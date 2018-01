Herkenbaar? Cartooniste maakt hilarische strips over hoe een huwelijk er écht uitziet ND

Ruzie over de afwas, snurken en andere kleine irritaties: een lange relatie loopt lang niet altijd op rozen, weet ook cartooniste Adrienne Hedger, die 18 jaar getrouwd is en twee kinderen op de wereld heeft gezet. Je kan er je aan ergeren, of je kan er een andere uitlaatklep voor zoeken. Adrienne koos voor het laatste, en tekende in hilarisch herkenbare strips hoe het huwelijksleven er achter gesloten deuren écht uitziet.

"Ik ben getrouwd met iemand die op vele vlakken het tegenovergestelde van mij is, wat voor veel humoristische situaties zorgt," legt Adrienne Hedger uit aan The Huffington Post. "Soms is het op het moment zelf echt niet grappig, maar weet ik dat ik er later een goede strip over kan maken."

De cartooniste haalt haar inspiratie uit het dagelijks leven met haar man en twee dochters van 12 en 14 jaar. Af en toe haalt ze de mosterd bij getrouwde vrienden of familie. Altijd heeft ze een notitieboekje op zak, voor het geval de inspiratie plots komt aanwaaien in een bepaalde situaties. "Mijn man weet dat, wanneer hij mij plots ziet pennen, hij waarschijnlijk weer in een strip zal voorkomen."

In haar strips tekent ze situaties die elk koppel zal herkennen. Denk maar aan snurken, niezen, kibbelen over kleine dingen of elkaars vreemde gewoonten bekritiseren.

Hedger wil met haar cartoons aantonen dat geen enkele partner of relatie perfect is - en dat is prima zo. "Ik laat altijd een kopje op het aanrecht staan, hij snurkt te luid, we komen niet overeen in onze methode om de was te doen. Maar we houden van elkaar. En op één of andere manier werkt het dan toch."

My #1 Most Popular Cartoon of 2017! A cartoon about relationships. The list is long, guys. So incredibly long. 😁 Een foto die is geplaatst door null (@adriennehedger) op 31 dec 2017 om 16:12 CET

Counting down the Top Five Most Popular Cartoons in 2017. This one came in at #4. Pass me a chip. Een foto die is geplaatst door null (@adriennehedger) op 28 dec 2017 om 17:05 CET

Several years ago I put all the holiday stamps in a “special place.” They’re still missing. Een foto die is geplaatst door null (@adriennehedger) op 14 dec 2017 om 00:53 CET

I still bring it up. Een foto die is geplaatst door null (@adriennehedger) op 27 okt 2017 om 16:56 CEST

He loves this move so much. Een foto die is geplaatst door null (@adriennehedger) op 12 okt 2017 om 15:27 CEST

I'm not done with my coffee until there's NO TRACE left. Happy National Coffee Day! #nationalcoffeeday Een foto die is geplaatst door null (@adriennehedger) op 29 sep 2017 om 16:39 CEST

Meer strips van de cartooniste vind je op haar Facebookpagina Hedger Humor , op Instagram of op haar website.