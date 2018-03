Hier gaan tortelduifjes het liefst op huwelijksreis (en het is dichterbij huis dan je denkt) Charlotte Dierckx

05 maart 2018

11u29 0 Vrije tijd Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? En is de bestemming voor de huwelijksreis nog niet gekozen? Zoek het dan vooral niet te ver. De populairste bestemming volgens Pinterest is dichterbij huis dan je denkt.

Uit het jaarlijks huwelijksverslag van Pinterest blijkt dat niet Parijs of de Maladiven, wél Zwitserland de populairste bestemming voor pasgetrouwde stellen is. In het afgelopen jaar is de zoekopdracht naar Zwitserland met maar liefst 856 procent gestegen. Andere trending bestemmingen zijn de Afrikaans" wildernis (+219%) en natuurlijk het geliefde Bali (+149%).

Geen witte stranden op de eerste plaats dus, maar tortelduifjes kunnen in Zwitserland wel romantisch kuieren in pittoreske steden als Lucerne, al klinkt een chalet in de bergen met open haard en fondueset tijdens de wintermaanden ook niet slecht.