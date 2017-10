Hier moet je naartoe: het allereerste Disneyrestaurant SV

Als kind was het onze grootste ambitie: prinses worden. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat niet helemaal gelukt is, dus nemen we maar genoegen met the next best thing: eten zoals het een echte Disneyprinses betaamt. In een heus 'Belle en het Beest'-restaurant.

"Come as a beauty, leave as a beast," zo luidt de leuze van het gloednieuwe pop-uprestaurant in het Londense Vault Theater. Nog tot en met 14 januari waan je jezelf Belle in een waar sprookjeskasteel.

Op het kasteel, dat voor het event de toepasselijke naam 'Beauty and the Feast' kreeg, word je hartelijk ontvangen door petemoei Fairy Liquid, en kan je genieten van enkele sprookjesachtige cocktails die je innerlijke beest loslaten. Tijdens het eten kan je genieten van film- en dansvoorstellingen, terwijl het keukenpersoneel - net zoals bij Belle - hun uiterste best doet om het jou naar je zin te maken. En na het eten kan je uiteraard net als onze favoriete Disneypersonages je benen losgooien op de immense dansvloer.

Tickets kosten 40 euro als je er snel bij bent, later zullen de prijzen stijgen tot 50 à 60 euro. Zeg nu zelf, het perfecte excuus om er een weekendje Londen aan te breien, toch?