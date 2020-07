Heldere hemel? Deze sterrenbeelden kan iedereen spotten

Niets laat je zo nietig voelen als een fonkelende sterrenhemel. Installeer dus op een wolkeloze nacht een buitenmatras in het donkerste hoekje van je tuin, nestel je op je rug, tuur naar boven en vergeet even al je zorgen. Tuinspecialiste Laurence Machiels

Iedereen heeft ooit wel eens van de Grote Beer gehoord, of hem gespot; dit sterrenbeeld is heel helder en het hele jaar door goed te zien. Het lijkt helemaal niet op een beer, maar op een steelpannetje, met zeven heldere sterren.

Ook de Poolster is een van de meest opvallende sterren aan de hemel. Het leuke eraan is dat hij het ganse jaar op de zelfde plaats staat: pal in het noorden. Alle andere sterren draaien er namelijk rond. Vind je de Poolster niet meteen? Trek een denkbeeldig lijntje van de twee buitenste sterren van de steelpan van de Grote Beer naar boven. De eerste heldere ster die je tegenkomt, is de Poolster.

Als je de Poolster hebt, vind je ook de Kleine Beer, die net als de Grote Beer een soort steelpannetje vormt, maar dan op z’n kop. De Poolster is het uiterste puntje van de steel van die pan.

Cassiopeia, kortweg Cas, met vijf heldere sterren in de vorm van een platte ‘W’, ligt aan de andere kant van de Poolster. Net zoals de Grote Beer kun je het sterrenbeeld het hele jaar door zien.

Tip! De app SkyView brengt meteen klaarheid in het wirwar van hemellichtjes. Een verrekijker helpt ook, dan zie je beter details, bijvoorbeeld van de maan. Overigens zie je bij volle maan veel minder goed de sterren, de maan gaat dan met al het licht en de aandacht lopen.

Vallen ze?

Een vallende ster of meteoor is eigenlijk niet echt een ster. Het is een restje van een komeet, dat met onze atmosfeer botst, verbrandt, en daardoor heel kort een lichtstreep vormt. Er zijn elke avond vallende sterren, maar je krijgt ze niet altijd te zien.

Zet 12 augustus in je agenda. Dan is het alle hens aan dek voor de Perseïden

Toch is er één datum die je zeker in je agenda moet zetten: 12 augustus. Dan is het alle hens aan dek voor de Perseïden; die kunnen op een heldere nacht tientallen meteoren of sterrenregens per uur opleveren, vooral na middernacht. Kijk in noordelijke of oostelijke richting. En als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen!

