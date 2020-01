Het parcours van Gella Vandecaveye: “Je moet relativeren en nooit panikeren” Sophie Allegaert

16 januari 2020

10u03 0 Vrije tijd Gella Vandecaveye (46) behoorde als judoka jarenlang tot de wereldtop en verrees daarna als ondernemer: “Inspanningen worden altijd beloond, dus moet je eerst zaaien voor je kan oogsten.”

In het leven moet je je plan trekken en jezelf van tijd tot tijd heruitvinden. Als atleet leef je heel gestructureerd. Je werkt toe naar een kampioenschap, je bent omringd door een team en je enige focus is trainen en rusten. Toen die hechte structuur wegviel, leek het alsof ik van nul moest starten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ondertussen had ik een ongelooflijke bagage verzameld en al tal van levenslessen gekregen. Want ook in judo gaat het, net als in het echte leven, over vallen en weer opstaan. Dat befaamde zwarte gat heb ik nooit gezien. Mijn mama zei: ‘Kindeke toch, na zes maanden zijn de mensen je vergeten en ga je een gewoon jobke mogen zoeken.’ Maar ondertussen zijn we zestien jaar verder en is het tweede hoofdstuk van mijn leven, PR & Sport Consulting, al langer dan mijn judocarrière. En de zaken gaan nog altijd goed. Mijn toenmalige sponsors zijn mijn klanten geworden en mijn trainer van toen, Eddy Vinckier of ‘nonkel Eddy’, is nu mijn businesspartner. We zijn perfect complementair en hebben een heel zorgzame relatie. I keep him young, he keeps me safe.

We gaan ervan uit dat inspanningen altijd beloond worden, dus zijn we voortdurend proactief aan het netwerken. Mijn job fluctueert mee op het ritme van vraag en aanbod en mijn voelsprieten staan continu aan, want uiteraard moet je voortdurend mee evolueren. En met trial-and-error schaaf je bij. Ik ben een nuchtere West-Vlaming en ik kom uit een zelfstandig nest, zweven zit niet in mijn karakter. Je mag weleens een risico nemen, soms moet je springen, maar alleen als je weet dat je het, als het fout loopt, ook kan opvangen. Ik blijf alert, gefocust en scherp, dat is mijn natuur. Ik zou ongetwijfeld meer kunnen verdienen, maar ik verbind me alleen met bedrijven en producten waar ik écht achter sta, verhalen die kloppen met mijn DNA. En die passie is me veel meer waard dan wat extra centen.”

Grootste geluk

“Eddy is mijn geschenk uit de hemel, en dat al 31 jaar lang. We hebben een unieke band en zijn een onafscheidelijk duo. Twee handen op één buik. Zonder Eddy stond ik niet waar ik nu sta, en omgekeerd geldt misschien hetzelfde. In het leven ben je van niets zeker, maar nonkel Eddy is mijn certitude.”

Grootste drijfveer

“Vrijheid is mijn hoogste goed, dat is onbetaalbaar. Ik bepaal mijn eigen agenda, beslis wat ik wel en niet doe, maar daarvoor moet je uiteraard zelfbedruipend zijn. Ik ben niet de grootste verdiener; dat hoeft ook niet zolang ik mijn vrijheid, mijn grootste rijkdom, maar kan bewaken.”

Beste beslissing

“Zowat tien jaar geleden heb ik een sabbatical genomen en een jaar lang low budget rondgetrokken om overal ter wereld Vlamingen te ontmoeten. Van expats tot missionarissen. Het meest leerrijke jaar uit mijn leven. Het heeft mijn horizon verruimd, me intens veranderd en mijn denken genuanceerd. Ik raad het iedereen aan.”

Grootste inzicht

“Relativeren en nooit panikeren. Ik blijf rustig onder de feiten en probeer altijd alles in zijn context te plaatsen. En dan kom ik met een plan van aanpak. Mijn topsportcarrière heeft me geleerd dat de wereld altijd verder blijft draaien. En komt het niet goed, dan zit er ongetwijfeld een les achter die je nog moest krijgen.”