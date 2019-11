Hoe communiceer je met katten in hun taal? MV

15 november 2019

16u04 3 Vrije tijd Ah, katten. You love them or you hate them. Al worden de poezelige huisdieren vaak onterecht als nors of onverschillig bestempeld. Dat bevestigt ook Anneleen Bru, auteur van de ‘I love Happy Cats’-boeken en de oprichtster van Felinova, een praktijk die zich specialiseert in katten. Ze legt in haar Ah, katten.Al worden de poezelige huisdieren vaak onterecht als nors of onverschillig bestempeld. Dat bevestigt ook Anneleen Bru, auteur van de ‘I love Happy Cats’-boeken en de oprichtster van Felinova, een praktijk die zich specialiseert in katten. Ze legt in haar nieuwste boek uit hoe je met katten communiceert in hun taal.

Als het op liefde aankomt, loopt het soms stroef. Katten komen onverschillig over bij ons terwijl wij dreigende signalen geven. Het is belangrijk om je gedrag aan te passen wanneer je met een kat omgaat. Begrijpen hoe je kat affectie laat zien en verwacht van ons, is belangrijk wanneer de kat ongewenst gedrag vertoont.

Hoe toon je liefde in kattentaal? Een stappenplan:

Stap 1: Maak alleen contact met je kat wanneer zij het initiatief neemt.

Stap 2: Geef ‘kattenkusjes’ door je ogen zachtjes te laten toevallen en zeker niet in de ogen van je kat te staren.

Stap 3: Experimenteer met waar en waarmee ze geaaid wil worden.

Stap 4: Ga zelf op de grond zitten of liggen om contact te maken met de kat.

Stap 5: Praat tegen de kat i.p.v haar altijd te willen aanraken.

Stap 6: Het is niet omdat de kat kopjes komt geven, dat ze ook effectief aangeraakt wil worden. Zij wil JOU kopjes geven, dat wil niet zeggen dat ze altijd contact terugverwacht.

Stap 7: Een kat die in je buurt komt liggen of zitten met haar kopje naar jou gedraaid, laat zien dat ze jou heel graag heeft. Dit is haar manier van knuffelen. Vele eigenaars vinden dit helaas niet genoeg, maar het is wel zo.

Stap 8: Geef niet te veel échte kusjes. Je komt met je grote ogen en je mond zeer dicht bij de kat, en dit is niet natuurlijk. Uiteraard kan de associatie van de kat met jouw lichaam veranderen doorheen de tijd, maar overdrijf hier niet mee.

Stap 9: Ga zitten en laat je rug halvelings zien aan de kat, dit is voor haar een zeer veilige manier om jou te benaderen.

‘I love Happy Cats Revolutie’ door Anneleen Bru is vanaf vandaag te koop bij De Standaardboekhandel, € 29.99.