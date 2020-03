Het coronavirus leerde columniste Femke twee dingen: “Niemand sterft graag met een uitgroei en hamsters eten graag toiletpapier”

Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten en konijnen betaalt. Om van de vogels, kippen en vissen nog maar te zwijgen. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

De dag voelde vreemd aan toen ik vanmorgen - dinsdag - het gordijn van onze slaapkamer opentrok. Ik dacht eerst dat het misschien te danken was aan de zon die voor het eerst sinds lang weer door de wolken kwam, maar dat was het niet. Het was een vreemd soort spanning, een onzichtbare dreiging, zoals wanneer je het gevoel hebt dat je bekeken wordt vanuit het struikgewas.

Ik heb de afgelopen weken niet bijzonder veel slaap gelaten om de coronacrisis. Niet dat ik het niet belangrijk vond, maar ik ben van nature geen druktemaker. Ik maak me niet zo snel zorgen en als ik het toch al eens doe, dan gaat het meestal ook snel weer voorbij. In elk geval als het gaat over wereldschokkende dingen. Zo was ik destijds wel helemaal ondersteboven van de aanslagen in Brussel, maar heb ik nooit effectief schrik gehad om zelf slachtoffer te worden van een terreurdaad. Dat komt, denk ik, enerzijds omdat ik vaker uitga van het ‘best case scenario’ en anderzijds omdat ik dingen nogal vaak een ver-van-mijn-bed-show vind. En zo ging het dus ook de voorbije weken.

Ik was een van die mensen die maar wat graag geloofde dat het “maar een griepje” was. Zelfs toen het virus de grenzen van China al lang achter zich had gelaten, maakte ik mezelf, ondanks mijn zichtbaar bevruchte toestand, niet al te druk. Als we voorzichtig zouden zijn en onze verantwoordelijkheid zouden nemen, zou alles hopelijk wel beperkt blijven. En als er voldoende maatregelen zouden getroffen worden, uiteraard. We zouden wel alles op alles moeten zetten om een situatie zoals die in Italië te vermijden. Ik waste m’n handen tot ze ruw werden, niesde netjes in m’n elleboogholte en vermeed het schudden van handen (al moet ik toegeven dat de macht der gewoonte me daar soms te pakken had). Maar er echt van wakker liggen? Nee, dat deed ik eigenlijk niet. Ik had er gek genoeg nog wel vertrouwen in, misschien uit gemakzucht of naïviteit. Dat kan best.

Ergens onderweg trok ik wel eens een wenkbrauw op, zoals toen wanneer een bus schoolkinderen groen licht kreeg om uit skiën te gaan in Italië. Nota bene naar daar waar alles compleet uit de hand liep.

Ondertussen is de ernst van de situatie me wel duidelijk, en ik kan niet zeggen dat ik boos was toen onze ministers een sluiting van café’s en restaurants aankondigden. Integendeel. Het zou maar logisch zijn, ook al hangt ook mijn werkzekerheid af van diezelfde café’s en restaurants. Ik verkoop er namelijk ons bier. Toen mijn baas me belde met de boodschap dat ik vanaf maandag geen enkel contact meer zou mogen hebben met klanten - er waren nog steeds bierhandelaars - was ik aanvankelijk zelfs een beetje teleurgesteld.

Het keerpunt kwam er voor mij afgelopen vrijdag, toen er plots massaal uitnodigingen werden rondgestuurd voor lockdownparty’s. Want zelfs voor een vrij geruste ziel als ik was het wel overduidelijk dat een regering (of toch zoiets ongeveer) zulke maatregelen niet voor niets oplegt. Toen ik later die avond foto’s zag verschijnen van feestende mensen, opeengepakt in drukke kroegen, kussend en knuffelend,... Toen voelde ik niets minder dan walging en plaatsvervangende schaamte. Facebook werd plots overstelpt door kleurrijke bewijzen van collectieve domheid en/of puur egoïsme. Een mens is blijkbaar een raar beestje wanneer z’n vrijheid en hun pintjes aan banden worden gelegd.

Vanochtend moest ik naar de winkel. Uit noodzaak. Voor kattenvoer, luiers en nog wat. En wc-papier, omdat dat van ons écht op was. En omdat de zeven andere winkels, die ik dit weekend licht wanhopig bezocht, geen velletje meer op voorraad hadden. Vijf minuten voor de deuren openden, kwam ik de parking op gereden. Tweeëntwintig mensen stonden er - gewapend met hun winkelkarren - voor de deur, op een acceptabele afstand van elkaar. De schuifdeuren gingen open en de wachtrij wandelde met dichtgeknepen billen binnen. Zoals wanneer je stiekem een stapje sneller probeert te wandelen om die trage voetganger voor je voorbij te steken, maar je het vertikt om effectief te lopen, waardoor je begint te snelwandelen alsof je een scheet in te houden hebt.

De sfeer in de winkel was vreemd. Grimmig, argwanend en ver van solidair. Van zodra de meest gewilde producten in beeld kwamen (nog steeds pasta, diepvriesproducten en toiletpapier) verdween de social distancing als sneeuw voor de zon. Een vrouwelijke graaier boog zich schaamteloos over onze zoon om de laatste zak diepvriesgroenten mee te grissen. Ik nam snel mee wat ik nodig had en verliet de winkel met een klein beetje minder vertrouwen in de mensheid.

Enkele uren later werd bevestigd wat al even in de lucht hing. Er zouden strengere maatregelen komen. Iets wat van ver lijkt op huisarrest, maar wat voor mijn part - unpopular opinion coming up - best nog wat strenger had gemogen. Laat ook krantenwinkels en kapperszaken verplicht sluiten, bijvoorbeeld. Kranten kunnen online gelezen worden, of bezorgd worden. En who gives a damn about your hair wanneer er levens vanaf kunnen hangen? Die mensen hebben ongetwijfeld een fijne job, maar ze zijn niet van levensbelang. Waarom zouden ze hun gezondheid en die van hun naasten er voor op het spel moeten zetten? Laat mensen alleen hun huis nog uit voor dingen die écht levensbelangrijk zijn, voor hen of iemand die het nodig heeft.

We gaan in elk geval een gekke tijd tegemoet. Zullen er nog veel slachtoffers vallen? Wellicht. Zullen er zaken over de kop gaan? Ongetwijfeld. Wordt het leuk? Waarschijnlijk niet. Maar we hoeven nergens gaan te vechten, we hoeven niet te vluchten. Het enige wat we moeten doen, is zorgen voor onszelf en voor elkaar en lessen trekken voor de toekomst.

Ik heb er vandaag alvast twee belangrijke geleerd: Niemand sterft graag met een uitgroei en hamsters eten graag toiletpapier.