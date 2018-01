Helpt het afspoelen van borden voordat ze in de afwasmachine gaan? Candice Schippers

23 januari 2018

13u33 6 Vrije tijd De é é n zet borden en bestek direct na gebruik in de afwasmachine, de ander zweert bij eerst afspoelen onder de kraan. Heeft dat zin?

Wanneer je borden en bestek in de afwasmachine doet, moet het ook echt vuil zijn. In de vaatwastabletten zitten namelijk enzymen die vastplakken aan viezigheid. Wanneer een bord niet vies is, hebben de enzymen niets om aan vast te plakken. Hierdoor worden de borden dus niet beter schoon als je ze hebt afgespoeld voordat ze in de afwasmachine gaan. Het is wel belangrijk dat je grote resten (zoals een stuk brood of vlees) van het bord haalt, omdat de afwasmachine anders kapot kan gaan.

Je bespaart jezelf veel moeite en tijd als je de borden meteen in de afwasmachine zet. Nieuwe afwasmachines zijn namelijk een stuk slimmer geworden. Je verwacht het misschien niet, maar een afwasmachine verbruikt veel minder water dan een afwasbeurt met de hand. Let erop dat je bakjes of borden die snel aankoeken wel meteen afwast. Als je deze in een afwasmachine zet, komen ze er soms namelijk niet schoon uit.

In een jaar wassen we zo ongeveer 230 uur per jaar af. Zonde van de tijd als je bedenkt dat je de borden ook meteen in de afwasmachine kunt zetten. Win-winsituatie als je het ons vraagt.