Hangmat in de tuin? “Let goed op dat je geen bomen kiest die veel insecten lokken of bladluizen aantrekken”

Natuurlijk kun je een hangmat tussen twee standaarden ophangen, of er eentje kopen op een voet, maar zeg nu zelf, niets evenaart een hangmat tussen twee bomen, lekker fris onder een ritselend bladerdek, met niets anders dan vogelgefluit om je heen? Wat je nodig hebt zijn twee stevige bomen, op minstens 3,5 en maximum 5 meter van elkaar. Twee dikke takken van één boom kunnen ook dienen, ga er wel eerst even aan hangen, om de stevigheid te testen.

Heb je een notelaar in de tuin, dan ben je gezegend, die biedt heerlijke schaduw

Anti-muggenboom

Let op, niet elke boom is geschikt. Kijk uit met bomen met bessen (moerbeien vlekken vreselijk), bomen die veel insecten lokken (een linde zit in juni vol hommels en bijen) of bladluizen aantrekken. Je hebt het zeker al gemerkt, als je in juni of juli onder een eik of linde parkeert: je auto hangt dan vol met plakkerige aanslag, die je er maar moeilijk afkrijgt. De bladluizen in de boom laten dan het teveel aan plantensappen die ze uit de blaadjes zuigen, vallen, waarna de plakkerige honingdauw op de auto’s komen te zitten. Als je een uurtje in de hangmat ligt, heb je er doorgaans weinig last van, en in de meeste tuinen zijn er zelden zo’n grote bladluisplagen; het probleem doet zich vaker voor in steden. Heb je een notelaar in de tuin, dan ben je gezegend, die biedt heerlijke schaduw én de geur van z’n bladeren weert insecten, zoals muggen.

Geen strakke worst

4 meter tussen 2 bomen of dikke takken is de ideale afstand, een hangmat is zelf doorgaans 3 meter lang. Als je een grotere afstand dan 5 meter moet overbruggen, gaan de zijranden van je hangmat te strak staan, en lig je als een worst gevangen. Eens je de ideale boom of bomen gevonden hebt, is het de kunst om de stam zo min mogelijk te schenden. Neem twee dikke, verstelbare touwen met een oog aan, waarin je dan je hangmat haakt; touw voor bergsport of zeilboten, bijvoorbeeld, verankeringsbanden voor bomen (bij de boomspeciaalzaak) of een kant-en-klare touwenset voor hangmatten. Zorg dat je de touwen strak rond de boom kunt trekken, van teveel speling schendt de bast, wat voor een boom heel kwalijk is. Bevestig de touwen op 1,80 meter of een beetje hoger. Een hangmat met spreidstok hang je best zo strak mogelijk op, een ‘slappe’ hangmat, zonder spreidstok, mag je meer laten doorzakken. Blijf sowieso 50 cm van de grond; als je er gaat inliggen, zakt een hangmat nog wat door.

Ook geen banaan!

En hoe je best in je hangmat ligt? Niet, zoals bijna iedereen doet, recht, met je hoofd aan het ene eind, en je voeten aan het andere, maar diagonaal is dé ideale ligpositie. Zo wordt je gewicht gelijkmatig verdeeld, en zakt je rug niet helemaal door, wat wel het geval is als je als een banaan ligt. Bovendien blijft de hangmat zo ook mooi open staan, waardoor je royaal naar de lucht of het bladerdek kan turen. Diagonaal liggen maakt ook het schommelen aangenamer, gevoelige magen zullen veel minder snel last krijgen van draaierigheid.

