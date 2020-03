Hiep hiep hoera in tijden van corona: zo maak je er voor de jarige tóch een feestje van lvds

27 maart 2020

18u07 0 Vrije tijd Jarig in tijden van corona? Het is wat. Geen drie kussen, geen groot feest en geen afterparty. En toch kan je de jarige een fijne dag bezorgen. Wij geven je tips voor cadeaus die je kan bestellen én laten leveren. Zo wordt het toch nog een ‘lang zal ie leven in de gloria’!

1. Snoepdoosjes

Bij een verjaardag hoort wat lekkers. Bij snoepwinkel Zoet kan je snoepdoosjes laten opsturen naar de jarige. De doosjes, die in drie formaten beschikbaar zijn, kan je laten vullen met zure of zoete snoepjes, of een mengeling ervan. En vergeet vooral geen persoonlijke boodschap toe te voegen. Voor de chocoladeliefhebbers is er een heus paasassortiment in verschillende smaken en kleuren.

Prijzen variëren tussen € 4 en € 25. Bestellen kan online.

2. Van foto naar tekening

Jullie favoriete foto samen laten vereeuwigen op een poster? Rianna Hilarius tekent foto’s na om ze dan te printen op posterformaat. Zo worden jullie plots tekenfiguurtjes! Het is een gepersonaliseerd cadeau dat ook nog eens een leuke touch geeft aan het interieur van de jarige.

Een getekend portret van je favoriete foto kan je online bestellen.

3. Ballonnen surprisebox

Ballonnen vrolijken alles meteen op. Er een hele doos van naar de jarige sturen is dus écht geen slecht idee. Met zo’n 14 dagen zweefgarantie erbovenop kan hij of zij er nog een tijdje van genieten. Surprise!

Prijzen variëren tussen € 12,99 en € 22,99. Bestellen kan online.

4. DIY pakketten

Het is niet omdat we in ons kot moeten blijven, dat we ons niet nuttig of expressief kunnen bezighouden. Creatievelingen kunnen zich uitleven met originele DIY pakketten. Daarbij kan de jarige zelf woondecoratie, modeaccessoires en cadeautjes maken. Want wat je zelf doet, doe je meestal beter, toch? Van een houten lamellen lamp, tot geurkaarsen, een zonnespiegel of een krans met droogbloemen: met de stap-voor-stap instructies kan iedereen dit tot een goed einde brengen. Zélfs als je twee linkerhanden hebt.

Prijzen variëren tussen € 9,95 en € 84,95. Bestellen kan online.

5. Verwenpakket

Veel tijd thuis doorbrengen = veel me-time. En wanneer de jarige niet naar de wellness kan, breng je de wellness toch gewoon aan huis? Bij gift.be kan je kiezen voor iets met make-up, gelaatsverzorging, een relaxing spa set … En bij verschillende pakketjes zit een flesje champagne. Win-win.

Prijzen variëren tussen € 29 en € 130. Bestellen kan online.

6. Meer taart voor de jarige

Taart en verjaardagen zijn onlosmakelijk verbonden. Dat weet ook Julie, van Julie’s House, die taarten, cakes, gebak en cupcakes maakt. Ze komen in verschillende smaken: oreo, bosbes, speculaas, citroen, red velvet, amandel …Keuze zat. Mag het nog wat meer zijn? Je kan alles laten personaliseren met een foto en/of tekst. Één voordeel van geen groot feest kunnen geven: meer taart voor de jarige!

Prijzen starten vanaf € 1,10. Bestellen kan online.

7. De mooiste poëzie

Herman de Coninck, Rupi Kaur, Toon Hermans en Merel Morre. Het zijn maar enkele namen van de vele goede dichters die onze wereld rijk is. Verdrinken in de gedichtenbundels van een van deze kleppers is geen straf. Cadeautip!

8. Zelf kaartjes ontwerpen

Bpost pakt uit met de Mobile Postcard app. Daarmee kan je zelf postkaarten ontwerpen met je eigen foto’s en – indien je ze online verstuurt – ook filmpjes. Je kan ze zowel online als offline laten versturen. En met de code ‘LOVEYOU’ kan je dat tot 3 april zelfs gratis doen!

Alle info vind je op de website.