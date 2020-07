Het beste van België: 6 adressen in eigen land voor het ultieme vakantiegevoel Liesbeth De Corte

21 juli 2020

16u52 1 Vrije tijd Staycation is willens nillens de reistrend van het jaar. En daar maken we maar beter het beste van. Met de nationale feestdag in het achterhoofd, sommen we 6 leuke plaatsen op om te verblijven. Je moet er niet voor over de grens reizen, maar je krijgt er wel het ultieme vakantiegevoel.

1. Rust middenin het bruisende Brussel

Je houdt zowel van rust als van het bruisende stadsleven? Dan kan je terecht bij Jardin Secret, een oase van rust in hartje Brussel. Noem dit gerust een ‘incognito’-hotel, want de kamers liggen verscholen achter een kleine plantenwinkel. On y va?

Prijzen vanaf 64 euro per nacht. Meer info vind je op de website.

Herdersstraat 22, 1050 Elsene.

2. Genieten aan een sprookjesachtig meer

Heb je deze zomer iets speciaals te vieren? Dan kan je terecht bij 47 oak, een terrein in Turnhout. Eventplanner Eline Ros zette er een heuse glamping op poten. Denk: idyllische tipi aan een sprookjesachtig meer, uitgestrekte weides, een drijvend vlot om op te dineren, en een romantische serre waar je kan schuilen als het regent. Schrik om je te vervelen? Niet nodig. Er is ook een verwarmd zwembad én een aanbod van verschillende wandelroutes.

Prijzen vanaf 150 per nacht. Meer info vind je op de website.

Turnhout (exacte bestemming weet je pas bij reservering).

3. Leven als God in België

Je hoeft niet meteen richting het warme zuiden te rijden om te leven als God in Frankrijk. Iets dichter bij de deur, nabij La Roche, ligt B&B Chateau Beausaint. Het kasteel werd in een modern jasje gestoken maar ademt met enkele oude elementen nog steeds authenticiteit en gezelligheid uit. Naast wandelen door het 3 hectare grote domein kan je vertoeven in de sauna of hottub. ’s Avonds aperitieven met een glaasje wijn en de volgende ochtend heerlijk ontbijten met verse producten. Meer moet dat niet zijn, toch?

Prijzen vanaf 155 euro per persoon per nacht. Meer informatie vind je op de website.

Rue du Taillet 3, 6980 Beausaint.

4. Lastminutes voor snelle beslissers

Een reis waar je kunt genieten van knappe vergezichten, watervallen, indrukwekkende grotten en bossen om in te wandelen? Daarvoor hoef je heus niet naar de andere kant van de aardbol te vliegen. Ook de Ardennen heeft heel wat moois te bieden. IJverig op zoek naar een logement dat nog vrij is? Verhuurplatform Ardennes-étape helpt een handje door alle vrijgekomen villa’s en vakantiehuizen te bundelen. Zo heb je een handig overzicht van enkele plekken die je nog op het laatste nippertje kunt boeken.

Meer info vind je op de Facebookpagina Summer deals. Elke dag verschijnen er nieuwe huizen met data waarop ze in de zomer beschikbaar zijn.

Terug naar het bos om comfortabel te glampen

Teruggaan naar de natuur en kamperen is hip, maar veel mensen staan niet te springen om met matrassen te sleuren. Laat staan om een eigen tent recht te zetten. Al die luxepoezen kunnen tot rust komen in Basecamp Connections Deluxe. Daar kan je slapen in een volledig ingerichte tent van 30m2. Overdag worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals workshops rond Thai cooking en sushi, wake-up yoga en pilates. En voor de muziekliefhebbers zijn er ook intieme concerten van onder meer Gabriel Rios, Novastar, Milo Meskens, Buscemi en Bent Van Looy.

Prijzen vanaf 299 euro voor 3 nachten. Meer info vind je op de website.

Rue du Gibet 50, 6940 Durbuy.

6. Onthaasten in een slow cabin

Nood aan onthaasting en stilte? Dan kan je een hutje boeken in the middle of nowhere. De clou: je weet niet precies waar je naartoe trekt, pas twee weken voor afreis hoor je op welke ‘geheime locatie’ je precies zult verblijven. De slow cabins zijn gezellig, duurzaam - want ze zijn volledig zelfvoorzienend op vlak van water, sanitair en energie - en minimalistisch ingericht. Er is ook geen tv of wifi: perfect voor wie een digitale detox wil.

Prijzen vanaf 490 euro voor twee nachten. Meer info vind je op de website.