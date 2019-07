Exclusief voor abonnees Hoe effectief is een zelfgemaakte wespenval? Sophia van den Hoek

29 juli 2019

13u00

Bron: De Volkskrant 10 Vrije tijd Je kunt op je terras geen boterham met confituur smeren of ze zitten erop. Jaag je ze weg, dan riskeer je een venijnige steek. Kan een zelfgemaakte val soelaas bieden tegen vervelende wespen?

Op menige camping en terras een bekend gezicht: de zelfgemaakte wespen­val. Knip een plastic fles doormidden, doe er siroop in en plaats de hals er omgekeerd op. Ideaal om wespen weg te houden van de broodjes confituur en ander voedsel, is het idee. Want eenmaal in de fles komt het gevreesde beestje met de angel er niet meer uit.

Maar hoe slim is zo’n val eigenlijk? Bioloog en wespenexpert Arnold van Vliet ziet meer nadelen dan voor­delen.

