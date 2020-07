Hier waan je je op reis: 12 vakantieplekjes in eigen land David Devriendt

05 juli 2020

14u57 3 Vrije tijd Het stond in de krant: Marc Van Ranst gaat niet op reis en hoopt dat de Vlaming zoveel mogelijk zijn voorbeeld volgt. “Thuisblijven zou de norm moeten zijn.” Voor wie ook niet naar een vakantiebestemming kan/wil/durft, sprokkelden wij de gloednieuwe adresjes waar je je zo in het buitenland waant. Soms is geluk niet ver te zoeken!

ANTWERPEN

Barcelona-gevoel

Een bordje tapas met een glaasje rosé cava op een zonovergoten terrasje. Je hoeft er niet eens voor naar Spanje. In het Antwerpse Tio (Spaans voor ‘gast’) smaakt het eens zo lekker. Aan alle klassiekers gaven ze hun eigen twist - proef zeker de patatas bravas in een pittig sausje. Er zijn zelfs churros als dessert. De roze bubbels worden geserveerd in de traditionele coupes, als in een echte Barcelonese xampaneria. Met een beetje verbeelding is de drukke met terrassen bezaaide Marnixplaats zelfs een beetje een mini-Plaça de Catalunya.

Tio, Marnixplaats 7, Antwerpen, tio-antwerp.be

Inspiratie uit Scandinavië

Zwemmen in een Zweeds meer of citytrippen in Kopenhagen. Wie die kelk aan zich voorbij laat gaan, kan die zorgeloze sfeer opsnuiven in Nordica 31. Pas open sinds deze week moet je in dit trendy eetadresje zijn voor al het lekkers dat Scandinavië te bieden heeft. Van smørrebrød tot kardemom- en kaneelbollen. Voor extra punch serveren ze cocktails. Nordica 31 is ook een microbakkerij. Nestel je voor de full experience in een van de blauwe stoeltjes op het terras.

Nordica 31, Belegstraat 31, Antwerpen, nordica31.be

OOST-VLAANDEREN

Marbella aan de Leie

Covid-19 dwingt onze horeca om creatief uit de hoek te komen. Zo ook Brasserie Latem (14/20 bij Gault-Millau). Zij heropenen met een gloednieuw concept: een outdoor restaurant met tenten in heuse Marbella-stijl. ’s Avonds zorgt de verlichting voor een ongedwongen zuiderse sfeer. Op de kaart geen mediterrane gerechten, maar wel het beste van izakaya, de Japanse bistrokeuken. De uitgebreide wijnkaart maakt het af.

Brasserie Latem, Kortrijksesteenweg 9, Sint-Martens-Latem, brasserielatem.be

Koreaanse BBQ

Ae Jin Huys - de vrouw van zanger Sioen – serveert al jaren een weergaloze Koreaanse keuken. Deze zomer pakt ze van 24 tot en met 26 juli groots uit met een pop-up bij Instituut voor Volkswarmte, een plek die als missie heeft om mensen te verbinden via creatie, beleving en verwondering. Exact wat Ae Jin doet met haar gerechten. Haar gelauwerde Koreaanse BBQ vindt deze keer in de hoogte plaats. Op een soort houten platform smul je met je bubbel van de lekkere kimchi (gefermenteerde groenten) en samgyeopsal (buikspek). Seoul calling! Wel even reserveren …

Pop-up Mokja, Oudenaardseheerweg, Nazareth, mokja.be

WEST-VLAANDEREN

Sydney aan ’t zeetje

Australië is off limits. Door het coronavirus riep het land een volledige reisban uit. Niet getreurd: in Bondi Beach Bar waan je je op het gelijknamige iconische strand, en dat in hartje Oostende, ter hoogte van het Casino. Elke maandag is er een vuurwerkspektakel en elke donderdag zijn er sunset dj-sessies met Ibiza beats. En natuurlijk mogen cocktails niet ontbreken!

Bondi Beach Bar, Albert I-promenade 52-53, Oostende, bondibeach.be

Kruidentuin met Provenceallures

De lavendel staat er in bloei, net zoals de tijm, marjolein en het bonenkruid. De prachtige hoeve en moestuin van Hertog Jan (vroeger de locatie van het gelijknamige driesterrenrestaurant) zijn het uitgelezen decor voor een zomers openluchtrestaurant. Het Brugse L.E.S.S, een concept van Gert De Mangeleer, houdt er nog tot eind augustus residentie en serveert er zuiderse gerechten, geïnspireerd op de geurende moestuin. Je kan je die lange autorit naar het Zuiden van Frankrijk dus besparen. En als het weer roet in het eten gooit? Dan verkast alles gewoon naar binnen.

L.E.S.S Summer Eatery, Loppemsestraat 52, Zedelgem, summer.l-e-s-s.be

BRUSSEL

Streepje Ascot

De wereldberoemde Engelse paardenrennen gaan deze zomer niet door, maar langs de hippodroom van Bosvoorde proef je toch wat van die sfeer. Le Jardin du Pesage ligt pal in een groene oase – perfect om te wandelen! – en hoort bij het gebouw waar vroeger de jockeys werden gewogen voor een wedstrijd. Geen typische Britse afternoon tea hier, maar wel charcuterieplanken, croques, burrato en kroketten van Zeebrugse garnalen. Check zeker ook het kleurrijke en bijzonder eclectische interieur. Dat is ingericht door de Brusselse sterinterieurarchitect Lionel Jadot.

Le Jardin du Pesage, Terhulpensesteenweg 51, Ukkel, lejardindupesage.be

Italiaanse gelato

Voor de perfecte gelato hoef je al lang niet meer naar la bella Italia. De gelateria’s in ons land zijn niet meer op twee handen te tellen. De jongste aanwinst: de zomerboetiek van de Brusselse kaaswinkel From Comptoir. Voor de expertise reken ze op de ambachtelijke ijsjesmaker Arnaud Vanden Branden van Fleur du Lait uit Namen. Hij leerde de kneepjes van het vak bij de grootste Italiaanse meester-ijsmakers in Bologna. Waarom je ervoor moet smelten? De ijsjes zijn kraakvers, met veel seizoensfruit en de beste producten, en bevatten geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen.

Pop-up From Comptoir, Charleroisesteenweg 138, Sint-Gillis, from-comptoir.be

LIMBURG

New York-style wasserette

Het beproefde en succesvolle concept van WASBAR is sinds 25 juni na Antwerpen, Gent en Leuven nu ook in Hasselt terug te vinden. Wie wil, kan er een wasje draaien in de laundromat, maar je kan er ook terecht voor bagels, pancakes, waffles en burgers op elk moment van de dag – van ontbijt en brunch tot lunch en diner. En natuurlijk is er een mooi terras, met genoeg ruimte, voor die mooie zomeravonden.

Wasbar, Grote Markt 14, Hasselt, wasbar.be

Toscaanse pizzeria

Als er één iets is waar ze in Limburg kaas gegeten van hebben, is het de Italiaanse keuken. Buitengewoon is een gezellige pizzeria in openlucht, pal in de Breese weiden, waar het Toscanegevoel overheerst. Alle pizza’s worden ambachtelijk gemaakt in een houtskooloven en alle ingrediënten zijn lokaal en komen van Hoevewinkel Pannenbakkershof – tevens de locatie van het charmante outdoorconcept. Voor 35 euro p.p. krijg je pizza à volonté, een drankarrangement (de wijnen zijn Belgisch) en – onbetaalbaar – die ultieme la dolce vita-vibe.

beleefbuitengewoon.be

VLAAMS-BRABANT

Als aan een Fins meer

De zaak van chef Thijs Vervloet in Westerlo bleek te klein om de scoial distancing te kunnen waarborgen. Dus verhuisde hij voor de zomer met zijn sterrenrestaurant Colette naar de prachtige setting van de vijvers van Averbode. In het paviljoen etaleert hij elke avond zijn kookkunsten voor veertig gasten en werkt hij met een exclusief signatuurmenu (165 euro per persoon). Je mag je gerust laten gaan met de wijnkaart, want achteraf bieden ze ook luxeglamping aan voor wie een nachtje aan het water wil slapen.

Colette - De Vijver, Juducos Pauwelslaan, Averbode

Berlijnse vibes

Op een oude busstelplaats in Leuven waan je je precies op een underground terrein in de Duitse hoofstad. De zomerbar Stelplage, op 300 meter van het treinstation, is dé hotspot voor de jeugd en al wie zich nog jong voelt. Er zijn strandstoelen, een petanquebaan, terraslunches- en diners van het culinaire concept Slelplat en op 24 juli zelfs een graffiti jam waarbij je legaal een muur kan bekladden met je artistieke visie.

Stelplage, Diestsepoort 15, Leuven, stelplaats.be