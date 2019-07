Exclusief voor abonnees HLN test de populairste pretparken van Europa. Vandaag: Plopsaland De Panne. "Kinderparadijs, maar het mag meer kriebelen” TIM VAN DER MENSBRUGGHE

29 juli 2019

00u00 2 Vrije tijd Schrijf Plopsaland niet te snel af als pretpark voor kleuters. De kinderseries van Studio 100 mogen nadrukkelijk aanwezig zijn, maar de achtbanen imponeren ook volwassenen. Helaas zijn het er niet veel en als enkele grote attracties panne hebben, blijf je op je honger zitten.

Ik ben een slechte papa. Mijn kinderen, Mara (3) en Maurice (5), ontzeg ik de toegang tot de series van Studio 100 en daardoor weten zij niet eens wie Samson & Gert, Kabouter Plop en Piet Piraat zijn. En vandaag faal ik nog veel meer als vader. Ik heb mijn eigen kinderen thuisgelaten en ben op weg naar Plopsaland De Panne, om er een hele dag op alle mogelijke attracties te kruipen met twee ándere kinderen. Op een reusachtig spandoek verwelkomt Maya de Bij de bezoekers, maar Renske (9) en Fleur (13) slaan er geen acht op. Zij hebben enkel oog voor de houten achtbaan die langs de parking raast. Die achtbaan was ook voor papa Kris (44) een hele geruststelling: oef, er valt hier toch iets te beleven. Of we mama Sarah (37) mee in een karretje krijgen, valt nog te bezien.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis