat je niets wijsmaken door de reclame.

12. Gebruik nooit javel. Ook al is het bijzonder efficiënt, het is slecht voor de gezondheid en het milieu. Bij Partena Hulp in huis geven ze de raad om zoveel mogelijk voor ecologische producten te kiezen, zoals azijn, sodakristallen en bicarbonaat. Daarmee poets je supergrondig, het kost geen geld en het is goed voor de planeet. Gebruik ook nooit producten die niet in de originele verpakking zitten en controleer altijd goed de pictogrammen op het etiket.

13. Beperk het gebruik van sprays. Op lange termijn en bij veelvuldig gebruik kan dit problemen geven voor de gezondheid.

14. Wees zuinig met schoonmaakmiddelen, want meer betekent in dit geval niet beter. Als je te veel product toevoegt, dan komt er een filmlaag op je vloer en blijven de voetstappen zichtbaar. Volg de instructies op de verpakking van je product. Doe liever minder dan meer.

15. Parket? Natuursteen? Vraag aan de leverancier van je vloer welk product je best gebruikt voor het onderhoud. Dat is waarschijnlijk duurder dan een standaardproduct, maar het garandeert je wel het beste resultaat. Ga zeker niet met een allesreiniger aan de slag op je parket.

16. Oude tegelvloer zonder glans? Voeg een half kopje glansspoelmiddel voor de vaatwas toe aan je emmer met heet water.

17. Je werkblad en dampkap van inox blinken terug als nieuw als je ze inwrijft met slaolie of baby-olie.

18. Je oven krijg je makkelijk proper met een kom water en wat schijfjes citroen. Plaats de kom in je oven en warm hem op. Door de waterdampen en het zuur van de citroen komen de vetresten los.

19. Witte kalkranden rond je kranen? Dompel een doek volledig onder in azijn, leg hem over en rond je kraan en laat een tijd intrekken. Het kalk weekt los, waarna je het met heet water kunt wegspoelen. Diezelfde truc kun je toepassen op je douchekop.

20. Azijn is een superontkalker, maar gebruik je beter niet bij donkere tegels want dan krijg je witte vlekken.

21. Het toilet poetsen doe je bij voorkeur met soda. In combinatie met bicarbonaat kun je er heel goed bruinaanslag mee weg krijgen. Maak er een dik papje van, zodat het goed aan de pot blijft kleven. Even laten inwerken en daarna met de wc-borstel afhalen.

22. Vergeet de wc-borstel niet te reinigen! Doe wat wc-reiniger op je borstel en zet je borstel te week in de wc-pot. Maak ook de borstelhouder zelf proper.

23. Na het poetsen: kamer goed laten verluchten.

Gebruik een trapje om je emmer hoger te zetten. Op die manier moet je niet elke keer door de knieën om je dweil uit te wringen

Hoe hou je je rug, knieën en polsen gezond?

24. Voor je aan een ruimte begint, verzamel je alle benodigdheden in een emmer of een boodschappentas. Zo moet je niet de hele tijd over en weer lopen.

25. Een telescopische borstelsteel of trekker is handig, want dan kun je de lengte perfect op jouw maat instellen.

26. Gebruik een trapje om je emmer hoger te zetten. Op die manier moet je niet elke keer door de knieën om je dweil uit te wringen.

27. Moet je op je knieën werken? Bescherm je knieën dan met een kniemat of –kussen.

Hoe maak je van poetsen een plezante klus?

28. Trek makkelijke kleren en schoenen aan. Poets nooit op blote voeten, kousen of pantoffels.

29. Leg je favoriete muziek op of luister naar een podcast. Je kunt je poetstijd zelfs gebruiken om een nieuwe taal in te oefenen. Dankzij de smartphone zijn de mogelijkheden eindeloos.

30. Gun jezelf nu en dan een pauze. Motiveer jezelf bijvoorbeeld met iets lekkers om te eten of te drinken.

31. Geniet van je werk. Kijk hoe alles wat je al gedaan hebt, blinkt en glimt!

Lees ook:

De grote wasmiddelentest: “Wie toch merkproduct verkiest, betaalt tientallen euro’s meer voor een slechter resultaat” (+)

Huishoudapparaten getest: “Steel­stofzuiger van Dyson is goed, maar wie op z’n centen let, kiest beter voor Vax” (+)

Eieren erin en tomaten eruit? Expert geeft 9 hacks om je koelkast perfect te gebruiken (+)