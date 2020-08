Hoe hebben we dat gemist: de KBC-app kan je nu ook in 3 platte dialecten gebruiken Stéphanie Verzelen

08 augustus 2020

11u56 7 Vrije tijd Belgisch Twitter lacht zich een breuk. Blijkbaar kan je de KBC-app sinds kort ook in drie Vlaamse dialecten gebruiken: plat Antwerps, Sint-Truidens of West-Vlaams. “Iedereen spreekt graag zijn eigen taal als het over financiële zaken gaat”, zegt de bank. “Daarom kan je vanaf nu een streekstaal instellen in de app.”

De Antwerpse Twittergebruikster Ella of @_rffr_ merkte het gisteren op. “Ge kunt vanaf nu uwe KBC app in ‘t Antwerps zetten en da’s werkelijk fantastisch hahahaha”, schreef ze. Bij de tweet deelde ze screenshots van de app. Op de knop ‘Geld opnemen’ staat er nu ‘Flappetappe’, ‘Overschrijven naar andere rekeningen’ is nu ‘Ieman aáns geld overschraajve’ geworden, ‘Sparen & Beleggen’ leest als ‘Geld oepzaij zette’ en ‘Huidig bezit’ als ‘wademmekik in feite’.

De tweet ging in een mum van een tijd viraal, ondertussen telt hij 3.200 likes en 423 retweets en comments. Belgisch Twitter amuseert zich nu al een hele dag rot met de taalinstellingen van de app, want blijkbaar is er ook de optie om plat Sint-Truidens of West-Vlaams te selecteren. Screenshots met ‘hahaha’-s erbij doen de ronde en gebruikers taggen andere banken met de vraag of ze eenzelfde feature kunnen implementeren.

Wanneer we checken bij de bank zelf, blijkt dat de functie al vanaf begin juli beschikbaar is. Oorspronkelijk had KBC de vertalingen voor een 1 april-grap laten maken, maar de bank besloot de instellingen deze zomer beschikbaar te maken om de coronastress een beetje te verlichten. In één woord vinden wij dat: zoalig.