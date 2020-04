Het moet niet altijd Netflix zijn: met deze dvd-boxen ben je ook urenlang zoet Joni Horemans

03 april 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Vrije tijd Nu we allemaal veroordeeld zijn om onze ontspanning binnen de muren van onze woning te vinden, krijgt ons televisietoestel een wel erg belangrijke functie. En wanneer je voortdurend afhankelijk moet zijn van Netflix, ligt een overdosis al snel op de loer. Daarom enkele verfrissende dvd-boxen waar je ettelijke quarantaine-uren zoet mee bent.

Moord in het kwadraat

Hou je van detectivereeksen? Dan heb je een heerlijke kluif aan de bejubelde Britse serie Midsomer Murders. Gedurende 21 seizoenen wordt er stevig op los gemoord in het fictieve graafschap Midsomer. Gelukkig slagen hoofdinspecteur Tom Barnaby, en later diens neef John Barnaby, er in nog meer bloedvloeden te voorkomen. Met de hulp van onder meer Sergeant Ben Jones gaan ze tot het uiterste in hun pogingen om van Midsomer opnieuw een veilige plek te maken. De legendarische serie is gebaseerd op de boeken van Caroline Graham en houdt sinds 1997 talloze kijkers over de hele wereld in de ban. Goed voor 40 uur kippenvel.

Lesje relativering

Gruwel die we helaas niet tot de fictie mogen rekenen, krijg je onverbloemd voorgeschoteld in De Loopgravenoorlog. Als je denkt dat je ongelofelijk tekort komt omdat je nu even niet op café mag, biedt deze documentaire een ontnuchterende en interessante geschiedenisles waar je eigen ‘leed’ zo bij verbleekt.

De Eerste Wereldoorlog, die 15 miljoen mensenlevens eiste, komt via computeranimaties op een bloedstollende manier tot leven. Geen enkel aspect blijft onbelicht. Van de eerste vliegtuigen en tanks, de introductie van chemische wapens op grote schaal en de eindeloze loopgraven tot de vroegste wapenfeiten van Hitler en de rol van onder andere Hermann Göring, Charles de Gaulle en Bernard Montgomery.

Nazi-Duitsland uitgelicht

De treurige sequel zien we in De opkomst en ondergang van het derde rijk. Van de Eerste Wereldoorlog duiken we meteen de volgende in, die één van de bloedigste uit onze geschiedenis is. Deze dvd-box biedt een volledige kijk op de opkomst van Hitler in de jaren ’30, zijn droom om over de hele de wereld te regeren die uitmondde in de Blitzkrieg, het keerpunt in Stalingrad en tenslotte zijn nederlaag. Unieke oorlogsdocumenten die zijn opgevist uit geheime Duitse en Russische archieven staven deze spannende reeks.

Spectaculaire natuur

In het dierenrijk gaat het er niet altijd minder wreed aan toe, zo getuigen de desondanks wondermooie natuurdocumentaires van de Britse bioloog David Attenborough. Op kleine schaal vechten ook dieren en planten hun eeuwige strijd uit om te overleven. Attenborough boogt op een carrière van meer dan 60 jaar en vijf van zijn indrukwekkendste werken zijn nu verzameld in één box.

De meesterverteller en levende legende gebruikt de meest fascinerende filmtechnieken om onder meer het krioelende leven in de koraalriffen, de wonderbaarlijke Galapagoseilanden en de vlucht van vogels in beeld te brengen. Zijn passie voor de natuur spat in elk frame van het scherm.

Verkeer op kindermaat

Een hele uitdaging schuilt er ook in de kids te entertainen. Voor wie thuis probeert te werken of even rust verlangt, is Aya een godsgeschenk. De 3D-animatiereeks voor kleuters neemt je opvoedkundige taak voor de duur van twaalf afleveringen van je over. Het titelpersonage is afkomstig uit de ruimte en strandt in de tuin van Otto en Belle. Zij nemen Aya mee op avontuur in het verkeer en brengen hem en je kleintje al spelenderwijs de verkeersregels bij. Met stemmen van Staf Coppens, Clara Cleymans en Tina Maerevoet én een videoclip gezongen door Evi Hanssen.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je tips van onze experten en journalisten, zodat je deze periode op een zo aangenaam mogelijke manier doorkomt.

