Hier gaan de sterren op huwelijksreis: 10 bestemmingen om bij weg te dromen Liesbeth De Corte

17 juli 2019

Na een sprookjesachtig huwelijk volgt een onvergetelijke huwelijksreis. Dat is toch wat de traditie voorschrijft en hoe tortelduifjes Sophie Turner en Joe Jonas het aanpakken. De 'Game Of Thrones'-actrice en haar kersverse echtgenoot beleven nu immers de tijd van hun leven in de Maldiven. Ben jij ook een huwelijksreis aan het plannen? Laat je dan inspireren door deze 10 sterren en hun romantische bestemmingen.

Snorkelen op de Seychellen

Cocktails à volonté, paradijselijke stranden en prachtige duikspots bij koraalriffen. Redenen genoeg om af te zakken naar deze archipel. Dat moeten ook George en Amal Clooney gedacht hebben. Zij bezochten in 2014 een van de noordelijke eilanden, dat uitgerust is met 11 reusachtige villa’s die allemaal een eigen privézwembad hebben.

De eilandengroep is trouwens een favoriete bestemming van veel pasgetrouwde beroemdheden. Eerder waren Brad Pitt en zijn (inmiddels ex-)vrouw Angelina Jolie, en de Britse prins William en zijn vrouw Kate er ook al te vinden voor hun huwelijksreis.

Roadtrip in California

Mila Kunis en Ashton Kutcher stapten in 2015 in het huwelijksbootje. Niet veel later besloten ze een roadtrip te maken in California met hun dochter Wyatt. Ze passeerden onder meer Yosemite National Park en eindigden in het wijngebied Napa Valley.

Op safari in Tanzania

Actrice Jessica Biel en zanger Justin Timberlake zijn dan wel getrouwd in het Zuid-Italiaanse Puglia, hun huwelijksreis vond plaats in Tanzania. Ze verbleven in een luxelodge in het Serengeti National Park, de perfecte uitvalsbasis voor verschillende safari’s.

Ontspannen aan het Comomeer

De 19e-eeuwse villa’s van Villa d’Este, vlakbij het Comomeer in Italië, zijn al vaker uitgeroepen tot de perfecte plaats om een trouwfeest te organiseren. Dat is ook exact wat acteurskoppel Emily Blunt en John Krasinski gedaan hebben, maar ze besloten om er nog iets langer te blijven en te genieten van de Italiaanse charme.

Rust opzoeken in Portofino

Ook model Chrissy Teigen en zanger John Legend gaven elkaar het jawoord aan het Comomeer. Voor hun huwelijksreis reisden ze echter nog wat verder door, naar het idyllische haventje Portofino. De kans is groot dat ze daar de rust gingen opzoeken, want deze badplaats bestaat uit een paar straatjes en herbergt amper 600 inwoners.

Pure luxe op Bora Bora

Bora Bora wordt weleens de perfecte combinatie van avontuur en luxe genoemd. Sportievelingen kunnen er leren duiken tussen schildpadden, roggen en haaien, maar je kan je er ook in de watten laten leggen in één van de vele luxeresorts. Actrice Nicole Kidman en haar man Keith Urban kozen voor een villa met een privéstrand, spa én een butler. Ook Jennifer Aniston en Justin Theroux kozen er destijds voor om hun huwelijksreis door te brengen op Bora Bora.

Cultuur opsnuiven in Brazilië

Solange Knowles, zangeres en zusje van Beyoncé, en haar man Alan Ferguson kozen dan weer voor Brazilië. Zij genoten twee weken lang van de tropische kustlijn, de Braziliaanse cultuur en de historische architectuur.

Natuur ontdekken in Ierland

Bij Kim Kardashian en Kanye West zou je verwachten dat ze naar een of ander exotisch strand trokken voor hun huwelijksreis, maar niets is minder waar. Het koppel koos ervoor om rond te reizen in Ierland, en te genieten van het groen, de mooie vergezichten, wandeltochten en pubs. Onderweg verbleven ze - uiteraard - niet in een tentje, wel in een kasteel en een vijfsterrenhotel.

Genieten op de Turks- en Caicoseilanden

De Turks- en Caicoseilanden zijn een geliefde vakantiebestemming voor heel wat celebs. Acteurskoppel Sofia Vergara en Joe Manganiello besloten er zelfs naartoe te gaan voor hun huwelijksreis. Ze overnachtten in Parrot Cay by Como, een resort dat al heel wat prijzen gewonnen heeft. Je begrijpt al snel waarom: je kan er profiteren van een enorm privéstrand, privézwembaden en luxueuze villa’s.

Relaxen op de Bahama's

Serena Williams stapte in 2017 in het huwelijksbootje met Alexis Ohanian, en niet lang nadien vertrokken de tortelduifjes op huwelijksreis. Naar de Bahama's, om precies te zijn. Samen met hun dochtertje Alexis logeerden ze in Kamalame Cay, dat door het reismagazine Travel + Leisure eerder al werd uitgeroepen tot ‘World’s Best Resort Hotel in the Bahamas, Bermuda, and Caribbean’.