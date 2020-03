Herbronnen in eigen land: van sobere abdij tot kamperen op een vlot Sophie Allegaert

06 maart 2020

16u02 0 Vrije tijd Even aan de dagelijkse sleur ontsnappen en je batterijen opladen. Het kan perfect in eigen land. Van een sobere abdij en een discrete wellness tot kamperen op een vlot. Adressen bij de vleet!

IN HET GROEN

Met de kinderen

Boomtent in Han-sur-Lesse

Het ene landschap is al wat spectaculairder dan het andere. Al helemaal als daar ook oerossen, wilde paarden en Europese bizons in rondlopen. Op het domein van de Grotten van Han kan je al dat wild bovendien vanuit een boomtent bewonderen, met een groot bed voor tot wel vier personen. ’s Avonds maak je met een ranger een ommetje in het leeggelopen park en vlak voor het slapengaan zie je, hoog en droog vanuit je tent, hoe koppig oerossen kunnen zijn. Live vanaf de eerste rij. En zodra je ’s ochtends je tent open zwaait, kom je opnieuw ogen te kort. Bovendien blijft het park nog enkele uren zalig leeg en ontbijt je dus met zicht op al die natuurpracht.

135 euro p.p., 80 euro voor kinderen van 4 tot 11. grotte-de-han.be

Le Plat Pays, Oostkamp

Op fietsafstand van Brugge staat pal in dat ongerepte Beverhoutsveld plots een joert te blinken. Twee zelfs. Het is een ongewoon zicht in deze vlakke contreien. Le Plat Pays is dan ook vele dingen. Een vrolijk gekleurde B&B, vakantiewoning en een bescheiden boerderij met een heerlijk zomerterras. Je koopt hier verse geitenkaas van de Nubische geiten, schepijs gemaakt met melk van de jerseykoetjes en honing van de eigen bijenkorven. En dan is er nog de zwemvijver en de outdoorwellness met houtgestookte sauna en bubbelbad.

Vanaf 105 euro. leplatpays.com

MET WELLNESS

Just the two of us

Secret Garden Suites, Brugge

Aan Brugges mooiste rei, de autovrije Groenerei, ligt The Secret Garden discreet verborgen. Wie hier passeert, merkt niet eens dat er achter deze eeuwenoude gevel een weelderige tuin schuilgaat. Compleet met een verwarmd zwembad en aanpalende wellness met bubbelbad en open haard. Luxe die je amper hoeft te delen, want dit suitehotel telt maar een handvol uitbundig gedecoreerde suites. Liggend bij het zwembad, glaasje champagne in de hand, kijk je uit op de historische daken en hoor je de vogels fluiten. En zodra je de voordeur opent, beland je in het historische, onbezoedelde hart van Brugge.

Vanaf 275 euro, inclusief champagneontbijt. secretgarden-suites.com

August, Antwerpen

August, in het Antwerpse Groen Kwartier, huist in het voormalige augustijnenklooster van het Militair Hospitaal. Architect Vincent Van Duysen hield de sfeer van het klooster bij het renoveren strak in ere. Geen blingbling, wel ingetogen luxe en een kapel die tot lounge gepromoveerd werd. De fijne wellness, met privétuin en zwemvijver, baadt in diezelfde sfeer. Een oase van rust midden in de stad, ver van alle drukte. Ook niet-hotelgasten kunnen de etage afhuren en er even van de wereld verdwijnen.

Vanaf 125 euro voor twee uur. august-antwerp.com

BACK TO BASICS

Op maat van avonturiers

Rooftop Travel

Een tent op je dak en halt houden daar waar het lot je brengt. Een weiland, een verlaten boerenerf, een plekje net aan de rand van het bos, dat ene verborgen paadje dat naar zee leidt. Of vertrekken zonder veel voorbereiding. Het is de ultieme droom van velen, en daar hoeft het niet bij te blijven. Rooftop Travel installeert in geen tijd een gehuurde lichtgewicht daktent op je auto. Ze wegen maximaal 55 kilo, passen op zowat elk type wagen en in elke tent ligt een comfortabele, op maat gemaakte Belgische matras. Een extra luifel, een voortent of winterisolatie kan je erbij reserveren. Sommige tenten zijn groot genoeg om ook je fiets, snowboard, kajak of surfplank te herbergen.

Vanaf 75 euro voor een weekend. rooftoptravel.be

Kamperen, Vlaanderen

Echte avonturiers houden niet van campings. Gelukkig zijn er nog opties. Zoals kamperen op een vlot. Op een vlonder van 25 m² pronkt een robuuste houten tenthut, alleen te bereiken met een kano. Vanuit je slaapzak tuur je naar de zonsondergang, je ontwaakt met vogelgekwetter en peddelt daarna de Oude Maas op. Het Treibgut-vlot, een eenvoudige houten boot, is nog zo’n vrolijk kampeeralternatief, dat dobbert op de Maasplassen. Gooi je anker uit op de plek die je bevalt en duik meteen het water in. Wie liever droog blijft, kan kamperen rond een paal. Gratis, en weg van de bewoonde wereld. Die paal is meestal een waterpomp, handig om je te verfrissen. Er is plaats voor twee of drie tenten en vaak logeer je in een erkend natuurgebied. Verwacht geen luxe. Er is geen elektriciteit, in het beste geval wel een bank, een vuurkorf, een houten tentplatform en een ecotoilet.

Vlotkamperen, vanaf 105 euro. camping-raft.com

Treibgut-vlot, vanaf 140 euro. sailcenterlimburg.com

Paalkamperen, gratis. bivakzone.be en natuurenbos.be

DESIGNLUXE

Familyproof

The Bunkers, Knokke

Op de grens met Nederland, midden in de uitgestrekte polders en ver weg van de Knokse joie de vivre, vind je The Bunkers. Een strakke designstek die opgaat in de natuur, waar de wind nog echt waait en je ooievaars voorbij ziet vliegen. Deze bijzondere vakantiewoning heeft alles: van een indoorzwembad met polderzicht, over stapels gezelschapsspelletjes om voor de open haard wat tijd te passeren, tot een heuse playroom voor de kroost. Als ze tenminste niet buiten ravotten. En dankzij die rechte lijnen, consequente materiaalkeuzes en het gebrek aan visuele ruis kom je hier écht tot rust. Eindeloos starend naar dat immer wuivende polderlandschap.

Vanaf 215 euro. thebunkers.be

Loft Living Garden Suite, Nieuwpoort

Wie graag uitwaait aan zee, maar het gedrum op de zeedijk liever mijdt, komt thuis in deze Garden Suite. Een verborgen parel, op wandelafstand van het strand en toch heerlijk beschut van dat toeristische gejoel. Met een jungletuin, een buitendouche, een sauna en fietsen voor wie het hinterland in wil. Valt het weer toch tegen, dan kan je gezellig netflixen. De suite heeft eerder de proporties van een stijlvol appartement. Ideaal voor wie behoefte heeft aan een shot esthetiek.

Vanaf 290 euro. loftlivinggardensuite.be

PURE EENVOUD

Solo of met je clan

Barak De Vinck, Ieper

Wie meent dat vroeger alles beter was en je toen nog écht kon relaxen, kan de proef op de som nemen en een weekendje boeken in 1919. In dat jaar werd deze authentieke naoorlogse noodwoning namelijk opgetrokken. Vandaag is het een zeer bijzondere vakantiewoning, een waar de tijd bleef stilstaan. Geen vloerverwarming, elektriciteit of hete douche, wel olielampen, brandhout en een waterpomp. Het échte trage leven. Terug naar de essentie en je even afsluiten van ons wifitijdperk. Naast de barak vind je een kruidentuin, een sneukelhaag, een boomgaard en een speelweide van 1 hectare. Wat koeien en schapen maken het geluk compleet.

Vanaf 125 euro. barakdevinck.be

In De Nachtegaal, Westouter

Toegegeven, kamperen is vooral de mooiste zomersport. Maar daar heeft In de Nachtegaal, de mooie vintage minicamping op de flank van de Rodeberg, iets op gevonden. Een serre! Nog tot eind maart blinken die retrocaravans beschut in een serre. Wie een kampeerplek boekt, heeft die serre meteen voor zich. Geen nood aan extra beschutting? Opteer dan voor een van de Airstreams. Via boerenwegels slinger je van die Rodeberg af naar Dranouter. Wat verder wacht ’s lands schattigste kabelbaan van waaruit je boven de wijngaarden zweeft. De Westhoek op zijn best.

Vanaf 115 euro voor 2 nachten voor 2 personen. indenachtegaal.com

Abdijen, Vlaanderen

In tal van abdijen ben je welkom om een of meerdere nachten in het gastenverblijf te verblijven en mee te leven op het ritme van de monniken. In de ene abdij wordt verwacht dat je dat tamelijk letterlijk neemt en dus om 4 uur ’s ochtends aanschuift voor de lauden en je dagen in stilte doorbrengt, in andere abdijen sluit je aan wanneer je daar zin in hebt en mag er tijdens de maaltijden gepraat worden. Soms vind je het sanitair op de gang, dan weer beschik je over een eigen badkamer en wifi. Er zijn gradaties in soberheid, je vindt dus gegarandeerd een abdij op jouw herbronmaat. Voor de prijs hoef je het niet te laten.

Trappistwestmalle.be, tongerlo.org, priorijbethanie.be