Helft millennials worstelt met geldzaken: 4 vuistregels Liesbeth De Corte

22 maart 2019

10u34 0 Vrije tijd Verlies jij steevast je garantiebewijzen? Slingeren de ongeopende enveloppen met facturen rond in je huis? En ben je aan de kassa in de supermarkt soms bang om dat piepje te horen ... saldo ontoereikend? Weet dat je niet de enige bent. Bijna de helft van de millennials sukkelt met z’n administratie, zo blijkt uit een Verlies jij steevast je garantiebewijzen? Slingeren de ongeopende enveloppen met facturen rond in je huis? En ben je aan de kassa in de supermarkt soms bang om dat piepje te horen ... saldo ontoereikend? Weet dat je niet de enige bent. Bijna de helft van de millennials sukkelt met z’n administratie, zo blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Imec. 4 tips die soelaas kunnen bieden.

1. Check je bankrekening één keer per week

Laten we meteen een open deur intrappen: een gezonde financiële huishouding begint met overzicht. Weet wat er maandelijks binnenkomt, en vooral wat er uit gaat. De gemakkelijkste manier om dat te checken, is door elke week je bankzaken te checken. Doe dit desnoods op een vaste dag, zodat het een gewoonte wordt. Zo krijg je een goed zicht op wat je kwijt bent aan boodschappen, abonnementen en gelijkaardige uitgaven. En - ook niet onbelangrijk - zo kan je voorkomen dat je in het rood komt te staan.

2. Welke kosten kan je laten vallen?

Heb je een beetje orde kunnen scheppen in de chaos? Goed zo. Ga dan eens met een spreekwoordelijke bulldozer door je lasten. Denk aan je uitgaven voor verzekeringen en internet, bijvoorbeeld. Bestaat er geen goedkoper telefoonabonnement dat beter bij jou past? Kan je in de plaats van een Spotify-abonnement enkel en alleen voor jou geen familie-abonnement gebruiken?

Alle kleine beetjes helpen. Een kop koffie in het station, een snack als je gaat tanken, of een lunch laten leveren op je werk in plaats van je boterhammen op te eten. Al die kleine beetjes tikken behoorlijk aan. Wil dat zeggen dat je ze allemaal moet laten vallen? Neen, maar probeer er wel bewuster mee om te gaan.

3. Maak een jaarbegroting

Wat zijn de uitgaven die er dit jaar nog zitten aan te komen? Zet die allemaal eens op een rijtje. Je autoverzekering, pensioensparen, de kosten van je kapper, verjaardagscadeaus ... Toegegeven: dat is een gigantisch karwei. Maar wel de moeite waard. Dankzij zo’n jaarbegroting kan je checken of je toekomt met je loon, krijg je een handig overzicht over alle facturen die er nog aan zitten te komen én weet je welk bedrag je overhoudt voor leuke dingen.

4. Maak een spaarbuffer

Dat spaarboekjes zo goed als niets opbrengen, weten we allemaal. Toch kan je het best wat centjes opzij zetten. Extra geld zal je er niet mee verdienen, maar zo’n buffer is handig om onverwachte tegenvallers op te vangen. Dan kom je tenminste niet in de problemen als de wasmachine of auto stukgaat. Hoe groot dat reservepotje moet zijn? Dat verschilt van gezin tot gezin: zijn er kinderen, moet je een hypotheek afbetalen? Maar doorgaans moet je toch minstens 10% van je inkomen kunnen sparen.