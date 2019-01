Hoe het komt dat het batterijpercentage van je smartphone niet te vertrouwen valt Valérie Wauters

30 januari 2019

07u54

Je zou voor minder trust-issues krijgen: van het ene moment op het andere valt je smartphone uit, terwijl je er vast van overtuigd was dat jullie op z'n minst nog een uurtje exclusief van elkaars gezelschap konden genieten voor er een derde partij (lees: de oplader) aan jullie relatie moest toegevoegd worden. Maar hoe komt het nu dat het batterijpercentage van je smartphone niet te vertrouwen valt?

Het - geef toe: behoorlijk specifiek ogende - batterijpercentage bovenaan ons smartphonescherm blijkt in werkelijkheid niets meer dan een schatting. De enige manier waarop we immers exact zouden kunnen weten hoe lang onze batterij het nog zal uitzingen, blijkt door een sensor in de batterij van onze smartphone in te bouwen. En laat het net dat zijn wat smartphoneproducenten niét doen. In de plaats daarvan gebruiken ze een reeks van algoritmes, die meten hoeveel van de batterijruimte wordt gebruikt op basis van de spanning die wordt afgegeven. Dit fenomeen valt te vergelijken met het meten van het water in een vat door te kijken hoe snel water uit een gat aan de zijkant druppelt.

Over het algemeen werkt dit principe behoorlijk goed, maar het is geen perfecte indicator voor de levensduur van de batterij. Factoren zoals het type batterij en het gebruik ervan hebben beide invloed op de snelheid waarop ze zal leeglopen.

Om het helemaal spannend te maken, wordt het nog moeilijker om exact te voorspellen hoe lang de batterij van je smartphone het nog zal uitzingen naarmate hij ouder wordt. Door de jaren heen vormen zich immers kristallen in de batterij, die de capaciteit ervan verminderen. Hierdoor wordt het nog moeilijker om de levensduur van je batterij te berekenen.