Heel het jaar door kleur in je tuin? Onze tuinexperte legt uit welke bloembollen je het best plant

Van de eerste, frêle sneeuwklokjes in februari tot de indrukwekkende sieruien in juni: niets biedt zoveel kleur in het voorjaar als bloembollen. En grote troef: de meeste komen elk jaar terug. Dit zijn de tien makkelijkste. De beste tijd om ze te planten is vanaf nu tot en met eind oktober, adviseert onze tuinexperte Laurence Machiels.

Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, blauwe druifjes, wilde hyacinten... je plant ze één keer en komen daarna trouw elk jaar terug, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Meer nog, deze ‘verwilderingsbollen’ breiden zich zachtjes uit zonder te woekeren, met alsmaar meer bloemen. Maar ook grotere bloembollen, zoals bepaalde tulpen en sieruien zijn elk jaar trouw op post .

Sneeuwklokjes hebben ‘s winters graag zon, ‘s zomers liever schaduw: ideaal voor onder bladverliezende bomen, struiken en hagen

Sneeuwklokjes hebben ‘s winters graag zon, ‘s zomers liever schaduw: ideaal voor onder bladverliezende bomen, struiken en hagen. Flore Pleno bloeit weken langer dan het gewone sneeuwklokje, met opvallende, dubbele bloemen, en vormt gauw grote groepen.

Krokussen willen een open plek in volle zon, anders openen ze hun bloemen niet. En dat zou jammer zijn voor de hommels en vroegste bijen die er maar wat graag stuifmeel tanken. De boerenkrokus (Crocus tommasinianus) is het sterkst en breidt zich het snelst uit. Sneeuwroem (Chionodoxa luciliae) bloeit met massa’s blauwe sterbloempjes met een wit hart. Het is een bol zonder omkijken die het overal goed doet, in zon of halfschaduw.

Voor beginners

Blauwe druifjes zijn dé bloembollen voor beginnelingen. De bekende diepblauwe trosjesbloemen komen jaarlijks in april terug, maar vaak staat hun loof al in november boven. Ze zaaien zich graag uit, met algauw een prachtig blauw tapijt.

Eens narcissen in de tuin, altijd narcissen. Ze doen het op zowat elke plek goed, zolang de grond niet te droog en arm is

Boshyacinten (Hyacinthoides non-scripta) zijn zowat het summum van mooie tuinvullende bloemen zonder werk. Ze doen het op elke plek goed, tenzij het er kurkdroog is, en hun effect is geweldig. Wandel maar eens door het Hallerbos, eind april of mei. De (niet-inheemse) Spaanse hyacint (H. hispanica) bloeit nog indrukwekkender, met vollere en grotere bloemen, ook in wit en roze. Sterhyacint (Scilla siberica) is een soort minihyacint, met prachtige blauwe knikkende klokjes waar bijen en hommels verzot op zijn. Scilla miczenkoana bloeit het enthousiastst, met witte bloemen. Sterhyacint breidt zich rustig uit in de tuin.

Eens narcissen in de tuin, altijd narcissen. Ze doen het op zowat elke plek goed, zolang de grond niet te droog en arm is. Veel soorten ogen natuurlijker dan je denkt, zoals de roomgele Narcissus pseudonarcissus, de witte Thalia, en tal van dwergnarcissen (Bloembol van het jaar!) zoals Hawera en Minnow. Voor de geur plant je de dichtersnarcis (Narcissus poeticus var. recurvus). Elk jaar zijn ze trouw op post.

Voor spektakel

Wilde tulpjes worden doorgaans niet erg hoog maar bloeien wel heel opvallend, vaak met wijd opengesperde, stervormige bloemen, zoals de geel-witte Tulipa tarda en Tulipa turkestanica. Ze zijn perfect winterhard en komen elk jaar weer boven.

De meeste hoge tulpen bloeien helaas maar twee tot drie jaar en kwijnen dan weg, maar er zijn er die het langer volhouden, zoals Spring Green, Apricot Beauty, Ballade, Daydream, Don Quichotte, Maureen, Negrita, Purissima, Queen of Night, Verona en White Triumphator. Als je tulpen in de tuin plant, neem dan een van deze, ze bloeien vele jaren na elkaar.

Ook de meest spectaculaire bloembollen, de sieruien, komen op een zonnige, droge plek trouw terug!

Maar ook de meest spectaculaire bloembollen, de sieruien, komen op een zonnige, droge plek trouw terug! Purple Sensation, Gladiator, Globemaster en de sterrenlook Allium cristophii zijn de toppers. Hou je meer van natuurlijk, kies dan voor trommelstokjes (Allium sphaerocephalon). Ook de Bulgaarse ui (Nectaroscordum) is ijzersterk, bloeit fascinerend elegant en matcht met elke kleur in je tuin.

De prairielelie is een van de gemakkelijkste bloembollen voor rijkere, niet te droge grond; klei is geen probleem. Ze bloeit intens lilablauw, vanaf april. Je hebt er tot een meter hoog, zoals Camassia cusickii, maar Camassia quamash oogt het natuurlijkst.

ZO GEPLANT

• September en oktober zijn de beste plantmaanden, maar tulpen kun je nog in december planten. Sneeuwklokjes en narcissen stop je het best meteen na aankoop in de grond. De bollen drogen snel uit, waardoor ze aan kracht verliezen en moeilijker bloeien.

• Plant bloembollen in groepjes, niet op rijtjes, en laat ze her en der in de tuin terugkomen. Dat oogt het natuurlijkst.

• Reken op 15 tulpen en narcissen per vierkante meter; mik voor kleinere bloembollen op 25 bolletjes.

• Plant de bollen drie keer zo diep als de bol hoog is en met het puntje omhoog. Kleine bollen als krokussen mag je gewoon in het gat strooien. Of de punt bovenaan zit, is niet zo belangrijk.

• Gebruik een scherpe spade of een bollenplanter op een lange steel. Met een plantschepje of manuele bollenplanter blijf je eindeloos bezig. Als je op zanderige bodem tuiniert, voeg dan veel compost toe.

