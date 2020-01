Het beste van Berlijn: “Achter elke hoek schuilt een verrassing” Irene Schampaert

25 januari 2020

12u33 0 Vrije tijd Zes jaar geleden volgde Katleen Rockman de liefde naar Berlijn – haar beste beslissing ooit, zegt ze. Achter elke hoek ligt er wel kunst, een leuke winkel of een stukje groen. Ga, laat je verrassen en vergeet vooral niet te brunchen.

1. Aan welke buurt heb jij je hart verloren?

“Aan Reuterkiez, de plaats tussen Kreuzberg en Neukölln, ook wel Kreuzkölln genoemd. Op dinsdag, ­vrijdag en zaterdag is er een Turkse markt en op zondag tweemaandelijks de oergezellige Nowkoelln Flowmarkt. Het

kanaal is vlakbij en zorgt voor een vakantiegevoel in eigen stad. Ik wandel er graag en spreek er af met vrienden. In de Graefestraße tref je de fijnere adresjes, zoals bakkerij ­Albatross. Iets verder ligt de Friedelstraße, met mijn ­favoriete Italiaanse souvenirwinkel Amore. Je vindt er een ­prachtige selectie handgemaakte Italiaanse producten.”

 2. Waar ontdek je de leukste boetiekjes?

“Het liefst steun ik lokale bedrijfjes en conceptstores die hun hoofd boven water proberen te houden met ­handgemaakte producten. Die vind je vooral in ­Kreuz­kölln. Bij Marin et Marine scoor je mooie accessoires, bij Kuratiert lokale keramiek en illustraties. Corvera Vargas produceert eigen designs en kwalitatieve kledij. Voor het perfecte ­geschenkje ga ik naar Süper Store.”

 3. Waar spreek jij af voor een gezellige tête-à-tête?

“Daarvoor zijn Knödelwirtschaft en No Bananas ­perfect, heerlijk klein en knus. Als het prijziger mag, dan ga ik graag naar Pappa e Ciccia voor zijn ­heerlijke en pure ­Italiaanse keuken, of bij Life voor de ­Japanse. De avond in stijl afsluiten doe ik het liefst bij Nathanja & Heinrich voor een excentrieke ­cocktail.”

4.  Van welke lokale culinaire specialiteit hou je het meest?



“Knödel! Niet meteen typisch Berlijns, wel Beiers en Oostenrijks. Het heeft niets te maken met de ‘germknödel’, die je kan kennen van op skivakantie, maar het gaat om een bal gemaakt van brood, vlees, eieren en bloem. Het adresje Knödelwirtschaft begon als een project tussen vrienden, die hun woonkamer openstelden. Vandaag is het de place to be voor knödel, het is de no-nonsensesfeer die het hem doet! Best vooraf reserveren en niet vertrekken zonder een van de heerlijke desserts te proeven.”

5.  Waar geniet je van de stad, weg van het toerisme?

“Vooral in de zomer is het dakterras Klunker­kranich boven op de Neukölln Arcaden een erg fijne manier om

de drukte even te ontvluchten en te genieten van een ­overweldigend uitzicht over Berlijn.”

6. Waar zou je zelf graag eens logeren?

“In het Michelberger Hotel, zonder twijfel. Het is erg in trek bij kunstenaars en muzikanten. Het ontwerp van de kamers is bijzonder inspirerend, met hun Scandinavische en licht eigenwijze interieur. Bijzonder logeren kan je ook in Hüttenpalast, waar je kamer een houten hut of campingwagen is, gelegen in een oude fabriekshal. Als de stad me even te veel wordt, wil ik de nacht doorbrengen in Re:hof Rutenberg. Back to basics, want je slaapt in een cabin in het midden van de natuur!”

7. Waar komen architectuurliefhebbers aan hun trekken?

“Waar niet? (lacht) Ik ben een groot liefhebber van het modernisme en dan kan je niet om het Bauhaus-Archiv heen, met zijn herkenbare daksilhouet, ontworpen door Walter Gropius. Je kan rondslenteren in het Hansaviertel, een wijk die tijdens de oorlog bijna volledig verwoest werd maar na de heropbouw weer tot leven kwam. Namen als Oscar Niemeyer, Le Corbusier en Alvar Aalto drukten er hun stempel. Ga zeker bij de Hansabibliothek langs. Een parel in het zuiden van Neukölln is de Hufeisensiedlung (in de vorm van een hoefijzer, red.), van Bruno Taut en Martin ­Wagner, met haar vele gekleurde deuren. Liefhebbers van minimalistische architectuur moeten lunchen in de ­Chipperfield Kantine in Mitte, vlak naast David Chipperfields kantoor. Eerst opgevat als eetruimte voor het personeel van de architect, nu toegankelijk voor ­iedereen.”

8. Waar vind je een gezonde lunch in een mooi kader?

“Berlijn staat ervoor bekend de hele dag brunch te serveren, met dank aan het populaire nachtleven. Mijn ­favoriete adresjes zijn Hallmann & Klee, Annelies, ­Tischendorf, Lavanderia Vecchia en Café Mugrabi, elk met een eigen karakter.”

9. Welke musea moet je gezien hebben?

“De König Galerie in de St. Agneskerk! De locatie is prachtig en de curator heeft een onberispelijke smaak. Geen enkele expo daar heeft me ontgoocheld. Kindl, ­Zentrum für zeitgenössische Kunst, is een oude bier­brouwerij waar nu moderne kunst tentoongesteld wordt. Je kan er de historische brouwketels nog bewonderen.”

 10. Hoe groen is Berlijn?

“Verrassend groen! Naast parken en kleine groene oases zijn er de brede straten met bomen. Ik kom graag tot rust in het Tempelhofer Feld, een populaire plek onder de Berlijners. Ik ga er picknicken of lees er een boek. ­Neukölln heeft het prachtige Körnerpark – net een stukje Frankrijk in Berlijn – en de kleine prachtige ­verscholen tuin Comenius-Garten, om de hoek van de mooie Rixdorf-Platz. Rixdorf ervaar je als een dorp in de stad en was de oorsprong van wat we nu Neukölln ­noemen. Ook heerlijk is een wandeling naar Insel der ­Jugend, langs het water en voorbij het Treptower Park. Je waant je er op het platteland.”

11. Welke wijk in de stad is de meest levendige?

“Neukölln is in volle bloei; in deze opgewaardeerde buurt stijgen de huurprijzen en worden hippe shops en restaurants uit de grond gestampt. Het ruwe kantje van de buurt is er nog en net daardoor vind je hier een

interessante smeltkroes van verschillende culturen, idealen en standaarden. Volg de Weserstraße vanaf

de Hermannplatz ­richting zuiden, en laat je verrassen door alles wat ­voorbijkomt.”

BELG IN HET BUITENLAND

Wie is ze?

• Katleen Rockman (32) is brand­manager bij het Duits-Deense ­juwelenmerk Jukserei en freelance design- en communicatiewizard.

• maakt haar eigen meubels en heeft een passie voor videografie

• woont ongeveer 6 jaar in Berlijn

• @katleenrockman en katleenroggeman.com