Het Instagram-museum krijgt een vervolg (en zet ook stapjes in de wereld van TikTok) Liesbeth De Corte

04 juni 2020

17u03 0 Vrije tijd Tijd om je duimen in te smeren en je smartphone op te laden: het museum Smile Safari krijgt een vervolg. Geen pop-uppretpark, maar een definitief Instaparadijs. Je vindt er de leukste decors voor al je Instagramfoto’s en - nieuw deze keer - TikTok-filmpjes.

In het buitenland bestaat het al even: musea waar je foto’s kan maken van kleurrijke muren, plastic paardjes en reuzegrote taarten. Om vervolgens op sociale media te plaatsen, duh. Vorig jaar bracht socialemedia-expert Hannes Coudenys (38) het fenomeen naar ons land. Met succes, want op drie maanden tijd kreeg het concept - Smile Safari genaamd - meer dan 25.000 selfiejagers over de vloer. Een vervolg kon dus niet uitblijven.

“Sinds januari hebben we de deuren gesloten. En toch krijgen we nog steeds telefoontjes van mensen die vragen of we nog open zijn”, vertelt Coudenys. “Toen we de kans kregen om een winkelpand in Anspach Shopping - in hartje Brussel - over te nemen, hebben we dan ook niet getwijfeld.”

Zwemmen in een ballenbad en ‘The Matrix’

Vanaf 1 augustus kunnen influencers opnieuw hun hartje ophalen in Smile Safari. Het museum blijft deze keer minstens een jaar - en waarschijnlijk nog langer - geopend. “We zijn volop bezig met commerciële partners te zoeken en alle kamers te bedenken. Deze keer gaan we ook meer focussen op TikTok. Deze socialemedia-app is écht aan het ontploffen. Ik heb in coronatijd zelf al meer dan 176.000 volgers verzameld.”

(Lees verder onder de foto.)

Het grote verschil, volgens Coudenys, is dat TikTok interactiever werkt dan Instagram. Oftewel: Instagram draait rond mooie foto’s, TikTok rond indrukwekkende filmpjes. “Alle decors zullen er lekker flashy uitzien, maar sommige zijn perfect voor video’s. Ken je ‘The Matrix’? We hebben de bekende bullettime-scène nageaapt, zodat je voor een gekleurd scherm kunt springen, en jezelf langs alle kanten in beeld kunt brengen. Daarnaast zijn er ook ballenbaden, schommels... Het gaat weer fun zijn.”

Met oma en opa

Voor iedereen met de kritische vraag: wat is er zo leuk aan? Iedereen gaat toch gewoon naar huis met dezelfde foto’s? “Vergelijk het met een leuke reisbestemming zoals Portugal. Het is niet omdat je er foto’s van gezien hebt, dat je niet meer wil gaan. Integendeel. Mensen zien foto’s van een ervaring en willen het ook eens meemaken”, legt Coudenys uit. “We zijn ook geen museum enkel en alleen voor influencers. Iedereen vindt het, tja, gewoon leuk. Net zoals je naar de zoo of een ander museum zou gaan. Met het verschil dat het hier draait om de beleving en dat de bezoeker op de eerste plaats staat."

(Lees verder onder de foto.)

Kortom, een Instagram- en TikTokpretpark voor echte Instagrammers, maar evengoed voor Jan met de pet. Zelfs voor gezinnen. “We gaan opnieuw een huisdierendag en grootouderdag organiseren. Dan kunnen jongeren die social media savvy zijn hun oma en opa meenemen en tonen waar ze mee bezig zijn tegenwoordig.” Supertof. Of ze ‘Matrix’-gewijs ook voor een scherm willen springen, valt nog even af te wachten.

Tickets kosten 20 euro en zijn binnenkort verkrijgbaar via de website van Smile Safari. Het museum - een initiatief van Citycubes en Hurae, het reclamebureau van Hannes Coudenys - vind je in het Anspach Shopping Center, Anspachlaan 24, 1000 Brussel.