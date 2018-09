Herken jij ze nog? Expo viert 35 jaar Belgische reclamegeschiedenis TVM

19 september 2018

14u46 0 Vrije tijd De Creative Belgium Awards bestaan 35 jaar, en dat wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling waarin de 35 jaarboeken gepresenteerd worden. Deze awards zijn de belangrijkste (creatieve) prijzen in ons land voor reclamecampagnes. De expo, die morgen op 20 september opent en een week gaat duren, neemt je mee doorheen 35 jaar reclamegeschiedenis. Met soms hilarische maar eveneens pakkende voorbeelden als resultaat.

In 1976 vonden de eerste awards plaats met de Pubprijstentoonstelling. Josephine Overeem, initiatiefneemster en oprichtster van het vakblad Pub, organiseerde deze eerste editie. De prijsuitreiking vond toen plaats in de ontvangstruimte van Bank Brussel Lambert, in Brussel. In 1980 kwam er een eerste echt jaarboek, Pub Award.

Wat later richtten creatieven uit diverse bureaus een eigen club op – de Creative Club. In het najaar van 1982 werd de Creative Club formeel de Creative Club of Belgium (CCB). In 2015 veranderde de nieuwe directie de naam in Creative Belgium. Jens Mortier, oprichter van mortierbrigade staat al sinds 2006 aan het hoofd van de organisatie.

“Het zelfvertrouwen dat de Rode Duivels nu hebben, dat hadden de reclamebelgen eind van vorige eeuw ook: het gevoel van 'wij kunnen ook wereldkampioen worden’. Dat is een paar keer gelukt. En wij hopen hetzelfde van de Duivels,” vertelt Jens Mortier.

'the book' en een expo

Op 20 september verschijnt dus 'the book 2018', met een compleet overzicht van alle winnaars en genomineerden van het afgelopen jaar. En die lancering wordt deze keer gecombineerd met een expo. Een week lang kan je alle 35 jaarboeken inkijken, en zo een compleet overzicht krijgen van 35 jaar reclamegeschiedenis in België.

Praktisch

Expo: 35 YEARS OF BELGIAN ADVERTISING, van 21/09 tot 27/09, elke dag doorlopend van 8u tot 16u, gratis. Firma, Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde.

Het boek: Uitgeverij LannooCampus, € 29.99, online te koop via Lannoo en bij de gespecialiseerde boekhandel.