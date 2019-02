Hoe je met je tuin kan bijdragen aan het klimaat: deze bomen en struiken doorstaan wind, water en droogte Laurence Machiels

17 februari 2019

07u13

Bron: Content redactie 0 Vrije tijd Het klimaat is ‘hotter’ dan ooit. Je auto, je huis... Elke keuze die je maakt, heeft zijn gevolgen op ons milieu. Maar wist je dat je ook met je tuin een aanzienlijke bijdrage kunt leveren? Plant eens een klimaatboom.



Je hoeft niet per se te gaan betogen om je steentje bij te dragen in de klimaatproblematiek. Je tuin is op zich al een krachtig wapen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Tenminste, als er bomen in staan. Die zorgen niet alleen voor verkoeling in hete zomers, ze vangen ook fijn stof en reduceren het CO²-gehalte. Hoe meer (groenblijvend) blad, hoe groter hun rol. Plant ook klimmers tegen je huis. Ze bufferen de hitte en de zon, houden je huis ‘s zomers koel en vangen mee fijn stof op.

