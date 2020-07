Hippe conceptstore verhuurt luxueuze tipi voor in je tuin (en daar hangt een stevig prijskaartje aan) Liesbeth De Corte

02 juli 2020

07u58 0 Vrije tijd Hét zomerwoord van 2020? Staycation, tiens. Door de coronacrisis blijven mensen meer dan ooit thuis tijdens de vakantie. Ook in je eigen tuin kan je relaxen, en daar speelt de Antwerpse conceptstore Graanmarkt 13 gretig op in. De bekende horecazaak en winkel verhuurt een stijlvolle tent die in jouw tuin wordt opgezet. Het prijskaartje: 490 euro ...

Ook van plan om deze zomer in eigen land door te brengen? Dan maken we daar maar beter het beste van. Dat kan onder meer via de spiksplinternieuwe kampeerervaring van Graanmarkt 13. De conceptstore gaat voor het eerst een tipi verhuren. En daar is niets simpel of basic aan. Verwacht je aan een tent met alles erop en eraan.

(Lees verder onder de foto.)

De tipi heeft een diameter van 7 meter en is volledig ingericht. Daarvoor werkte Graanmarkt 13 samen met interieurlabel Studio Corkinho. “Je slaapt niet op een luchtmatras, maar in een chic dubbel bed. Daarnaast is de tent volledig ingericht met alles wat je in onze winkel kunt vinden: van lakens tot houten stoelen, schone glazen, een mooie lamp en sfeervolle kaarsenhouders. Er is zelfs een vloer gemaakt van kurk en een kachel voor buiten”, vertelt communicatiemedewerker Yasmin Weyn.

Topchef aan huis

Daar staat wel iets tegenover. De startprijs voor de glampingervaring is 490 euro, voor drie nachten. Wil je iets extra? Dan moet je bijbetalen. “Je kan een foodbox bestellen die wordt samengesteld door onze chef-kok Seppe Nobels om thuis te bereiden. Mag het wat meer zijn? Dan komen we ook een tafel dekken en komt er een topchef langs om voor jou te kokkerellen.”

(Lees verder onder de foto.)

Om het vakantiegevoel echt in huis te halen, kan je nog een extra beleving boeken. Een massage, een yogasessie, een concert of een animal flow work-out. “Dat is een sporttrend die overgewaaid komt uit de Verenigde Staten. Het is een combinatie van dansen, yoga en gymnastiek en werkt heel rustgevend”, legt Weyn uit. “Je mag dan wel in je eigen tuin zitten, de combinatie van de tipi en de belevingen creëert een wauw-gevoel.”

Je kan de tipi huren in juli en augustus. Je betaalt minstens 490 euro voor twee personen en drie nachten, van vrijdagavond tot en met maandagochtend. Het is mogelijk om één of twee extra bedden te plaatsen voor kinderen. En wees gerust: je moet de tipi niet zelf installeren en afbreken, dat wordt gedaan voor jou. De tipi wordt overal in België geleverd, maar dan moet je bijbetalen voor transportkosten. Interesse? Reserveren doe je met een mailtje naar yasmin@graanmarkt13.be.