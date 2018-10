Het woonportret: Frida Kahlo achterna NINA

24 oktober 2018

10u05 0 Vrije tijd Van een mode-experte met een indrukwekkend cv verwacht je een al even picture-perfect interieur. Voeg daar humor en kleur aan toe, folklore van kunstenaressen Frida Kahlo en Georgia O’Keeffe, en je hebt de unieke look die Jenny Tang samenstelde.

Wie ben je en wat doe je?

“Ik ben Jenny en werk in de mode, een boeiende sector waar ik heel toevallig in gerold ben. Op een feestje in Hongkong raakte ik aan de praat met de ontwerper van Chine, die mij een job aanbood. Mijn avontuur zette zich voort in Parijs bij Ann Demeulemeester en Haider Ackermann. Daarna werkte ik onder meer bij Adidas en Christian Wijnants. Wat ik interessant vind aan de mode, is de snelheid van de seizoenen, die mij nu ook weer influistert dat ik een nieuw carrièrepad moet volgen.”

Omschrijf je woning en je stijl.

“Mijn appartement dateert van de jaren zeventig. Dat zie je aan de marmeren schouw en vloer in de hal. Het interieur heb ik volledig gerenoveerd en gestileerd. Ik hou van een etnische en warme look met felle kleuren en zachte materialen.”

Waar haal je je inspiratie voor het decoreren van je huis?

“Bij kunstenares Frida Kahlo (1907-1954, red.), wegens haar felle kleurengebruik. En de rustieke woning van Georgia O’Keeffe (1887-1986, red.) in Mexico, die gehuld is in beige tinten, en grote planten en gepleisterde muren heeft. Het dorre landschap van de woestijn en de esthetiek van de Navajo-indianen wilde ik graag vertalen naar het interieur van mijn appartement. De neutrale achtergrond zorgt ervoor dat opvallende accessoires goed uitkomen.”

Welke karaktereigenschap van jezelf herken je in je interieur?

“Het avontuurlijke. Achter elk object in huis schuilt een verhaal en een mooie herinnering. Van elke reis breng ik hebbedingen mee, zoals kandelaars uit Colombia, een tapijt uit Marokko en een tafelkleed uit Parijs. Ik ben niet bang van kleur en ik hou ervan om verschillende materialen en texturen met elkaar te combineren, zonder dat het een kakofonie wordt. Mijn woning moet rust uitstralen.”

Wat maakt een woning tot een thuis?

“Kaarsen en sfeerverlichting. Op alle schakelaars heb ik dimmers laten zetten. Als ik thuiskom na een lange werkdag, steek ik de kaarsen aan, zet ik klassieke muziek op en laat ik het bad vollopen.”

Welk cadeau vind je het beste dat je ooit gekregen hebt?

“De twee wereldbollen kreeg ik van een vriend toen hij naar Lanzarote verhuisde. Ze zijn oud, aangezien Noord- en Zuid-Korea nog één land vormen. Ik ben er zo blij mee. Ze staan mooi geëtaleerd op

de kast.”

Wat is je meest gekoesterde designobject?

“Het vrijstaande bureau van Muller Van Severen. Nadat de lening voor het appartement rond was, heb ik dit meubel gekocht. Ik had het gezien bij de Antwerpse galerie Valerie Traan. Ik hou van de combinatie van de felle kleur met messing. Het meubel maakt de ruimte. Verder heb ik ook een tafeltje van roze marmer van Stephan Simons, een vriend die werkt onder de naam Stephan Gerald Marc.”

Bewaar je objecten uit jeugdsentiment?

“Jazeker, de Mickeytelefoon is daar een mooi voorbeeld van. Als kind stond hij op mijn kamer en ik heb er werkelijk uren mee gebeld. Mijn ouders hadden vroeger een Chinees restaurant. Een van hun klanten had me hem cadeau gedaan. Mijn petekind vroeg onlangs wat het was. ‘Een telefoon’, antwoordde ik. ‘Stak je die dan in jouw handtas?’, vroeg ze.” (lacht)

Wat is het lelijkste object in de flat?

“Een curryworst op poten. Ik heb dit beeldje gekocht in het blindeninstituut de Markgrave. Toen ik de maker vroeg waaraan hij dacht toen hij het boetseerde, bekende hij dat hij toen honger had, en zin in een curryworst. (lacht) Ik koester het beeldje en ik ga het nooit wegdoen.”

Wat is je favoriete designwinkel?

“Merci in Parijs. Telkens als ik ernaartoe ga, kom ik met allerlei spulletjes thuis, zoals het paarse tafelkleed en het hanglampje in de keuken.”

Over welk ontwerp ben je echt tevreden?

“Ik hou van structuur en overzicht en ben dus erg blij met de ingebouwde kasten die Brecht Baert van Studio Helder in Antwerpen uitgevoerd heeft. Het corpus is van Ikea, maar de deurtjes zijn gecustomized met handvatten en geschilderd in mooie, intense kleuren. Brecht heeft ook de keuken ontworpen. De oorspronkelijke ruimte hebben we volledig opengewerkt en anders ingedeeld. Ik ben tevreden met het resultaat, een mooie mix van natuurlijke materialen, zoals hout en marmer.”

Wat is je favoriete tweedehandsobject?

“Dat is mijn oude, blauwe Hercules-minifiets die ik van een vriend gekregen heb! Ik ben er verliefd op. Hij vormt een verlengstuk van mijn persoonlijkheid. Ik verplaats me altijd met de fiets in de stad en denk er zelfs aan om mijn wagen te verkopen, die ik nooit gebruik. Mijn fiets laat ik nooit buitenstaan. Hij gaat mee de lift in.”

Wat is je volgende vakantiebestemming?

“Binnenkort ga ik een paar dagen naar Londen, naar de Frida Kahlo-expositie in het Victoria and Albert Museum. Daarna ga ik naar Bombay en Jaipur in India, ateliers bezoeken om me te laten inspireren.”

Wie is ze?

• Jenny Tang (42), woont in een seventiesflat in Antwerpen

• studeerde sinologie en modemarketing

• werkt bij o.a. Chine, Ann Demeulemeester, Haider Ackermann, Graanmarkt 13, Adidas ...