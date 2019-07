Hoe groen zijn de bezoekers van het ecovriendelijke festival Paradise City? Liesbeth De Corte

12u46 0 Vrije tijd Voor het vijfde jaar op rij zet Paradise City zijn beste beentje voor om een groen festival te zijn. Zo goed als alle foodtrucks zijn vegetarisch of veganistisch, en de biologische pintjes worden uitgeschonken in herbruikbare bekers. Maar zijn de festivalgangers ook groen?

Laurine Kerpelt (31)

“Mijn bezorgdheid om het milieu is voor mij één van de belangrijkste drijfveren om naar Paradise City af te zakken. Ik kan electro wel smaken, maar het is zeker niet mijn favoriete muziekgenre. Zo vind ik het fantastisch dat je hier veel vegetarische gerechten kunt kopen. Zelf heb ik ook foodblog waar ik lekkere, veggie recepten en dito restaurants deel. Daarnaast koop ik alleen maar organisch en lokaal geteeld voedsel. Ik woon op het platteland en ga elke week met de fiets naar een farmer’s market. Verder koop ik niets dat ik niet echt nodig heb. Ook mijn kleerkast probeer ik de laatste tijd een tikje duurzamer te maken. Een van mijn favoriete shopping plekjes is Everybody Agrees. Deze Brusselse winkel verkoopt alleen maar kledij van duurzame en ecologische labels. Een aanrader!”

Michaël Dilissen (30)

“Net zoals iedereen probeer ik m’n steentje bij te dragen. Ik verplaats me zo veel mogelijk met de tram of de fiets. Dat lukt aardig, want ik woon in Brussel, en dat is alles behalve en autovriendelijke stad. (lacht) In de hoop dat ik niet klink als een moderne hippie, maar ik vind het ook leuk om zelf groenten en kruiden te kweken. Momenteel vind je tomaten, prei, aubergine en courgette in mijn moestuintje. Thuis zal ik ook nooit vlees klaarmaken. Alleen als ik uit eten ga, laat ik me verleiden door mijn guilty pleasures. Een goed bereide biefstuk bijvoorbeeld, of een gegrild stukje vis. Het enige waar ik me af en toe schuldig om voel, is dat ik met het vliegtuig op reis ga. Wat kan ik zeggen ... het vlees is te zwak? Het is gewoonweg een gemakkelijke én goedkope optie als je een verre reis wil maken.”

Laurens Diesveld (28) en Nette Schauwvlieghe (23)

Nette: “Ik woon in de stad, dus ik maak altijd gebruik van het openbaar vervoer. Daarnaast koop ik nooit, maar echt nooit water in plastic flessen. Geef mij maar gewoon kraantjeswater. En dat moet voor mij ook niet gefilterd worden. Dat vind ik persoonlijk bullshit.” (lacht)

Laurens: “Oké ik beken: tot voor kort kocht ik nog flessenwater. Recent heb ik een limonadetap gekocht en maak ik zelf icetea met kraantjeswater. Lekker én leuk in de zomer. En blijkbaar ook goed voor het milieu, want mijn PMD-afvalberg is veel kleiner geworden.”

Nette: “Op mijn ondergoed en sokken na is mijn volledige outfit ook tweedehands. Net zoals de rest van mijn kleerkast trouwens! Zo goed als al mijn kleren koop ik in vintage winkels zoals Think Twice. Zelfs mijn meubels zijn tweedehands. Mijn laatste aankoop? Voor enkele euro’s heb ik 2 prachtige Marokkaanse tapijten gekocht op 2dehands.be.”

Laurens: “Samen met mijn vriendin woon ik in Antwerpen. We hebben gemerkt dat er om de zoveel weken roet op de ramen hangt, door de uitlaatgassen van auto’s. Toen ik dat doorhad, was ik écht gedegouteerd. Sindsdien voel ik me nog meer gemotiveerd om zo weinig mogelijk met de wagen rond te rijden.”

Maddhu Bollaerts (16)

“Thuis word ik gestimuleerd om aandacht te hebben voor het milieu. Iedereen eet bijvoorbeeld vegetarisch. Zelfs mijn oma! Ook hebben we nooit restjes in huis. Toegegeven: dat hebben we vooral te danken aan mijn mama. Zij is een echte keukenprinses. Zelf vind ik het belangrijk om goed te recycleren, ik neem altijd een herbruikbare drinkbus mee naar school en koop af en toe duurzame kledij. Zoals mijn sneakers van Veja, die ik nu draag. Als m’n broeken, T-shirts, jurken of truien me niet meer passen, worden die ook doorgegeven in de familie. Dat zijn allemaal kleine dingen. Dat besef ik wel. Maar als 16-jarige kan ik niet veel doen om het verschil te maken. Alle kleine beetjes helpen, toch?”

Liza Maes (36) en Benoit Ochsner (36)

Liza: “Af en toe maak ik me zorgen om de klimaatopwarming. We hebben een zoontje van 4 jaar oud, en het is onze taak om ervoor te zorgen dat hij en alle kinderen nog een eerlijke kans krijgen en kunnen genieten van deze aardbol. Als we allemaal samen kleine stappen zetten om onze levensstijl aan te passen, kunnen we dat hopelijk waarmaken.”

Benoit: “We nemen bijvoorbeeld altijd een zakje mee naar de supermarkt, zodat we nooit gebruik moeten maken van plastic zakken. En wij storten ook een maandelijkse bijdrage aan het WWF. Dat geld gaat naar wilde tijgers, die met uitsterven bedreigd worden."

Liza: “Waar ik me ongelofelijk hard aan irriteer, zijn mensen die vuil achterlaten. Dan kan ik het niet laten om hen op de vingers te tikken. Dat is nu toch het minste, dat je niets weggooit op straat? Zelf rook ik, maar ik laat die sigaretten nooit achter. Als ik naar het strand ga, neem ik steevast een flesje mee om mijn sigaretten in te dumpen.”