Hét paradijs voor soldenshoppen is Londen, NINA testte het uit David Devriendt

04 juli 2018

11u30 0 Vrije tijd Niet alleen bij ons is de koopjesgekte begonnen, ook in de Britse hoofdstad hangen de etalages vol met percentages. Over de hele stad zijn er nu al kortingen van 70 procent te scoren en de tijd dat een tripje naar Engeland vooral een dure bedoening was, is voorbij. De pond staat bijzonder gunstig en zo heb jij meer budget om te shoppen. NINA.be stak alvast het Kanaal eens over en verzamelde tips.

Summer Streets Festival

Als Brugge één groot openluchtmuseum is, dan is Londen ongetwijfeld één enorm winkelcentrum. Van Carnaby Street en Covent Garden tot de luxeboetieks van Mayfair, shoppen is er bijna een religie. Maar deze zomer, of op zijn minst toch nog tot 22 juli, zou Regent Street je eerste stop moeten zijn. De anders zo drukke straat is tot dan elke zondag voor enkele honderden meters helemaal verkeersvrij gemaakt om plaats te maken voor het Summer Streets Festival. Dat kan je het best vergelijken met een braderie bij ons. Niet met Werchter of Tomorrowland, anders kom je wel heel ontgoocheld terug. Natuurlijk staan er wel wat eetkraampjes, her en der verspreid (dat van Gordon Ramsays Heddon Street Kitchen is een aanrader) en valt er het een en ander te beleven op straat zelf. Polo Ralph Lauren pakt uit met een sportychique display in het teken van Wimbledon met een heuse bus waar je een polo kan customizen en voor de allerkleinsten is er een ballenbad met een camera die alles vastlegt. Bij het Britse sportmerk Lululemon kan je yoga of crossfit in openlucht doen en ASICS zette een wel heel erg klein pop-uptennisveldje – het is amper vier vierkante meter – neer zodat je de snelheid van jouw opslag kan testen. Opvallend trouwens hoeveel mensen de bal misslaan. Muziekgroepjes brengen sfeer en veel merken halen de strandstoelen en het betere opblaasbare zomertuig boven. Maar voor de rest draait het toch vooral om shoppen. Tal van winkels geven extra korting op hun etalagekortingen of bieden gratis producten en workshops aan. Het Franse topmerk Sandro schenkt een laptoptas als je meer uitgeeft dan 150 euro, bij Arket serveren ze gratis koffie en bij Barbour, hét outdoormerk van de Britse royals, kan je een van hun iconische wax jackets winnen. Zelfs Smeg doet mee, met een gratis accessoire bij de aankoop van een toaster of handmixer. Dat tik je natuurlijk op de kop in Londen ...

Classy afternoon tea

Voor wie erna even in alle stijl wil ontsnappen aan de winkeldrukte, is er op 300 meter van Regent Street het illustere restaurantconcept Sketch (9 Conduit Street). Vooral bekend van hun Barbieroze art-deco interieur – een gigantische hit op Instagram en social media – vind je in dit achttiende-eeuwse gerenoveerde pand vijf luxebars en -restaurants. Je kan er ook terecht voor een top-of-the-bill afternoon tea mét of zonder champagne (vanaf 59 pond per persoon). Alleen al voor de snoeptrolley in hoogglanzende messing is dit een beleving op zich. Eén waarschuwing: met teenslippers of sportkleding geraak je er niet binnen. Dress up, darling!

Kunst in Hyde Park

Helemaal tot rust kom je in Hyde Park, een groene oase een beetje verder in het midden van de stad. Op bepaalde plekken waan je je bijna in Toscane of het Romeinse platteland. Midden in het Serpentine Lake drijft het gigantische kunstwerk van de Bulgaars- Amerikaanse kunstenaar Christo, in de vorm van een mastaba, een grafmonument uit oud-Egypte, opgetrokken uit 7.500 horizontaal geplaatste olievaten. Samen vormen ze een intrigerende rood-blauw-roze mozaïek die telkens van uitzicht verandert naargelang de lichtinval. Leuk om te doen: een peddelbootje huren om op het meer te varen, tot tegen die moderne piramide. Je kan het kunstwerk zelfs aanraken.

Proef zeker ook eens de vlierbloesem-prosecco sorbet van het plaatselijke ijskarretje. Dé ideale afsluiter van een shoppingdagje Londen.

Opkomende buurten

Er is niets mis met Notting Hill en Camden, maar voor een stad als Londen die constant in beweging is, zijn die buurten niet nieuw meer. Na de populariteit van het alternatieve Shoreditch in het oosten gaat nu veel aandacht naar Zuid-Londen, met opkomende wijken als Peckham, Clapham en – vlak aan de Theems – Nine Elms. Daar, rond de gigantische Battersea Power Station – een voormalige kolencentrale en bekend van de muziekhoes 'Animals' van Pink Floyd – is een modernisering zonder weerga aan de gang. Coole restaurantjes bij de vleet. Op zondag kan je er terecht voor een pastabuffet à volonté (20 pond per persoon) in Mother, een Deens concept. Daar tegenover vind je N°29 Power Station, voor als het iets chiquer mag. In dit toprestaurant met een prachtig interieur sip je van de lekkerste cocktails in de mooiste glazen en het terras heeft een hoog Knokkegehalte.

Ook op de terugreis naar huis valt er nog wat te beleven. Granary Square, rond het station van St. Pancras, waar je de Eurostar neemt, is ook helemaal aan een remonte bezig. Nog niet vaak zo'n mooie stationsbuurt gezien (daar kunnen Antwerpen of Brussel-Noord iets van leren). Prachtige winkels, bruisende horeca. Aan de rivier kan je op houten trapjes, weggezakt in bean bags, kijken naar een film op groot scherm in openlucht, en er zijn vloerfonteinen waar je kroost lekker nat kan worden. Proef zeker ook eens de vlierbloesem-prosecco sorbet van het plaatselijke ijskarretje. Dé ideale afsluiter van een shoppingdagje/weekendje/weekje Londen.

Eurostar brengt je naar het hart van Londen in amper 2 uur vanuit Brussel en in 1u20 vanuit Rijsel. Tickets zijn beschikbaar vanaf € 39 enkele reis van Brussel, Rijsel of Calais naar Londen en vanaf € 50 enkele reis vanuit elk ander Belgisch Station.