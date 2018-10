Het motto van Marieke Van Hooff: “Keep it simple Redactie

27 oktober 2018

“Simpel betekent voor mij niet hetzelfde als simplistisch, oppervlakkig of gemakkelijk. Het is niet omdat iets simpel lijkt, dat het geen diepgang bezit. In alles wat ik doe – of ik nu kinderboeken, liedjes, toneelstukken of scenario’s schrijf – ga ik altijd op zoek naar een eenvoud die herkenbaar en helder te plaatsen is. Ik sta aan beide kanten van het creatieve spectrum. Ik voer uit en ik creëer; ik heb gemerkt dat er altijd twee thema’s terugkomen: dat ik sterke vrouwen in mijn werk steek en dat die zich bewegen in veilige, liefdevolle, positieve universums. Er bestaan veel kinderboeken met zware thema’s. Daar is niks mis mee, maar ik vind het tof om kinderen in een ander universum los te laten. Eentje waar de fantasie bijna een doel op zich is. Er zit veel lichtheid in mijn boeken. Veel humor ook.”

