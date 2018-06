Het beste (én beleefde) trucje om je gasten aan de deur te zetten Liesbeth De Corte

15 juni 2018

17u32 0 Vrije tijd Je kent het wel: je hebt een geslaagd etentje georganiseerd. Het eten was watertandend lekker, de sfeer zat goed en er is veel afgelachen. Ongetwijfeld vond je het zelf leuk, maar je gasten nog des te meer. Want iedereen blijft gezellig zitten en keuvelen. Hoe maak je dan op een sympathieke manier duidelijk dat je de avond wil afronden?

Het klinkt misschien wat saai, maar kom, we hebben alle begrip. De hele afwas staat nog op jou te wachten, je hebt een druk weekend voor de boeg en je bent eigenlijk écht kapot. Toch ligt dit wat moeilijk om te zeggen. Je wil niet overkomen als de brave grijze muis en je wil je gasten niet het gevoel geven dat ze ongewenst zijn.

Gelukkig heeft Jonathan Van Ness, een Amerikaanse kapper, podcaster en acteur uit de Netflix-serie 'Queer Eye', een geniale, simpele oplossing. "Als ik voel dat het einde van de avond nadert, vraag ik subtiel of iemand koffie moet drinken?", vertelt hij aan lifestylesite PureWow. "Het is de perfecte manier om te laten weten dat het bijna tijd is voor iedereen om naar huis te gaan." We kunnen hem alleen maar gelijk geven.