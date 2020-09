Hedendaagse hekserij: Schrijfster Elfi De Bruyn (35) vertelt over spiritualiteit, kruidenbundels en kristalelixirs

Vrije tijd Een nieuwe generatie van moderne heksen maakt haar opwachting. Kristalelixirs, regenboogaltaarkaarsen, spirit animals en de helende kracht van kruiden in je apotheek. Voor hen is het dagelijkse kost. Elfi De Bruyn (35) is zo’n moderne heks. Met haar nieuwe boek ‘Generation Hex’ geeft ze tips en DIY-trucjes die magie strooien over je leven.

Doen heksen jou spontaan denken aan kromme neuzen, bezemstelen en pruttelende toverketels? Mis, want tegenwoordig staat er een nieuwe generatie witches klaar. Zij houden zich niet bezig met hocuspocus. Wel met de wondere wereld van tarot, de kracht van kristallen, het lezen van je geboortehoroscoop of het beschilderen van takken voor een persoonlijk altaar. Elfi De Bruyn is er zo eentje. Ze gaf haar eigen invulling aan spiritualiteit en integreerde die in haar leven. Daar kreeg ze vooral veel magie en verwondering voor in de plaats.

“Na een heftige depressie startte ik op mijn dertigste met therapie", begint Elfi haar verhaal. “Ik ging op zoek naar manieren om mijn leven van alledag mee in te kleuren. Het resultaat van die zoektocht bundelde ik in mijn nieuwe boek. Ik heb er ondertussen een gewoonte van gemaakt om dagelijks schoonheid te willen zien in het doodgewone. Mijn altaars helpen mij daaraan herinneren. In elke kamer heb ik een speciaal hoekje waar ik dingen leg die mij blij maken. Wierook, bloemen, beschilderde takken of zelfgemaakte kandelaars en kaarsen. Niet dat mijn altaars de enige plaatsen zijn in huis waar ik ruimte maak voor spiritualiteit. Ik heb verschillende zoutlampen, die mijn huis meteen gezellig maken met hun oranje gloed. De kleur van creativiteit en vreugde, en er liggen overal kristallen vanwege hun helende eigenschappen.”

Als een vlinder langs mij vliegt, zie ik dat als een teken dat er iets nieuws zit aan te komen Elfi De Bruyn

Spirit animals

Generation Hex is een praktische gids naar meer spiritualiteit in het dagelijkse leven. Elfi vertelt onder andere hoe tarotkaarten, koken met de kleuren van chakra’s, rituelen uitvoeren, en spirit animals haar hebben geholpen. “Ik voel ontzettend veel verbinding met dieren”, zegt ze over dat laatste. “Het gebeurt wel vaker dat ik een dier zie in mijn meditaties. Dan zoek ik de betekenis ervan op het internet. Telkens als een vlinder langs mij vliegt, zie ik dat als een teken dat er iets nieuws zit aan te komen. We kunnen zoveel van dieren leren. De indianen dachten er ooit hetzelfde over. Zij koppelden aan ieder sterrenteken een totemdier, dat iets meer zegt over de eigenschappen die we bezitten. Zo heeft het sterrenbeeld stier een bever als totem: koppige, praktisch ingestelde dieren die beschikken over een groot aanpassingsvermogen. Een vis staat dan weer in verbinding met een wolf, die ondanks zijn wilde uitstraling een zachte kant heeft. Ik ben zelf een ram, en die heeft de valk als spirit animal. Net zoals de valk ben ik ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.”

Mijn ervaring heeft me geleerd dat als je een geweldig leven wilt, je eerst je mindset moet aanpakken Elfi De Bruyn

Hekser(j)ij?

Een gelukkig leven, dat creëer jezelf. “Dat geloof ik oprecht”, zegt Elfi. “Ik liet die spreuk zelfs tatoeëren op mijn arm. Als je vanuit je ware ik begint te leven, wordt de wereld magisch. Ik kan nu zó genieten van de kleine dingen. De geur van essentiële oliën, bomen knuffelen, zelfs afwassen, want in feite is dat een meditatievorm. In haar boek deelt Elfi een heel aantal tips en tricks om creatief aan de slag te gaan met zelfliefde, spiritualiteit en het manifesteren van je droomleven. Benieuwd? Ze onthulde er alvast een paar aan ons. Ready, set, magic!

De zuiverende kracht van kruidenbundels

“De meest voorkomende bundels om je huis mee te reinigen zijn die met witte salie. Maar ook andere kruiden hebben zo hun voordelen. Aan jou om te ondervinden welke je het lekkerst vindt ruiken om in huis te halen. Gelukkig is zelf kruiden drogen helemaal niet moeilijk. Je hangt ze ondersteboven op, of laat ze even op de allerlaagste ovenstand op een bakpapier liggen, met de ovendeur op een kier zodat de warmte weg kan. Elk kruid heeft zo zijn eigen symbolische betekenis. Ik som er graag een paar voor je op.”

Salie: zuivert negatieve energie, werkt helend.

Basilicum: brengt vreugde in huis, zorgt voor positiviteit.

Munt: goed voor meer concentratie, werkt verfrissend.

Rozenblaadjes: voor meer liefde, affectie en vrouwelijke energie.

Lavendel: helpt ontspannen en brengt harmonie in een ruimte.

Wat heb je nodig voor een kruidenstick?

Een touwtje

Verschillende kruiden

Eventueel: rozenblaadjes, bloemen, een paleosantostokje

Zo maak je het

1. Verzamel de kruiden die je wil gebruiken.

2. Persoonlijk laat Elfi ze eerst wat drogen en nadien doet ze er touwtjes omheen. Begin met een knoopje onderaan en draai zo verder naar boven tot alles goed vastzit.

3. Nadien laat ze het bundeltje opnieuw liggen tot het volledig is opgedroogd (ongeveer anderhalve week).

4. Steek een van de uiteinden aan tot er rook vanaf komt en loop ermee door je huis.

Koken met kleuren: rode biet-bounty’s

“Alle kleuren van de regenboog hebben een therapeutische werking. Zo helpt rood je met gronden en met een gevoel van basisveiligheid. Het staat voor kracht, warmte, passie en zet negatieve gedachten om in positiviteit.” Kan je die eigenschappen wel gebruiken? Kook eens een rood gerechtje. In Generation Hex legt Elfi uit hoe je bounty’s maakt van rode biet.

Ingrediënten

200 gram geraspte kokos

6 el kokosroom

1 el gesmolten kokosolie

2 el bietenpoeder

Donkere chocolade

Eventueel: 1 el ahornsiroop

Bereidingswijze

1. Meng de kokosroom met de geraspte kokos, de kokosolie en een beetje extra zoetstof, zoals ahornsiroop. Bietenpoeder heeft op zich al een zoete smaak dus voeg het toe naar eigen wens.

2. Maak kleine repen van dit mengsel door het met je handen goed aan te drukken.

3. Zet de repen een half uurtje in de koelkast. Tien minuten in de vriezer werkt ook.

4. Verwarm de chocolade au-bain-marie. Giet de chocoladesaus over de repen heen, werk eventueel af met geraspte kokos en plaats ze opnieuw in de koelkast tot de chocolade hard geworden is.

Maak je eigen kristalelixir

“Als ik me wil beschermen voor negatieve invloeden van buitenaf, maak ik mijn eigen protection mist van amethist: een paars kristal dat bijvoorbeeld helpt tegen hoofdpijn en nachtmerries. Zwarte toermalijn beschermt je ook tegen negatieve invloeden en neutraliseert bovendien stralingen van elektrische apparaten zoals smartphones. Wil je een mengsel dat je helemaal in de eigenliefde brengt, maak dan een elixir van rozenkwarts. Jij kiest van welke steen jij een mist wilt maken.”

Wat heb je nodig?

Een kristal naar keuze

Gefilterd water

Witte salie of palo santo om je kristal eerst extra te reinigen

Zo maak je het



1. Leg het kristal in een kan of glas gefilterd water. Laat het water enkele uren opladen door zon- of maanlicht en je hebt geïnfuseerd kristallenwater. Giet het in een spuitflesje en je hebt een beschermend elixir om in je huis of om je heen te sprayen. Je kan het water ook gewoon opdrinken, om de helende eigenschappen van de steen in je lichaam op te nemen. Let wel op: niet alle kristallen kunnen goed tegen water, sommige zijn zelfs giftig om rechtstreeks in te nemen. Informeer je dus eerst voor je hiermee werkt.

2. Wil je dat het elixir langer dan een week goed blijft? Vul het dan aan met 50% alcohol zoals wodka.

Regenboogaltaarkaarsen

“Kaarsen branden is een van de bekendste rituelen. Voor geluk of om iemand te herdenken. Wanneer ik in een stad kom, brand ik altijd een kaarsje in de dichtstbijzijnde kerk, los van religie. Voor al wie op dat moment nood heeft aan licht, liefde en warmte. Drie dingen waar ik mij in huis ook het liefst laat omringen.”

Hoe maak je zelf altaarkaarsen?

Brede (witte) kaarsen

Gekleurde kaarsen (theelichtjes werken het makkelijkst)

Gedroogde kruiden of bloemen (lavendel, rozen, munt)

Zout (voor bescherming)

Een theelichtje

Zo ga je te werk

1. Steek voor je begint eerst de gekleurde teelichtjes aan. Neem nu een witte kaars (kan ook met een andere kleur als basis) en giet het gesmolten kaarsvet van de gekleurde kaarsen hierover, zodat het helemaal naar beneden loopt. Herhaal deze stap als je voor meerdere kleuren kiest.

2. Doe het zout en de verschillende kruiden zoals lavendel, rozemarijn en andere bloemblaadjes in een kom en meng door elkaar. Strooi over de kaars. Handig is om eerst de kaars aan te steken zodat het mengsel blijft liggen in het kaarsvet.

Takken beschilderen

“Ook een leuke aanvulling voor je altaar. Voeg vooral dingen toe die je helemaal doen opleven. Go wild, moonchild!"

Wat heb je nodig?

Een paar takken

Verf of krijtstiften

Extra decoratie zoals vlinders of veren

Zo ga je te werk

1. Creëer naar eigen wens.

Tip voor een herfstritueel: verzamel kleine takken van ongeveer dezelfde grootte, versier ze en kleef ze nadien tegen een glaasje waar je een theelichtje in kan plaatsen.