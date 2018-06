Hier kan je een terrasje doen mét een extra (van live muziek tot een duik in het zwembad) evd

03 juni 2018

10u00 0 Vrije tijd We zijn er klaar voor, voor een heerlijk seizoen buiten tafelen, drinken, babbelen tot de zon al lang onder is. Zien we jullie deze zomer ook op één van deze gloednieuwe terrasjes mét leuke bonus?

Terrasse 02 - mét groene insteek

Je zit niet alleen midden in het groen – aan de rand van het Zoniënwoud in park Droh!me – je proeft en voelt de groene insteek overal. Iedereen wordt aangemoedigd om met het openbaar vervoer te komen, de kaart bevat een aparte bioselectie. Op zondag is er een leuke familiebrunch en kunnen de kleintjes op een springkasteel springen of pony’s aaien.»

Terrasse 02, Terhulpensesteenweg 51-53, 1180 Brussel - www.la-terrasse.be

Nog tot 20 juli elke dag geopend, brunch op zondag van 11 tot 15 uur.

De Beemden - mét rivierzicht

Bij De Beemden zit je echt midden in de natuur: in de groene omgeving rond Kessel op de Netedijk en met uitzicht op een prachtige vijver. Het leukste is het als je al wandelend of fietsend naar dit terras trekt voor een zalige lunch of heerlijk diner met fluitende vogeltjes als achtergrondmuziekje.

De Beemden, Vogelzangstraat 29, 2560 Nijlen www.beemden.be

Woensdag t.e.m. zondag geopend, lunch vanaf 11.30 uur (op za en zo al vanaf 10 uur ontbijt), de keuken sluit om 21 uur, maar je mag gerust blijven hangen.

Regatta Beach Club - mét sport

Antwerpen wordt deze zomer nog één hotspot rijker. Op Linkeroever komt de Regatta Beach Club. Je kan er terecht voor lekkere aperitiefjes en gezonde hapjes, en wie durft kan er wakeboarden. Het is ook een eventlocatie, dus verwacht maar yoga-events, een salsa-avond of een speciale familie-BBQ.

Regatta Beach Club, Katwilgweg, 2050 Antwerpen - www.regattaclub.be

Van 10 tot 0 uur.

Pici - mét verse pasta

Op de levendige Dageraadplaats in Berchem smul je op een nieuw ruim terras van verse biologische pasta met groenten en kruiden van boeren Bram en Sjarel van coöperatie ‘De Volle Grond’. Vers van het land op je bord dus. De kaart is beperkt – om die versheid te garanderen – maar kiezen is nog altijd moeilijk: crème van borlottibonen, pappardelle al ragù of aanrader pici cacio e pepe (met kaas en pepers).

Pici, Dageraadplaats 13, 2018 Antwerpen 03/828 28 80 en www.pastapici.be

Geopend van maandag tot zondag, op zaterdag is er geen lunch.

Casa Corona - mét live muziek

Hier moet je snel zijn: nog tot 10 juni nestelt de pop-up Casa Corona zich in de Rue Royale in Brussel. Op de agenda: meerdere leuke workshops, livemuziek en dj-sets. En natuurlijk frisse pintjes!

Pop-upbar Casa Corona, Rue Royale 290, 1210 Brussel

Van woensdag tot zondag, bekijk de agenda op www.facebook.com/CasaCoronaBrussels

Billierose Store + Cafe: mét stijl

Een piepklein terrasje is het, maar wel eentje met bakken stijl. Billierose is een winkel én een café waar je omringd door allerlei mooie spullen kan genieten van moois op je bord en in je glas. Apero met zelfgemaakte dips of vers gebakken taart met koffie of Scandinavisch geïnspireerd stijladvies? Noor en broer Wolf serveren het met veel plezier.

Billierose Store + Cafe, Brabantdam 135, 9000 Gent - www.billierose.be

Dinsdag t.e.m. zaterdag geopend, elke donderdag is er late shopping en apéro.

Tangram én Café Tangram: mét shop

Tangram, een coole conceptstore waar je altijd íéts wil hebben, opent in de zomermaanden Café Tangram in de rustige binnentuin. Je kan er terecht voor een glaasje wijn, koffie met taart en elke eerste vrijdag van de zomermaanden is er de ‘Tangram Tafel’, een uitgebreid menu waar je bij kan aansluiten.

Tangram en Café Tangram, Nieuwstraat 4, 8500 Kortrijk. Dinsdag t.e.m. zaterdag doorlopend open van 10 tot 18 uur.

De Tangram Tafel, reserveren via info@tangram.nu, € 30 p.p. excl. drank.

Zomerclub Ipanema: mét beachvibes

Op exotische reis door Zuid-Amerika, maar dan gewoon in Hasselt. Dat kan dus in de achtertuin van club Versuz. Ga chillen in de beachbar, drink een cocktail bij het verwarmde zwembad en ga vooral om te zien en gezien te worden.

Zomerclub Ipanema, Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt - www.ipanema-hasselt.be