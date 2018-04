Het allereerste Europese zeemeerminfestival komt naar België MV

10 april 2018

13u03 4 Vrije tijd Droomde jij er altijd al van om ooit te zwemmen zoals de kleine zeemeermin? Dan is dit je kans. Op 28 en 29 april vindt in België het eerste Europese festival plaats dat volledig in teken staat van zeemeerminnen.

Wil jij ook je innerlijke Ariel ontdekken? Dan moet je in Beringen zijn. Duikcentrum Todi wordt omgetoverd tot een ware onderwaterwereld waarin jij je volledig als een van de mythische zeewezens kan wanen. Tijdens het tweedaags festival kan je deelnemen aan verschillende workshops, zwemmen in een zwembad van 10 meter met tropische vissen, helemaal zen worden tijdens een yogasessie, de prima ballerina in jezelf naar boven laten komen tijdens het waterballet, een cursus onderwaterfotografie volgen en mermaiding (zwemmen zoals een zeemeermin) volledig onder de knie - of eerder vin - krijgen.

Waar? Todi, be-MINE 1, Beringen, 3582, Belgium op 28 en 29 april.

Tickets? Vanaf €25

