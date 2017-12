Happy birthday to me: dit kan je allemaal gratis krijgen op je verjaardag ND

12u02 0 Brooke Lark / Unsplash . Vrije tijd Er is maar één dag per jaar waarop jij alle aandacht ongegeneerd naar je mag toetrekken. En in het beste geval een gratis glas cava versierd krijgt van de barman in jouw stamcafé. Maar wil je nog meer uit je verjaardag halen? Deze activiteiten en dingen krijg jij als jarige met korting of zelfs helemaal gratis.

De ZOO van Antwerpen

Inwoner van Antwerpen? Dan kan je op jouw verjaardag een gratis inkomticket scoren, op vertoon van je A-kaart en je identiteitskaart of Kids-ID. Sinds juli 2015 geldt die regel voor elke inwoner van Antwerpen, zodat je tussen de diertjes gezellig je geboortedag kan herdenken.

Een filmticket bij Kinepolis

Wil je een filmpje gratis meepikken op je verjaardag, dan kan dat bij Kinepolis onder bepaalde voorwaarden. Je moet een 'My Kinepolis' account hebben die voor minstens 80% volledig is en ingeschreven zijn op de nieuwsbrief om recht te hebben op een gratis filmticket. Meer info over de voorwaarden lees je hier.

Gratis naar een pretpark

De dag vrolijk doorbrengen met je hoofd ondersteboven in de lucht? Dat kan onder meer gratis voor de jarige in Bobbejaanland, en voor wie nog geen 11 is in Plopsaland. Wie de grens wil oversteken kan ook in het Duitse Phantasialand een gratis inkomticket versieren bij een bezoek op je geboortedag.

Een cadeautje bij Dreamland

Voor de iets jongere categorie jarigen: bij speelgoedwinkel Dreamland krijgt de jarige een cadeautje in één van de vestigingen. Druk op de 'verjaardagsbel', en een medewerker zal je iets laten kiezen. Er staat gelukkig geen leeftijdslimiet bij, dus iedereen kan zijn kans wagen.

Kans op een etentje

Bij Bru kan je een gokje wagen. Door te laten weten wanneer je jarig bent en je gegevens achter te laten, maak je kans op een lekker etentje op die bewuste dag voor een 'Parelende verjaardag'. Proberen gaat mee, toch?

Naar de wellness

Jezelf nog eens goed verwennen omdat je weer een jaar overleefd hebt, dat mag absoluut op je verjaardag. Informeer bij een wellness in de buurt naar verjaardagsopties. Zo biedt Thermae (in Grimbergen, Merchtem en Boetfort) een korting aan op de toegangsprijs (18 euro voor een hele dag), maar daarnaast ook een gratis masssage én een goodiebag met twee verzorgingsproducten. Let op: de actie geldt onder bepaalde voorwaarden.

Restaurant en café

Een hele lijst van de cafés en restaurants opsommen waar je iets gratis kan scoren in België, zou onbegonnen werk zijn. Daarenboven vermelden zaken het vaak niet op hun menukaart, maar bieden ze spontaan een drankje of dessert aan als ze vernemen dat je jarig bent. Tip: neem al-tijd je identiteitskaart mee als je uit eten of op café gaat op je verjaardag, en vermeld zo onsubtiel mogelijk dat je vandaag weer een extra kaarsje op de taart mag zetten als de ober net passeert. Of ga voor de helemaal niet-subtiele aanpak en vraag er gewoon naar. Het leven is aan de durvers.

Kortingen op webshops

Jezelf trakteren op een nieuwe outfit voor je verjaardag? Heel wat webshops bieden speciaal voor je verjaardag een extra korting aan. Gratis is het dan wel niet, op het eindtotaal kan het wel mooi meegenomen zijn. Informeer je bij de gebruikersvoorwaarden van de online winkel waar je iets wil kopen.

Heb jij nog tips om ergens iets gratis te scoren op je verjaardag? Reageer hieronder en wij vullen graag dit overzicht aan.