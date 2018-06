Het begon als aprilgrap, maar nu bestaat ze echt: de luchtmatras voor vrouwen met grote borsten Redactie

28 juni 2018

13u02 20 Vrije tijd Gisteren schreven we nog een artikel over welke opblaasfiguur bij jou past op basis van je sterrenbeeld. Maar vandaag duiken er alweer twee nieuwe figuren op voor in het zwembad. De eerste matras is specifiek gemaakt voor dames met grote borsten, de andere van modemerk Missoni is dan weer ideaal voor fashionista’s op vakantie.

Lingeriemerk Bravissimo had als 1 aprilgrap een tekening van een luchtbed voor dames met een grote boezem geplaatst op Facebook. In de matras zat een inkeping getekend, zodat welgevormde dames comfortabeler op hun buik kunnen liggen. Omdat er zo veel positieve reacties op de tekening kwamen, heeft het merk de matras nu daadwerkelijk laten maken. Voor zo’n 28 euro haal je al zelf een exemplaar in huis.

Missoni

Daarnaast wil ook modehuis Missoni een graantje meepikken van de hele hype, want zij lanceerden in samenwerking met luchtbeddenmerk Funboy een matras in de vorm van vlinder. Het modieuze luchtbed kost wel een pak meer, namelijk omgerekend zo’n 128 euro. Het is hier te koop.