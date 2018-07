Het Louvre organiseert Apeshit-rondleiding, geïnspireerd door Beyoncé en Jay Z Liesbeth De Corte

09 juli 2018

16u39

Beyoncé en Jay Z hebben het Louvre afgehuurd voor hun nieuwste videoclip Apeshit. En die bracht heel wat teweeg. Van hun dansmoves tot de outfits: alles werd tot in de puntjes geanalyseerd. Het bekende museum wil daar nu ook een graantje van meepikken en organiseert een tour gebaseerd op de clip van het powerkoppel.

De videoclip duurt exact 6 minuten en 6 seconden. Het resultaat is niet alleen een plezier om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Er passeren immers 17 kunstwerken de revue, zoals de Mona Lisa van Leonardo DaVinci, De Kroning van Napoleon van Jacques-Louis David en de beroemde Venus van Milo.

Vele fans willen al die kunstwerken nu ook met hun eigen ogen bewonderen. Speciaal voor hen organiseert het Louvre een rondleiding die zo'n 90 minuten duurt. Tijdens de tour kan je een kijkje nemen op de locaties waar Beyoncé en Jay Z hebben gefilmd. Als kers op de taart kom je ook te weten waarom de Texaanse diva en manlief die specifieke kunstwerken in beeld gebracht hebben en krijg je de nodige achtergrondinfo over de schilderijen en co.

Denk jij nu: mais oui, allons-y?! Dan kan je de bijzondere tour volgen op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Meer info vind je op de website van het Louvre.