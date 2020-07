Heb je een gps nodig om leuke routes te verkennen? Tom Boonen tipt zijn favoriete wegen

Tom Boonen: “Als ik zelf ga fietsen, stippel ik op voorhand geen route uit. Ik ken de wegen inmiddels zo goed dat ik gewoon mijn fiets neem en vertrek. Al vind ik het soms wel leuk om mij te laten verrassen. Dan neem ik mijn Garmin mee.” Garmin staat bekend om zijn fietsnavigatiesystemen die je kunt bevestigen aan je stuur. Ze wijzen niet alleen de weg, ze registreren daarnaast onder andere je snelheid, je vermogen, je hoogtemeters en je hartslag.

“Je kunt ofwel een route inladen in je fiets-gps, ofwel instellen hoe ver je wil fietsen, of je veel of weinig bergop wil rijden, enzovoort, en kiezen voor een routesuggestie gebaseerd op die voorkeuren en de ritten van andere gebruikers. Dat zijn echt mooie toertjes. Zelf heb ik daardoor al regelmatig baantjes ontdekt die ik nog niet kende. Zeker als ik verder van huis ben. Zo’n navigatiesysteem zorgt er bovendien voor dat je nooit meer een straatje in duikt dat later blijkt dood te lopen. Handig.”

Eigenlijk zijn de geweldige plekken die je hier in de streek al fietsend ontdekt ontelbaar

In je eigen streek

Aan startende fietsers zou Boonen aanraden om zeker in het begin niet te ver te gaan. “Iedereen kent in zijn eigen streek ongetwijfeld mooie stukjes waar het aangenaam fietsen is. Dat is de beste plek om te starten.” Dicht bij de deur blijven heeft immers heel wat voordelen: je moet je minder druk maken over de weg, je kan ontspannen je fietstechniek verbeteren en je weet steeds hoe ver je nog terug moet fietsen. Mooi meegenomen als de vermoeidheid toeslaat.

“Ik woon zelf in Mol, in de Kempen. Dat is een prachtige streek om met de fiets te verkennen. Van hier rijd ik graag richting Lommel, daar is een heel mooi fietsnetwerk waar je uren door de bossen kan rijden. Vervolgens kan je langs Houthalen tot in Bokrijk trappen. Vaak kom je amper iemand tegen. Ook mooi is de buurt rond het Prinsenpark, als je van Mol vertrekt in de richting van Lichtaart. Of de route naar Postel, dicht bij de Nederlandse grens. Eigenlijk zijn de geweldige plekken die je hier al fietsend ontdekt ontelbaar.”

Mountainbiken is zeker een aanrader met kinderen. Maar meestal gaan we naar een plek in het bos waar een aantal kleine afdalingen zijn

“Een tot twee keer per week gaan Lore en ik fietsen met Jacqueline en Valentine. Erg ver trekken we er nog niet op uit, ze zijn pas vijf jaar. Al wil Valentine sinds de lockdown steeds sneller en verder gaan, met haar heb ik onlangs een rit van wel 10 kilometer gemaakt. Maar meestal gaan we naar een plek in het bos waar een aantal kleine mountainbikeafdalingen zijn. Ze vindt het heel leuk om daarop te oefenen. Mountainbiken is zeker een aanrader met kinderen.”

To Strava or not to Strava

Ook de routes van je vrienden kunnen als inspiratiebron dienen. Via sportapp Strava zie je bijvoorbeeld in één oogopslag welke trajecten de mensen die jij volgt hebben afgelegd. Al is Boonen zelf geen fan van de applicatie. “De Strava-hype is wat aan mij voorbijgegaan. De app is in de eerste plaats bedoeld om je prestaties te delen met anderen. Maar ik vind dat we tegenwoordig al meer dan genoeg sharen. Zelf gebruik Strava dus niet.”

Tip!

- Via Knooppunter stel je je eigen route samen langs de fietsknooppunten. Of kies voor een van de talloze routesuggesties per regio, inclusief een schema met hoogtemeters die je zal moeten overbruggen en een overzicht van bezienswaardigheden en aangename rustplekjes onderweg.

- Daarnaast biedt Vlaanderen Fietsland een schat aan inspiratie. Dankzij de handige Vlaanderen Fietsland app kan je onderweg bovendien gemakkelijk navigeren via je smartphone.

- Wil je de meest fietsvriendelijke weg naar je werk vinden? Probeer zeker de routeplanner Bike to Work.

- Ga je over de Waalse grens piepen? Zoek dan de RAVeL-routes op.

- Benieuwd waar je in je buurt kan mountainbiken? Op de website van Sport Vlaanderen vind je een handig overzicht.

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto van je favoriete fietsroute en stuur hem door via het ‘Ronde van HLN’-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van de ‘Ronde van HLN’ in dit dossier.

Bekijk ons aanbod e-bikes en fietstoebehoren in de HLN Shop.

Lees ook:

Tom Boonen: “Als ik met mijn tweeling (5) ga fietsen zonder Lore, ben ik er niet 100% gerust in” (+)

“Veel beginnende fietsers zetten hun banden te hard”: Tom Boonen legt uit hoe je je fiets voorbereidt op een tocht (+)

“Energierepen of gelletjes onderweg? Pistolets zijn ook goed, hoor”: Tom Boonen beantwoordt vragen van onze lezers (+)