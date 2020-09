Hij Die Niet Genoemd Mag Worden is terug! In Leuven opent de allereerste ‘Harry Potter’-escape room Stéphanie Verzelen

09 september 2020

15u08 6 Vrije tijd Nog altijd heimwee naar Zweinstein? Droog je tranen, liefste potterhead: in Leuven kan je je vanaf nu een tovenaar wanen in de allereerste ‘Harry Potter’-escape room van België. Hij Die Niet Genoemd Mag Worden is terug en jij en je collega-tovenaarsleerlingen moeten hem binnen de tijd zien te verslaan.

Bij Escape House in Leuven stond gisteren de telefoon roodgloeiend en lag de website plat. Ze hadden dan ook net een grote verrassing onthuld: ze openen Belgiës allereerste escape room in Harry Potter-thema. “Vraag jij je altijd al af hoe het zou zijn om aan Zweinstein te studeren? Om het gevecht aan te gaan met Voldemort en zijn Dooddoeners? Om Dementors te verjagen met je Patronusspreuk? Dan kan je de wereld der magie nu bij ons ervaren”, teasen ze op hun sociale media.

Zij die de spreuken uit ‘Harry Potter’ kennen, zullen vaak een ‘aha!’-momentje hebben Zaakvoerder Escape House Leuven

De zaakvoerder droomt al twee jaar van de escape room, vertelt hij ons. “We hebben er zo lang aan gewerkt omdat we de kamer zo waterdicht mogelijk wilden maken. Én zo uniek mogelijk. Nu hij eindelijk af is, voelt hij als de kers op de taart van onze Escape House”. Een standaard escape room, met slotjes en code, werd het niet: werkelijk elke opdracht in de kamer bevat een vleugje magie. “En we hebben ook hard aan de sfeer in de kamer gewerkt. Je waant je echt op Zweinstein of in een Harry Potter-film.”

Oefen je spreuken maar al

Het concrete verhaal? In de escape room arriveer je als kersverse tovenaarsleerling net op de ‘School of Magic’n wanneer Voldemort terug blijkt te zijn en je leerkrachten en medeleerlingen betovert. Je moet op zoek gaan naar de stukjes van Voldemorts ziel, om de kwade meester opnieuw te verslaan.

Veel meer wil de zaakvoerder ons over de kamer natuurlijk niet verklappen. “Elk aspect moet een grote verrassing blijven. Maar ja, je zal Voldemort moeten verslaan. En nee, je hoeft de boeken niet gelezen te hebben om uit de kamer te kunnen ontsnappen. Maar zij die de spreuken uit Harry Potter kennen, zullen wel vaak een ‘aha!’-momentje hebben.” Op de website van Escape House staat dat de kamer een gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft, je hem met twee tot zeven spelers kan boeken en je 61 minuten krijgt om te ontsnappen. Maar of je dat nu lukt of niet: een magische ervaring wordt het sowieso.

Reserveren doe je op escape-house.be.