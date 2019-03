Hoe Instagram onze vakanties beïnvloedt Liesbeth De Corte

08 maart 2019

16u51 0 Vrije tijd Lekker eten, een trektocht doen in de wilde natuur, een stad bezoeken of uren bakken en braden op een strand. Dat is voor veel mensen vakantie. En oh ja, ondertussen foto’s maken om op Instagram te posten, dat ook ...

Fotografie op vakantie is natuurlijk niets nieuw. Al jaren nemen mensen een fototoestel mee om hun reiservaringen vast te leggen op de gevoelige plaat. Die kiekjes eindigden meestal in fotoboeken, die af en toe eens werden bovengehaald voor een vleugje nostalgie, of om te stoefen bij vrienden en familieleden.

Sinds de komst van smartphones en Instagram zit het toch iets anders in elkaar. Het schoolvoorbeeld: Rue Crémieux. Deze straat in Parijs werd zo’n 20-tal jaar geleden in een pastelkleurig jasje gestoken en wordt momenteel overspoeld door horden influencers. Zij poseren vlijtig voor de huizen, tot groot ongenoegen van de inwoners. Het is zelfs zo ver gekomen dat de bewoners aan het stadsbestuur hebben gevraagd om Rue Crémieux ‘s avonds en tijdens het weekend af te sluiten.

Déjà vu

Dat brengt meteen een tweede issue aan het licht: influencers zijn één pot nat. Ze trekken allemaal naar die ene straat in Parijs om vrijwel dezelfde foto te maken, waarop ze te midden van al die kleurrijke voorgevels quasi filosofisch in de verte turen. Een beetje lachwekkend, toch? En ook bizar dat originaliteit een rekbaar begrip is op een app als Instagram, die draait rond het maken van de mooiste foto’s. Vooral als je weet dat er heel veel tijd en moeite in die plaatjes kruipt. Vaak moet je wachten tot het gouden uurtje, vragen aan de andere toeristen om uit de weg gaan of moet je je in allerlei bochten wringen voor een verleidelijke pose.

Er zijn dan ook heel wat mensen die de draak steken met dit fenomeen. Kijk maar naar het Instagram-account ‘Insta Repeat’. Daarop verzamelt een 27-jarige vrouw uit Alaska de vele typische, gelijkaardige reisfoto’s die ze online tegenkomt. Van een déjà vu gesproken.

Het zijn heus niet alleen influencers die zich hier schuldig aan maken. Om even in eigen boezem te kijken: ook op mijn Instagram-pagina vind je clichématige foto’s van infinity pools, palmbomen, gebouwen in ‘millennial pink’ of uitzichten over rijstvelden. En dat ligt voor een stukje aan dat grote verschil met vroeger. Toen eindigden vakantiekiekjes hoogstens in een fotokader of -boek, nu bereiken ze miljoenen mensen via Instagram en co. Waaronder jij en ik, en wij voelen ons ook geïnspireerd om gelijkaardige pareltjes online te zwieren. Onder het credo ‘pics or it didn’t happen’ willen we dat onze volgers - met hoe weinig ze ook zijn - ook kunnen meegenieten van onze avonturen. En stiekem groen laten zien van jaloezie, dat ook.

Bedrijven pikken daar maar al te graag een graantje van mee. Denk maar aan reisorganisatie Corendon, die een rondreis in Anatolië heeft georganiseerd met een doel: zoveel mogelijk ‘Instagramwaardige’ foto’s maken. Op Airbnb kan je dan weer ‘Ervaringen’ boeken. Die draaien niet zozeer rond authenticiteit, wel rond - je raadt het al - mooie foto’s. Zo kan je in pakweg Parijs, Lissabon, Londen, Los Angeles of Tokio een tour boeken met een gids, al kunnen we beter fotograaf zeggen. Hij of zij neemt je mee naar alle Instagramwaardige plekjes en laat jou voor z'n lens staan. Sommigen bewerken de foto’s zelfs nog voor een beter resultaat.

Natuur

Maar is dat nu echt zo erg? Toeristen maken toch al jaren exact dezelfde knotsgekke foto voor de toren van Pisa? Buiten het gebrek aan originaliteit, hebben die online vakantie-avonturen nog één groot nadeel: ze hebben een slechte invloed op onze planeet. Té veel mensen doen alles voor de perfecte selfie of kiekje, zonder even na te denken of ze geen schade aanrichten aan de natuur of een culturele bezienswaardigheid.

Om hier verandering in te brengen, startte Elisabeth Brentano - zelf een reisblogster nota bene - enkele maanden geleden een petitie op. Ze ergerde zich blauw aan vandalisme, mensen die achteloos drones gebruiken op plaatsen waar dat niet mag of die nationale parken of historische sites betreden terwijl de toegang verboden is.

Met de petitie wou Brentano niet alleen fotografen op de vingers tikken, maar ze riep ook de hulp in van sociale media zelf. “Het zou goed zijn moesten Instagram en Facebook een systeem in het leven roepen dat gebruikers in staat stelt om bepaalde overtredingen te melden. In samenwerking met wetenschappers, de parken zelf en non-profitorganisaties kunnen ze ervoor zorgen dat zulke foto’s niet langer gedeeld worden op sociale media.” Wie de petitie wil tekenen, kan dat trouwens nog altijd.